SNCF & RATP : le port du masque, c'est fini dans les transports !

TRANSPORT ET MASQUE. Le port du masque n'est plus obligatoire dans les métros, les bus, les trains, les avions et les taxis, bien qu'il reste "recommandé" par le ministre de la Santé.

[Mis à jour le 16 mai 2022 à 08h48] Finie l'amende de 135 euros à défaut de masque pour les plus de 6 ans ! Ce lundi 16 mai, le port du masque n'est plus obligatoire dans tous les transports de France, que ce soit les métros, les bus, les trains, les avions et les taxis, en raison de la diminution des contaminations et des hospitalisations liées à l'épidémie de Covid-19.

Mais si le masque n'est plus obligatoire, il reste "recommandé", précise le ministre de la Santé Olivier Véran, notamment pour les personnes vulnérables ou symptomatiques, et évidemment positives au Covid-19. Dans les établissements de santé (hôpitaux, Ehpad ou établissements médico-sociaux) le port du masque reste en revanche en vigueur "jusqu'au moins cet été", tout comme le pass sanitaire.

"La situation épidémique s'améliore, la pandémie n'est pas terminée mais le nombre de nouveaux diagnostics au quotidien diminue et nous considérons qu'ils n'est plus adapté de maintenir cette obligation du port du masque dans les transports en commun, à partir de lundi 16 mai", s'est justifié le ministre de la Santé, suivant une recommandation de l'ECDC, organisme européen de lutte contre les maladies transmissibles.

Depuis ce lundi 16 mai 2022, l'obligation du port du masque est levée pour tous les publics et dans tous les transports en commun de France. "Sont concernés notamment le métro, le bus, le train, l'avion et les taxis", a précisé le cabinet du ministère à l'AFP. La réponse en détails par type de transports :

TGV/TER/Intercités : le masque n'est plus obligatoire dans tous les trains de la SNCF depuis le 16 mai.

Avion : depuis le 16 mai, le masque n'est plus obligatoire dans l'avion. Le directeur de l'AESA précise dans un communiqué que "les passagers doivent cependant se comporter de manière responsable et respecter les choix des autres autour d'eux. Et un passager qui tousse et éternue devrait fortement envisager de porter un masque, pour rassurer les personnes assises à proximité", précise Patrick Ky, le directeur de l'AESA. Mais attention, chaque pays applique encore des mesures différentes concernant le Covid-19. Dans "les vols à destination ou en provenance d'une destination où le port du masque est toujours requis dans les transports publics", le masque le sera aussi dans l'avion.

Métro : depuis le 16 mai, le masque n'est plus exigé dans le métro de toutes les villes de France.

RER/Transilien : Le masque n'est plus obligatoire dans les RER et Transilien gérés par la SNCF et la RATP depuis le 16 mai.

Bus/Tramways : depuis le 16 mai, le masque est levé dans les bus et tramways de toutes les villes de France.