"Grève SNCF : Transilien, TER, RER perturbés, les prévisions du 18 octobre"

GREVE SNCF. Ce mardi 18 octobre, la grève à la SNCF pour l'augmentation des salaires occasionne de fortes perturbations sur les lignes des Transilien, RER et TER, mais très peu sur les TGV. Découvrez les prévisions détaillées.

[Mis à jour le 17 octobre 2022 à 18h00] Ce mardi 18 octobre, les agents de la SNCF sont en grève à l'appel des syndicats CGT-Cheminots et Sud Rail en soutien aux grévistes des raffineries et des dépôts de carburant et pour réclamer l'augmentation des salaires. Conséquence, un train sur deux circulera en moyenne sur le TER (Train Régional Express) avec des disparités selon les régions, tandis que le TGV ne sera que "légèrement perturbé", selon les dernières prévisions de trafic publiées par la direction de la SNCF. Du côté des RER et Transilien en banlieue de Paris, toutes les lignes sont concernées par des perturbations excepté la ligne K du Transilien. Enfin, sur le plan international, le trafic des trains est légèrement perturbé pour l'Eurostar et la liaison France-Espagne. Découvrez plus bas dans notre article les perturbations détaillées ligne par ligne.

Si les usagers doivent s'attendre à une journée noire ce mardi, cette grève pourrait être reconductible. Fabien Villedieu, délégué syndicat Sud-Rail a annoncé ce dimanche au micro de BFMTV que "si les cheminots [leur] disent : pour avoir des augmentations de salaire, il faut aller plus loin qu'une journée de 24 heures", ils partiront "en grève reconductible". La question sera débattue au cours d'assemblées générales tenues "mardi 18 octobre, un peu partout en France". Le syndicat Sud-Rail a également voté dès mercredi soir pour démarrer un grève, dès ce lundi 17 octobre au technicentre de maintenance des trains au départ de la gare du nord, situé à Landy à Saint-Denis dans le 93 en Seine-Saint-Denis. Le détail du trafic ci-dessous :

Grève SNCF : quelles perturbations ce mardi 18 octobre 2022 ?

Du côté des grandes lignes, les perturbations concernent très peu les TGV, tandis que les TER subissent de fortes perturbations, à raison d'un train sur deux en moyenne sur l'ensemble du réseau régional. Du côté de l'Île-de-France, Transilien et RER gérés par la SNCF sont perturbés jusqu'à la fin du service. Voici les prévisions du trafic du mardi 18 octobre ligne par ligne :

Perturbations TGV : trafic "quasi normal" ce mardi 18 octobre sur les axes Nord, Est et Sud-Est, trafic légèrement perturbé sur l'axe Atlantique et sur le réseau Ouigo. Les voyageurs dont le TGV est annulé ont été prévenus par SMS ou par mail.

: trafic "quasi normal" ce mardi 18 octobre sur les axes Nord, Est et Sud-Est, trafic légèrement perturbé sur l'axe Atlantique et sur le réseau Ouigo. Les voyageurs dont le TGV est annulé ont été prévenus par SMS ou par mail. Perturbations TER : prévoir en moyenne un TER sur deux au global. Les perturbations commencent dès ce lundi 17 octobre à 20 heures sur le TER Occitanie , avec deux lignes perturbées : Toulouse-Foix et Toulouse-Tarbes, sur le TER Hauts-de-France et le TER Grand Est . Sur le TER Normandie , prévoir 2 trains sur 3 mardi 18 octobre sur les lignes suivantes : Paris-Granville, Rouen-Caen, Caen-Alençon-Le Mans-Tours, Caen-Lisieux-Cherbourg, Caen-Granville-Rennes, Lisieux-Trouville et Serqueux-Gisors. Pour suivre les perturbations générales de trafic des trains régionaux, cette page vous sera utile.

: prévoir en moyenne un TER sur deux au global. Les perturbations commencent dès ce lundi 17 octobre à 20 heures sur le , avec deux lignes perturbées : Toulouse-Foix et Toulouse-Tarbes, sur le et le . Sur le , prévoir 2 trains sur 3 mardi 18 octobre sur les lignes suivantes : Paris-Granville, Rouen-Caen, Caen-Alençon-Le Mans-Tours, Caen-Lisieux-Cherbourg, Caen-Granville-Rennes, Lisieux-Trouville et Serqueux-Gisors. Pour suivre les perturbations générales de trafic des trains régionaux, cette page vous sera utile. Perturbations Intercités : prévoir un Intercités sur deux en moyenne en circulation ce mardi 18 octobre : 1 train sur 2 pour Paris-Limoges-Toulouse, 3 trains sur 4 sur Paris-Clermont, 1 train sur 4 sur Bordeaux-Marseille, 1 train sur 2 pour Nantes-Bordeaux et aucun train pour la ligne Clermont-Béziers. Les lignes Nantes-Lyon et Toulouse-Hendaye sont épargnées. Consultez cette page pour avoir des informations en temps réel.

