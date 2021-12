Grève SNCF : trafic perturbé sur le RER B, quelles prévisions ?

GREVE SNCF. Ce jeudi 9 décembre 2021, les conducteurs SNCF du RER B sont en grève. De fortes perturbations sont attendues sur les trains de la ligne, notamment sur la partie nord. Découvrez les prévisions de trafic.

[Mis à jour le 9 décembre 2021 à 08h00] Ce jeudi matin, les conducteurs du RER B sont en grève suite à l'appel des syndicats CTG cheminots, FO Cheminots et Sud Rail, pour dénoncer la dégradation des conditions de travail. Les usagers franciliens vont être impactés toute la journée par cette grève SNCF du RER B. Selon le site du Transilien, la partie nord de la ligne du RER B, gérée par la SNCF, voit son trafic diminuer de 50% avec 1 train sur 2, tandis qu'au sud de la ligne du RER B, conjointement gérée par la RATP, les perturbations sont de 3 trains sur 4. L'interconnexion est maintenue à la Gare du Nord.

Cette grève SNCF du 9 décembre 2021 réduit le trafic de 25% sur la ligne du RER B, même aux heures de pointe. "Prévoir 3 trains sur 4 sur la partie sud de la ligne, 1 train sur 2 sur la partie nord de la ligne" indique Transilien.com. Consulter les horaires en direction de Saint-Rémy-Lès-Chevreuse / Robinson et les horaires en direction d'Aéroport Charles-de-Gaulle 2 TGV / Mitry-Claye. Vous pouvez également retrouver tous les horaires sur le site de la RATP ou sur le blog du RER B.

[Mouvement social-Mise à jour] Jeudi 9 décembre prévoir, prévoir 3 trains sur 4 sur la partie sud de la ligne et 1 train sur 2 sur la partie nord. Pas de changement de train à gare du Nord. [1/2] — RER B (@RERB) December 8, 2021

Les syndicats ont annoncé, dans un tract commun, une "grève massivement suivie" ce jeudi 9 décembre 2021, pour "ouvrir les yeux à une direction qui se veut aveugle" et dénoncent une politique d'"économies" au détriment des "emplois" et des "conditions de vie et de travail" des cheminots. La CGT dénonce également l'utilisation d'"infrastructures et de matériels roulants vétustes". Ils réclament une augmentation des salaires. Cet appel à la grève fait suite aux précédents mouvements de grève sur le réseau des RER C, E et Transilien ce mois de décembre.