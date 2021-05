Trafic SNCF : 100% des trains en circulation à l'Ascension, les prévisions

TRAFIC SNCF - Avec la levée des restrictions de déplacement depuis le 3 mai, la SNCF augmente progressivement son offre de TGV, Ouigo, TER et Intercités. Les prévisions de trafic.

[Mis à jour le 3 mai 2021 à 14h35] Depuis le lundi 3 mai, les déplacements au-delà de 10 kilomètres comme entre les régions sont à nouveau possibles, car la première phase du déconfinement a commencé, annoncée par le chef de l'Etat la semaine dernière. La SNCF augmente progressivement le nombre de trains pour retrouver son niveau normal à l'Ascension et à la Pentecôte. "C'est presque la totalité de nos 140 000 agents qui seront sur le pont pour réussir les ponts", a commenté le PDG de SNCF Voyageurs, Christophe Fanichet, à nos confrères du Parisien.

Pour autant, il faut faire vite pour réserver son billet SNCF, car de nombreux trains programmés pour l'Ascension sont déjà complets et "les trains de la Pentecôte sont en train de se remplir de façon extrêmement forte", selon Christophe Fanichet. Pour certaines destinations, comme la côte Atlantique et le sud-est, les voyageurs doivent déjà guetter les désistements pour réserver... Heureusement, en cette période de crise sanitaire, les billets SNCF sont annulables et échangeables gratuitement au moins trois jours avant le départ.

Depuis le début du déconfinement, la SNCF a doublé son plan de transport de TGV et annonce une offre à hauteur de 80% ce vendredi 7 mai 2021, sur tous les trains. "Pour les ponts de l'Ascension et de la Pentecôte, on sera à 100%", a précisé Anne Pruvot, directrice générale de e.Voyageurs. 100% des trains sont déjà en circulation sur les lignes les plus demandées. Découvrez le trafic en détail ci-dessous, ligne par ligne :

Sur Paris, la présidente de la région Valérie Pécresse a adapté le trafic des transports en commun en fonction de leur fréquentation sous couvre-feu, à raison d'1 train sur deux après 21 heures. Découvrez le détail du trafic des trains gérés par la SNCF :

Trafic RER : 100% des RER durant les heures de pointe et ajustés en fonction des lignes durant les heures creuses :

: 100% des RER durant les heures de pointe et ajustés en fonction des lignes durant les heures creuses : RER A : 100 % de l'offre actuelle, excepté quand il y a des travaux. Après 21 heures : 1 train toutes les 30 min sur chaque branche, 1 train toutes les 15 min entre Vincennes et La Défense. Pour Poissy, changement de train à La Défense.

: 100 % de l'offre actuelle, excepté quand il y a des travaux. : 1 train toutes les 30 min sur chaque branche, 1 train toutes les 15 min entre Vincennes et La Défense. Pour Poissy, changement de train à La Défense. RER B : 100% de l'offre actuelle, mais tenir compte des nombreux travaux. Après 21 heures : 1 train toutes les 30 min sur la branche de Saint-Rémy lès Chevreuse, 1 train toutes les 15 min sur la branche de Robinson, 1 train toutes les 6 à 9 min entre Gare du Nord et Aulnay sous Bois, 1 train toutes les 15 min entre Aulnay sous Bois et Mitry-Claye / Aéroport Charles de Gaulle 2 TGV.

RER C : offre assurée à 100% mais tenir compte des nombreux travaux.

: offre assurée à 100% mais tenir compte des nombreux travaux. RER D : 100% du service assuré mais tenir compte de nombreux travaux.

: 100% du service assuré mais tenir compte de nombreux travaux. RER E : offre adaptée. Tenir compte également des travaux.

Trafic Transilien: normal au global, mais l'offre est adaptée en heures creuses sur les lignes L, J et R. Rendez-vous sur la plateforme dédiée, aux rubriques "Itinéraires" et Fiche horaires pour suivre les prochaines perturbations de trafic de votre ligne, ou vous pouvez appeler le 0 805 90 36 35.

Durant les horaires du couvre-feu de 19 heures à 6 heures du matin, le billet de train doit être accompagné de l'attestation de déplacement dérogatoire. A partir de 19 heures, le billet SNCF ne fait pas office de justificatif de déplacement. Il doit être accompagné d'une attestation de déplacement en cochant le motif impérieux ou professionnel, accompagné des justificatifs correspondants. Le billet SNCF peut faire uniquement office de justificatif lorsque le motif est le N°5, "déplacement de transit ou longue distance".