: prévoir un Intercités sur deux en moyenne en circulation ce mardi 18 octobre : 1 train sur 2 pour Paris-Limoges-Toulouse, 3 trains sur 4 sur Paris-Clermont, 1 train sur 4 sur Bordeaux-Marseille, 1 train sur 2 pour Nantes-Bordeaux et aucun train pour la ligne Clermont-Béziers. Les lignes Nantes-Lyon et Toulouse-Hendaye sont épargnées. Consultez cette page pour avoir des informations en temps réel. Perturbations RER A : prévoir 3 trains sur 4 sur la ligne du RER A ce mardi 18 octobre.

: prévoir 3 trains sur 4 sur la ligne du RER A ce mardi 18 octobre. Perturbations RER B : prévoir 1 train sur 2 au nord de la ligne du RER B et 3 trains sur 4 au sud de la ligne du RER B ce mardi 18 octobre.

: prévoir 1 train sur 2 au nord de la ligne du RER B et 3 trains sur 4 au sud de la ligne du RER B ce mardi 18 octobre. Perturbations RER C : prévoir 1 train sur 2 en circulation sur la ligne du RER C ce mardi 18 octobre.

: prévoir 1 train sur 2 en circulation sur la ligne du RER C ce mardi 18 octobre. Perturbations RER D : prévoir 1 train sur 3 en circulation sur la ligne du RER D, avec un trafic interrompu entre Paris Gare de Lyon et Châtelet les Halles ce mardi 18 octobre.

: prévoir 1 train sur 3 en circulation sur la ligne du RER D, avec un trafic interrompu entre Paris Gare de Lyon et Châtelet les Halles ce mardi 18 octobre. Perturbations RER E : prévoir 2 trains sur 3 en moyenne sur la ligne du RER E ce mardi 18 octobre.

: prévoir 2 trains sur 3 en moyenne sur la ligne du RER E ce mardi 18 octobre. Perturbations Transilien : ce mardi 18 octobre 2022, prévoir des perturbations sur les lignes H (1 train sur 2), J et L (1 train sur 3), N (1 train sur 2), P (3 trains sur 4), R (1 train sur 3 et aucune circulation entre Melun et Montereau via Héricy) et U (1 train sur 3). Pour le réseau Transilien, il existe une plateforme dédiée pour suivre les prochaines perturbations de trafic ou vous pouvez appeler le 0 805 90 36 35.

: ce mardi 18 octobre 2022, prévoir des (1 train sur 2), (1 train sur 3), (1 train sur 2), (3 trains sur 4), (1 train sur 3 et aucune circulation entre Melun et Montereau via Héricy) et (1 train sur 3). Pour le réseau Transilien, il existe une plateforme dédiée pour suivre les prochaines perturbations de trafic ou vous pouvez appeler le 0 805 90 36 35. Perturbations Eurostar : 4 trains sont annulés ce mardi 18 octobre, selon l'entreprise ferroviaire franco-britannique.

Perturbations Renfe : 2 trains sont supprimés ce mardi 18 octobre, selon la société nationale d'exploitation des chemins de fer espagnols.

Le syndicat CGT-Cheminots a appelé à la grève des cheminots mardi 18 octobre 2022 pour réclamer l'ouverture de négociation avec la direction de la SNCF sur les augmentations de salaires et les embauches dans les sociétés de transport. "Nous ne lâcherons pas sur l'indispensable augmentation générale des salaires et des pensions ! La situation économique, couplée à une politique salariale désastreuse à la SNCF depuis des années, ne peut plus durer !" expliquait la CGT-Cheminots dans un communiqué publié le 10 octobre. Fabien Villedieu, délégué syndical Sud-Rail, invité sur BFMTV vendredi 14 octobre, a revendiqué "une augmentation uniforme de 300 euros par mois". Les agents de la SNCF participent également "massivement", selon la CGT-Cheminots, "aux manifestations en territoires ce jour-là". Par ailleurs, la RATP, le réseau des transports à Paris, se joint également au mouvement :

Les perturbations de trafic commencent dès ce lundi 17 octobre à 20 heures sur les TER. Elles commencent en début de service du mardi 18 octobre pour les RER et Transiliens. La grève SNCF de mardi 18 octobre est possiblement reconductible.