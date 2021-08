"SNCF : quand le pass sanitaire sera-t-il imposé dans les trains ? Les dates"

TRAIN et PASS SANITAIRE - Le Conseil constitutionnel tranchera ce jeudi 5 août sur le projet de loi anti-Covid. S'il est validé, le pass sanitaire sera exigé dans les trains longue distance dès le 9 août.

[Mis à jour le 4 août 2021 à 12h40] Etre muni de son billet ne sera bientôt plus suffisant pour accéder au train. Le pass sanitaire sera également exigé à partir du lundi 9 août comme l'a indiqué le ministre délégué aux Transports, Jean-Baptiste Djebarri sur LCI, le 2 août. "Sous réserve de l'avis du Conseil constitutionnel, prévu pour jeudi 5 août", a toutefois précisé le ministre. Le pass sanitaire concernera les vols intérieurs, les TGV, les Intercités et les trains de nuit. Non systématiques, les contrôles du pass sanitaire pourront s'effectuer sur les quais avant la montée dans le train, à bord des voitures, et à l'arrivée. Une semaine de pédagogie sera prévue mais l'accès aux trains ne sera pas autorisé pour les passagers sans pass sanitaire.

Pour rappel, le pass sanitaire requiert l'une de ces trois preuves : le certificat d'un test négatif effectué "dans un délai de moins de 48 heures" en laboratoire ou en pharmacie, l'attestation d'une vaccination (schéma vaccinal complet) ou l'attestation d'immunité naturelle, qui est le résultat positif d'un test PCR ou antigénique de plus de deux semaines et de moins de six mois. Des contrôles seront-ils effectués en gare ou seulement dans les trains ? Les RER, TER, Transiliens de la SNCF seront-ils concernés aussi ? Et qu'en est-il des métros et des bus de la RATP ? Toutes les réponses à vos questions ci-dessous.

Entre les 7 et 10 août 2021 (date hypothétique pour le moment), le pass sanitaire ne sera obligatoire que dans les trains effectuant de longs trajets. Seuls les TGV, Intercités et trains de nuit sont concernés. Les transports en commun urbains (métros et bus) ne sont pas concernés, et les trains de moyenne distance (Transilien, TER, RER), non plus, qui sont "essentiellement utilisés pour des motifs professionnels".

Train : tous les TGV et Intercités, quelle que soit la durée ou la distance du trajet

Avion : tous les vols domestiques

Car : tous les déplacements inter-régionaux — Jean-Baptiste Djebbari (@Djebbari_JB) July 13, 2021

La SNCF Voyageur, l'entité qui gère les trains de longue distance à la SNCF, n'a pas encore communiqué dans le détail, mais a déjà réagi dans un communiqué, en indiquant "mettre en œuvre les nouvelles mesures sanitaires annoncées par le président de la République et informer les voyageurs du périmètre des trains concernés et des modalités de contrôle dès qu'ils seront arrêtés par le gouvernement".

Le ministre délégué aux Transports Jean-Baptiste Djebbari a évoqué, sur RTL le 14 juillet, la possibilité de "lier le pass sanitaire au billet, c'est la chose la plus simple à faire mais ça nécessite un peu de temps" à mettre en place.

Par ailleurs, Jean-Baptiste Djebbari a annoncé le 28 juillet que les billets de train pourront être remboursés en cas de test positif au Covid-19. "Oui, si vous réservez un billet de TGV pour aller à Marseille par exemple, et que vous êtes déclaré positif entretemps, la SNCF s'engage à rembourser le billet de train".

Lier le pass sanitaire à votre billet : Air France le fait, Eurotunnel le fait, la SNCF va le faire. Objectif : éviter les files dattente. — Jean-Baptiste Djebbari (@Djebbari_JB) July 28, 2021

Le port du masque reste obligatoire dans les trains de la SNCF "au moins jusqu'au 30 août", date butoir de l'obligation du pass sanitaire pour les salariés de la SNCF tout comme pour les mineurs de 12 ans et plus.

L'équipe de Jean-Baptiste Djebbari travaille actuellement sur "la façon la plus facile d'organiser les contrôles" en gares. A Paris, les contrôles des billets "bénéficient d'ores et déjà de portiques pour l'accès à un certain nombre de TGV". Des contrôles à bord, aléatoires, seront également possibles, en fonction "des consultations" en cours "avec la direction de la SNCF et ses agents". "On va organiser des contrôles massifs sur les grands flux, typiquement les grands départs en vacances", a-t-il ajouté.

La SNCF a indiqué qu'elle travaillait "avec le gouvernement aux modalités d'application et de contrôle, avec l'objectif de définir un dispositif simple à mettre en oeuvre". Elle promet de tenir informé les "voyageurs dans les prochains jours". "De nombreux points restent, en effet, à éclaircir. Jusqu'ici, c'était la police qui, pendant les confinements, filtrait les gares, pas les agents SNCF qui n'étaient pas habilités à contrôler les dérogations des voyageurs. Si les cheminots sont amenés à contrôler les pass sanitaires, les syndicats risquent de monter au créneau".

D'après les dernières informations des syndicats de la SNCF qui se sont confiés à France Info, la SNCF envisagerait des contrôles aléatoires assurés par les contrôleurs éventuellement épaulés par les forces de l'ordre, et non des contrôles systématiques, pour éviter les files d'attente et les retards de trains. Mais il ne s'agit pour le moment que de pistes de réflexion...

Le nombre de trains et les modalités d'achat et de remboursement ne changeront pas lors de la mise en place du pass sanitaire au mois d'août. Plusieurs outils sont disponibles sur le Web pour prendre connaissance des prochaines perturbations de trafic. Pour le RER, vous pouvez suivre les comptes Twitter @RERA, @RERB, @RER C et @RER D. Pour suivre le trafic des trains en temps réel, consultez www.sncf.com/fr/prevision-trafic. Pour le réseau transilien, il suffit de se rendre sur la plateforme dédiée (http://www.transilien.com/ ou http://www.abcdtrains.com/) pour vérifier si son trajet est assuré par la SNCF. Sur mobile, il est aussi très pratique de se rendre sur le compte Twitter @SNCF_infopresse, et @SNCF. Les usagers de la SNCF peuvent rapidement vérifier l'état du trafic et savoir si un train en particulier a été supprimé ou s'il part avec du retard. Pour les informations concernant les TGV, le numéro de téléphone mis à disposition est le 0 805 90 36 35. Pour les informations concernant les Transilien, il faut appeler le 0 805 90 36 35. Rappelons qu'en période de grève, toute personne souhaitant annuler son voyage peut le faire au guichet sans aucun frais, quel que soit le tarif du billet.