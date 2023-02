"Grève SNCF : un mouvement reconductible dès la date du 7 mars"

GREVE SNCF. Les principaux syndicats de la SNCF ont opté pour une grève reconductible contre la réforme des retraites à partir du mardi 7 mars 2023.

Les trois principaux syndicats de la SNCF que sont la CGT-Cheminots, Sud-Rail et l'Unsa se joignent à la mobilisation générale et interprofessionnelle contre la réforme des retraites prévue le mardi 7 mars, qui marque la fin des vacances scolaires. Seule la CFDT n'a pour le moment pas appelé à faire grève.

L'Unsa, syndicat numéro deux à la SNCF, appelle à une grève reconductible à partir de cette date. "L'impact sera très fort. À partir du 7, il y aura énormément de cheminots et de cheminottes mobilisés. Ce préavis est à partir du 7 et donc en dehors de toutes les zones de vacances. En sachant quand même que sept Français sur dix sont opposés à cette réforme, nous avons un alignement des planètes qui fait que c'est le moment ou jamais. Après, le vote sera fait et il sera trop tard pour revenir en arrière", a expliqué le secrétaire général de l'Unsa Didier Mathis.

Pour suivre le trafic des trains grandes lignes (TGV, Intercités) en temps réel, consultez les prévisions du trafic sur le site sncf.com. Sur mobile, il est aussi très pratique de se rendre sur le compte Twitter @SNCF_infopresse, et @SNCF. Pour le TER, rendez-vous sur cette page spécifique ter.sncf.com qui permet de naviguer par région. Pour le RER, vous pouvez suivre les comptes Twitter @RERA, @RERB ou cette page dédiée au RER C. Pour le réseau transilien ou RER au global, il suffit de se rendre sur la plateforme dédiée pour vérifier si son trajet est assuré par la SNCF. Comment savoir si mon train est en grève ? Les voyageurs des TGV et Intercités annulés en cas de grève reçoivent l'information via un e-mail ou un SMS. En revanche, les usagers des TER sans correspondance ne reçoivent pas de SMS. Il convient de vérifier l'information en renseignant son numéro de train et la date de départ sur le site de la SNCF. Rappelons qu'en période de grève, toute personne souhaitant annuler son voyage peut le faire au guichet sans aucun frais, quel que soit le tarif du billet.

Les usagers de la SNCF peuvent rapidement vérifier l'état du trafic et savoir si un train en particulier a été supprimé ou s'il part avec du retard. Pour les informations concernant les TGV, le numéro de téléphone mis à disposition est le 0 805 90 36 35. Pour suivre le trafic de toutes les grandes ou moyennes lignes (TGV, Intercités, TER), rendez-vous à cette page de la SNCF. Pour les informations portant sur les Transilien ou RER en banlieue parisienne, il faut appeler le 0 805 90 36 35 ou consulter la plateforme dédiée.