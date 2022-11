"Grève SNCF : un 10 novembre noir ? Les prévisions"

GREVE SNCF. Une journée de grève interprofessionnelle est organisée en France ce jeudi 10 novembre 2022, à l'appel de la CGT. Le trafic de la SNCF pourrait être perturbé en raison des rassemblements prévus auxquels des salariés de l'entreprise pourraient participer.

[Mis à jour le 7 novembre 2022 à 22h55] Partout en France, une nouvelle journée de grève interprofessionnelle est prévue ce jeudi 10 novembre 2022. Elle est organisée à l'appel de la CGT, qui a pour objectif de manifester pour les "augmentations de salaires, du Smic et l'indexation automatique de tous les niveaux de rémunération sur le coût de la vie". Dans un communiqué publié le 28 octobre dernier, la CGT Cheminots appelle les agents de SNCF à participer à cette journée de grève. Le syndicat explique ne pas accepter "la décision de la Direction (de la) SNCF de clore les négociations 2022" sur les salaires des cheminots. Cependant, la CGT Cheminots regrette que l'Unsa, SUD-Rail et la CDFT, les autres syndicats de l'entreprise ferroviaire, "n'aient pas donné de suite favorable à cette proposition". Et le syndicat de conclure : "Elles font le choix de renvoyer l'action unitaire à plus tard… "

Il est donc encore difficile de prévoir l'ampleur de cette grève au sein de la SNCF. Sera-t-elle modérée, comme lors de la journée de mobilisation du 27 octobre dernier, ou plus importante comme lors de la grève du 29 septembre, lors de laquelle 4 TER sur 10 avaient été supprimés ? Nul doute que les Français préféreraient la première option, car la soirée de jeudi marque le début d'un week-end prolongé, en raison du vendredi 11 novembre qui est férié. Pour rappel, nous commémorons le 11 novembre la signature de l'armistice au lendemain de la Première Guerre mondiale.

Grève SNCF : quelles perturbations ce jeudi 10 novembre 2022 ?

Pour le moment, le trafic de la SNCF pour ce jeudi 10 novembre n'a pas été dévoilé. En effet, les prévisions de circulation des TGV, TER ou Intercités seront annoncées 48 heures à l'avance. Les voyageurs des TGV ou Intercités seront alertés par mail ou SMS si leur train est supprimé.

Des manifestations à l'initiative de la CGT sont déjà prévues place de la République à Châteauroux et sur le parvis des gares d'Angoulême et de Toulon à 10h30, devant le MEDEF à Caen à 11 heures, devant la gare de Montpellier à midi, devant la Maison de la Culture à Amiens, devant le monument aux morts à Toulouse, place Dombasle à Nancy, porte de Paris à Poitiers et place de la République à Paris à 14 heures, place de la Maison Carrée à Nîmes et porte de Paris à Lille à 14h30, place de la Bourse à Mulhouse à 16 heures. Elles engendreront des perturbations dans la circulation des bus ou tramways, et probablement dans les RER et Transiliens en Île-de-France, gérés par la SNCF. Des agents de la SNCF pourraient également se joindre à ces manifestations.

Enfin, un appel à la grève a été clairement déposé par les syndicats de la RATP pour cette deuxième journée de grève interprofessionnelle du 10 novembre, avec de grosses perturbations déjà annoncées en Île-de-France :

Comment savoir si mon train est annulé ?