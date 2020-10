Trafic SNCF et couvre-feu : un RER sur deux après 21 heures dès mercredi

TRAFIC SNCF - Dès ce mercredi 28 octobre 2020, la fréquence des RER et Transilien à Paris et en Île-de-France est réduite d'un train sur deux après 21 heures en raison du couvre-feu. Les prévisions.

[Mis à jour le 26 octobre 2020 à 16h00] En raison du couvre-feu instauré jusqu'au 4 décembre 2020 minimum, les transports d'Île-de-France s'adaptent à la baisse de fréquentation des usagers en réduisant l'offre d'un train sur deux dès mercredi 28 octobre 2020, et ce jusqu'à la fin du couvre-feu, entre 21 heures du soir et 6 heures du matin.

Mais que l'on se rassure, l'instauration du couvre-feu à 21 heures suite au rétablissement de l'état d'urgence par le gouvernement pour faire face à la propagation du coronavirus n'entraînera pas de fermeture anticipée : "Nous allons évidemment maintenir tous les transports ouverts parce que, malgré le couvre-feu, il y aura évidemment beaucoup de personnes qui vont se rendre au travail, qui travaillent la nuit en horaires décalés, ne serait-ce que le personnel soignant", avait déclaré Valérie Pécresse au micro de RTL. Ainsi, l'ensemble des gares françaises restent ouvertes comme à l'accoutumée, même après 21 heures, selon un porte-parole de la SNCF.

Si les trains nationaux et interrégions circulent normalement sur tout le territoire, en revanche, en Île-de-France, la présidente de la région Valérie Pécresse adapte le trafic des transports en commun en fonction de leur fréquentation, à raison d'1 train sur deux après 21 heures.

La présidente d'IDFM précise toutefois que "le niveau d'offre de transport sera analysé quotidiennement et pourra être adapté en fonction de la fréquentation, notamment après les vacances scolaires, afin de s'assurer de ne pas pénaliser les voyageurs contraints de prendre les transports en commun pendant le couvre-feu". Découvrez le détail du trafic des trains gérés par la SNCF sous couvre-feu :

Trafic RER : 1 train sur 2 après 21 heures (heure de départ de la première station). Pas plus de 30 minutes d'attente entre les trains.

: 1 train sur 2 après 21 heures (heure de départ de la première station). Pas plus de 30 minutes d'attente entre les trains. Trafic Transilien : 1 train sur 2 après 21 heures (heure de départ de la première station). Pas plus de 30 minutes d'attente entre les trains. Rendez-vous sur la plateforme dédiée, aux rubriques "Itinéraires" et Fiche horaires pour suivre les prochaines perturbations de trafic de votre ligne, ou vous pouvez appeler le 0 805 90 36 35.

: 1 train sur 2 après 21 heures (heure de départ de la première station). Pas plus de 30 minutes d'attente entre les trains. Rendez-vous sur la plateforme dédiée, aux rubriques "Itinéraires" et Fiche horaires pour suivre les prochaines perturbations de trafic de votre ligne, ou vous pouvez appeler le 0 805 90 36 35. Trafic TGV : 100% des TGV circulation.

: 100% des TGV circulation. Trafic TER : 100% des TER sont en circulation. Consultez cette page pour avoir des informations en temps réel.

: 100% des TER sont en circulation. Consultez cette page pour avoir des informations en temps réel. Trafic Intercités : 100% des Intercités sont assurés. Consultez cette page pour avoir des informations en temps réel.

Malgré le couvre-feu instauré dans 54 départements français, aucune restriction n'est appliquée dans les transports et les déplacements entre les régions sont autorisés. Pour les usagers qui ont prévu de partir en vacances durant la Toussaint ou qui doivent faire des déplacements interrégions, le premier Ministre Jean Castex avait expliqué en conférence de presse que le billet de train SNCF fait office d'attestation de déplacement durant le couvre-feu : "Si vous avez un train ou un avion qui arrive ou qui part après 21 heures (...) Il faudra le cas échéant montrer votre billet si vous êtes contrôlé (...) Le billet de train ou d'avion vaudra dérogation", avait-il alors annoncé.

Ainsi, les billets réservés pour des déplacements pendant le couvre-feu restent valides, et la présentation du billet par l'usager fait office d'attestation de déplacement. "On n'empêche pas les gens de passer d'une région à l'autre, mais on va leur demander de respecter des règles de citoyenneté dans les semaines et les mois qui viennent" avait ajouté le président de la République lors de son intervention au JT de 20 heures.

Si l'offre de la SNCF comme de la RATP reste "mobilisée" durant ce couvre-feu, avec des TGV, Ouigo, Transilien, RER, Intercités, TER, trains internationaux circulant sans réductions d'horaires, une attestation couvre-feu ou un billet réservé à la SNCF doit être présenté par tous les usagers qui empruntent les transports durant les horaires du couvre-feu, soit de 21 heures à 6 heures du matin, durant cinq semaines au moins. Pour rappel, tous les billets SNCF sont échangeables et remboursables gratuitement jusqu'au 4 janvier 2021.

Newsletter Week-End Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Si l'usager n'est pas muni de son attestation ou de son billet réservé à la SNCF, "ce sera une amende de 135 euros, 1500 euros en cas de récidive", a précisé le président de la République Emmanuel Macron. Nota bene : une carte d'abonnement aux transports en commun, comme le pass Navigo, ne fait en revanche pas office de justificatif de déplacement durant le couvre-feu.