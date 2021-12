SNCF et pass sanitaire : les contrôles renforcés en gares

SNCF et PASS SANITAIRE. A l'approche des vacances de Noël, l'entreprise ferroviaire intensifie les contrôles du pass sanitaire dans les gares et dans les trains. On fait le point sur le protocole sanitaire et le renforcement des mesures SNCF.

[Mis à jour le 10 décembre 2021 à 12h56] A l'heure actuelle, près de 5 000 prestataires effectuent chaque mois des contrôles du pass sanitaire dans les gares du réseau SNCF, à raison de 400 000 contrôles chaque semaine sur les grandes lignes, soit un train sur quatre, selon les données de la directrice des opérations SNCF Gares & Connexions interrogée par Capital. Suite à la recrudescence épidémique de la cinquième vague de Covid-19, le directeur de Voyages SNCF Alain Krakovitch a annoncé en conférence de presse que l'entreprise ferroviaire renforçait le protocole sanitaire à l'approche des fêtes de fin d'année. Les contrôles du pass sanitaire toucheront désormais un train sur trois. "On va renforcer la vigilance: la 5e vague est là", a annoncé le PDG de SNCF Voyageurs Christophe Fanichet. Dans les voiture-bars des trains, il n'est déjà plus possible de consommer sur place.

"Notre défi aujourd'hui est de continuer à fluidifier le parcours du voyageur", a annoncé Alain Krakovitch. Pour cela, la SNCF incite les voyageurs à présenter leur billet de train SNCF couplé au pass sanitaire, via le site "Prêt à voyager", afin d'éviter les files d'attente en gare et se rendre directement au portique. Egalement, des équipes mobiles, identifiables par des gilets bleus en gares au niveau des halls centraux, proposent des bracelets aux voyageurs qui leur présentent le pass sanitaire, dans le même but d'éviter ensuite la file d'attente devant les portiques. "Si tout le monde a ce pass, on n'aura plus besoin de faire des contrôles en amont des portiques", a souligné le directeur de Voyages SNCF.

L'accès aux trains longue distance de la SNCF, que sont les TGV, Intercités et trains internationaux au départ de la France, est soumis au pass sanitaire depuis le 9 août pour les voyageurs adultes, et depuis le 30 septembre pour tous les voyageurs de plus de 12 ans et deux mois (les moins de 12 ans ne sont pas concernés par le dispositif sanitaire).

Pour rappel, le pass sanitaire requiert l'une de ces trois preuves : le certificat d'un test négatif effectué "dans un délai de moins de 24 heures" en laboratoire ou en pharmacie, l'attestation d'une vaccination (schéma vaccinal complet) ou l'attestation d'immunité naturelle, qui est le résultat positif d'un test PCR ou antigénique de plus de deux semaines et de moins de six mois.

A partir du 15 décembre 2021, le pass sanitaire est conditionné à la dose de rappel pour les personnes âgées de 65 ans et plus qui n'ont pas reçu de dose de rappel depuis 7 mois, et à partir du 15 janvier 2022, il en sera de même pour tous les adultes de 18 ans et plus qui n'ont pas reçu de dose de rappel depuis 7 mois.

Depuis le 9 août 2021 pour les adultes et le 30 septembre 2021 pour les adolescents, le pass sanitaire est obligatoire en France dans les trains effectuant de longs trajets. Seuls les TGV (Inoui et Ouigo), Intercités et trains longue distance internationaux au départ de la France sont concernés. Les transports en commun urbains (métros et bus) ne sont pas concernés, et les trains de moyenne distance (Transilien, TER, RER), non plus, qui sont "essentiellement utilisés pour des motifs professionnels".

En gares, aux abords des quais ou quelques fois à l'arrivée du train, le contrôle du pass sanitaire est confié à des prestataires car "on ne pouvait pas recruter des milliers de cheminots au dernier moment", a expliqué le PDG de la SNCF Jean-Pierre Farandou. Ces prestataires de la SNCF procèdent à des contrôles aléatoires, éventuellement épaulés par les forces de l'ordre, et non des contrôles systématiques, pour éviter les files d'attente et les retards de trains. À bord, les vérifications du pass sanitaire, là aussi aléatoires, sont assurées par les chefs de bord accompagnés de la sûreté ferroviaire ou les forces de l'ordre. Bon à savoir, les agents SNCF ne sont pas habilités à vérifier la pièce d'identité avec le pass sanitaire, mais seulement la concordance des noms entre le billet et le pass sanitaire.

Conformément aux règles fixées par le gouvernement, le non-respect de l'obligation du pass sanitaire fait l'objet d'une interdiction de monter à bord lors d'une vérification à quai et d'une amende de 135 euros. Les voyageurs à bord des trains longues distance sans pass sanitaire s'exposent à une amende forfaitaire de 135 euros, mais peuvent poursuivre leur trajet.

Le port du masque reste obligatoire dans tous les trains et gares de la SNCF, dès l'âge de 11 ans. Le défaut de masque est passible d'une amende de 135 euros.