SNCF : le pass sanitaire bientôt obligatoire dans les trains

GREVE SNCF - Au cours de son allocution du lundi 12 juillet 2021, le président de la République Emmanuel Macron a annoncé que le pass sanitaire serait rendu obligatoire pour effectuer un trajet de longue distance en trains. Quels trains de la SNCF seraient concernés ?

[Mis à jour le 13 juillet 2021 à 08h54] Lundi 12 juillet, le président de la République Emmanuel Macron a prononcé un discours télévisé au cours duquel il présentait différentes mesures de freinage contre la quatrième vague épidémique de Covid qui se dessine, portée par le variant Delta. Parmi ces mesures, les transports étaient ciblés, avec l'extension du pass sanitaire aux trajets de longue distance en trains, cars ou avions au cours du mois d'août. "Seuls les vaccinés et les personnes testées négativement pourront accéder à ces lieux. Qu'ils soient d'ailleurs clients, usagers, salariés", a-t-il déclaré au cours de son allocution télévisée.

Pour rappel, le pass sanitaire requiert l'une de ces trois preuves : le certificat d'un test négatif effectué "dans un délai de moins de 48 heures" en laboratoire ou en pharmacie, l'attestation d'une vaccination (schéma vaccinal complet) ou l'attestation d'immunité naturelle, qui est le résultat positif d'un test PCR ou antigénique de plus de deux semaines et de moins de six mois.

A partir du mois d'août, le pass sanitaire sera obligatoire dans les trains effectuant de longs trajets. Ce qui signifie que les transports en commun urbains ne sont pas concernés, et les trains de moyenne distance (Transilien, TER), ne devraient pas l'être non plus. TGV, Intercités et trains internationaux feront en revanche partie de l'équation.

La SNCF Voyageur, l'entité qui gère les trains de longue distance à la SNCF, n'a pas encore communiqué dans le détail, mais a déjà réagi dans un communiqué, en indiquant "mettre en œuvre les nouvelles mesures sanitaires annoncées par le président de la République et informer les voyageurs du périmètre des trains concernés et des modalités de contrôle dès qu'ils seront arrêtés par le gouvernement".

La SNCF Voyageurs, qui gère les trains longue distance à la SNCF, a aussitôt réagi dans son communiqué de presse, en soulignant que "de nombreux points restent, en effet, à éclaircir. Jusqu'ici, c'était la police qui, pendant les confinements, filtrait les gares, pas les agents SNCF qui n'étaient pas habilités à contrôler les dérogations des voyageurs. Si les cheminots sont amenés à contrôler les passes sanitaires, les syndicats risquent de monter au créneau".

