"Grève SNCF : trafic en direct, les prévisions du 10 mars"

Pour connaître tous les horaires de passage, gare par gare, du RER B ce jeudi , ils suffit de vous rendre sur le Blog du RER B . Attention, veillez à bien sélectionner le bon jour sur le calendrier. À cette heure-ci, nous somme encore jeudi et ce sont donc les fiches horaires de ce 9 mars qui sont proposées automatiquement quand on arrive sur le blog.

Si dans les gares TGV, la SNCF annonce un trafic très fortement perturbé, la situation est bien plus difficile pour les trajets de province à province : 1 train sur 10 est seulement en circulation dans l'ensemble. Dans le détail, les trajets Clermont-Béziers, Clermont-Lyon, Nantes-Lyon sont totalement interrompus. Entre Toulouse et Hendaye, des bus de substitution assurent les trajets. Et il n’y a qu’un Paris-Toulouse sur 5 ce jeudi 9 mars.

Le trafic sur le RER A reste fortement perturbé ce jeudi 9 mars avec 3 trains sur 4 en moyenne. L'interconnexion est toutefois maintenue en gare de Nanterre-Préfecture. En raison de travaux, la circulation sera interrompue entre Achères–Ville et Maisons-Laffitte à partir de 22h15. Des navettes assurent toutefois la desserte des gares entre Cergy-Le Haut et Poissy (sauf Achères-Grand Cormier), précise la SNCF.

08:07 - Ligne R : trafic réduit ce jeudi 9 mars, les prévisions de circulation

Sur la ligne R du Transilien qui relie la Seine et Marne et l'Yonne à Paris, comptez 3 trains sur 5 en heures de pointe. Attention, seule la branche entre Paris Gare de Lyon et Montargis / Montereau via Moret et Melun est en fonctionnement ce jeudi 9 mars.