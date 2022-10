Grève SNCF : une mobilisation prévue ce jeudi 27 octobre

GREVE SNCF. La CGT appelle à deux nouvelles journées de mobilisation nationale et interprofessionnelle les 27 octobre et 10 novembre, auxquelles devrait se joindre les agents de la SNCF.

[Mis à jour le 24 octobre 2022 à 17h24] Après la journée de grève interprofessionnelle du mardi 18 octobre dernier, la CGT appelle à deux nouvelles journées de grève les jeudi 27 octobre et jeudi 10 novembre 2022, toujours dans le but de réclamer des augmentations de salaires. "On ne veut pas lâcher", assure Céline Verzeletti, secrétaire confédérale de la CGT qui soutient les salariés grévistes dans plusieurs raffineries en France. Le site Cestlagreve annonce déjà que le secteur des transports à la SNCF devrait être concerné, occasionnant des perturbations de trafic.

Ces nouvelles journées de grève auront également pour but de réclamer une augmentation du SMIC et une revalorisation du point d'indice des fonctionnaires. Un appel à la grève a également été déposé par les syndicats de la RATP pour la deuxième journée de grève interprofessionnelle du 10 novembre, auquel les syndicats Solidaires et FSU pourraient se joindre.

Grève SNCF : quelles perturbations ce jeudi 27 octobre 2022 ?

Les perturbations des trains de la SNCF n'ont pas encore été communiquées pour la journée du jeudi 27 octobre 2022. Comme lors de la précédente grève à la SNCF pour le même motif d'augmentation des salaires, les trains de longue distance (TGV, Intercités) et de moyenne distance (TER, Transiliens, RER) devraient être concernés.

Comment savoir si mon train est annulé ?