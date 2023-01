Grève SNCF : une journée noire s'annonce jeudi 19 janvier

GREVE SNCF. Les syndicats de la SNCF se joignent au mouvement de grève nationale contre la réforme des retraites prévu jeudi 19 janvier 2023. Les transports devraient être fortement perturbés.

L'intersyndicale de la SNCF, regroupant la CGT, l'Unsa, SUD et la CFDT, appelle dans un communiqué à "une grève puissante" sur les rails français ce jeudi 19 janvier 2023, déterminés à protester fermement contre la réforme des retraites. "La division et l'inaction n'ont pas leur place" a insisté l'intersyndicale des cheminots, qui appelle la direction de la SNCF à ne pas "être le relais de cette contre-réforme".

La SNCF n'est pas la seule à se déclarer en "opposition totale au recul de l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans accompagné d'une hausse de la durée de cotisation", d'autres fédérations ont appelé à la mobilisation jeudi 19 janvier 2022. C'est le cas notamment de l'intersyndicale des cheminots de la RATP, de FO-Transports et logistique, des chauffeurs de car ou transporteurs de fonds. La journée s'annonce noire dans les transports... Il va falloir anticiper !

Les perturbations liées à la mobilisation du jeudi 19 janvier 2023 n'ont pas encore été annoncées. Elles le seront entre 24 et 48 heures à l'avance, relayées ici même à cette page.

Les voyageurs des TGV et Intercités annulés en cas de grève reçoivent l'information via un e-mail ou un SMS. En revanche, les usagers des TER sans correspondance ne reçoivent pas de SMS. Il convient de vérifier l'information en renseignant son numéro de train et la date de départ sur le site de la SNCF. Rappelons qu'en période de grève, toute personne souhaitant annuler son voyage peut le faire au guichet sans aucun frais, quel que soit le tarif du billet.