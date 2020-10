"Transport SNCF et confinement : quelles exceptions de déplacement interrégion ?"

SNCF et CONFINEMENT - S'il est interdit de prendre le train pour des déplacements entre les régions durant ce nouveau confinement national du vendredi 30 octobre au 1er décembre 2020, il existe des exceptions ce week-end de rentrée des vacances de la Toussaint.

[Mis à jour le 29 octobre 2020 à 13h20] Ce vendredi 30 octobre 2020, la France est reconfinée pour une durée de quatre semaines, c'est à dire jusqu'au 1er décembre 2020, au minimum. Pour faire face à la propagation du coronavirus, le déplacement interrégion ne sera plus possible contrairement à la période du couvre-feu : "Vous ne pourrez pas vous déplacer d'une région à une autre", a annoncé le chef de l'Etat Emmanuel Macron au cours de son allocution au JT de 20 heures ce mercredi.

Qu'en est-il des usagers de la SNCF qui doivent prendre le train ce week-end pour rentrer chez eux ? Une tolérance est bien évidemment appliquée pour le retour à domicile d'ici la fin de semaine et les retours des vacances de la Toussaint. Invité sur LCI ce jeudi matin, le ministre délégué aux transports Jean-Baptiste Djebbari a confirmé qu'aucun changement n'est attendu avant la fin de cette semaine : "Les retours de ce week-end vont être assurés, pas un train ne sera supprimé d'ici dimanche. Il faut permettre aux Français de revenir là où ils habitent".

En ce sens, "l'ensemble des services de transports programmés jusqu'à dimanche seront maintenus. Des dispositifs de contrôle seront en place mais il y aura beaucoup de pédagogie", a assuré Jean-Baptiste Djebbari. LA SNCF a confirmé par ailleurs qu'elle maintenait la circulation de tous ses trains jusqu'à la Toussaint, le 1er novembre 2020. Les modalités de cet assouplissement seront précisées au cours d'une conférence de presse qui se tiendra ce jeudi à 18h30, tenue par le Premier ministre Jean Castex.

Etant donné qu'aucune sortie non essentielle n'est possible pendant le confinement, si l'usager se voit dans l'obligation d'emprunter un train de la SNCF jusqu'au 1er décembre 2020, il doit pouvoir justifier son déplacement via une attestation de déplacement dûment remplie. Les motifs de déplacement autorisés sont les suivants, avec un nouveau qui rentre dans le lot : déplacements professionnels, pour raisons de santé, pour effectuer des courses essentielles, pour accompagner ou aller chercher son enfant à l'école ou pour porter assistance à un proche. "Cela veut dire que l'on aura aussi beaucoup plus de personnes dans les transports en commun par rapport au premier confinement", a expliqué le ministre délégué chargé des Transports sur LCI.

Mais il existe une exception pour les usagers qui doivent rentrer à leur domicile, ou tout simplement de vacances, ce week-end. SNCF Voyageurs confirme que "les TGV INOUI, OUIGO, Intercités, trains internationaux et trains régionaux circuleront tous comme prévu ce jeudi 29 octobre, vendredi 30, samedi 31 et dimanche 1er novembre 2020". Cette tolérance prendra fin lundi 2 novembre, et l'interdiction des déplacements interrégions réduira nécessairement la fréquence de trains. "Nous attendons de connaître en détail les types d'exception pour adapter notre plan de transport", a expliqué un porte-parole de SNCF Voyageurs.

#Confinement2



@Djebbari_JB : "On aura beaucoup plus de personnes dans les #transports en commun par rapport au 1er confinement. On va regarder ça très précisément lundi et mardi [...] pour voir comment on ajuste".



L'Interview d'@EliMartichoux sur #La26. pic.twitter.com/ODuXfWhMIP — LCI (@LCI) October 29, 2020

Quant aux usagers qui ont prévu de partir en vacances au-delà de ce week-end, SNCF Voyageurs rappelle que tous les billets TGV INOUI, OUIGO, Intercités et TER en correspondance sont échangeables et remboursables sans frais jusqu'au 4 janvier prochain.

Retour de vacances : circulations maintenues.

Nos trains circuleront comme prévu jusquau 1/11 inclus

Vos billets restent échangeables/remboursables gratuitement

Toutes les mesures continuent dêtre prises pour votre sécurité

https://t.co/3Lnf4ULemv #reconfinement — SNCF (@SNCF) October 28, 2020

Jusqu'à ce vendredi minuit, le couvre-feu reste appliqué dans les transports d'Île-de-France qui se sont adaptés à la baisse de fréquentation des usagers en réduisant l'offre d'un train sur deux entre 21 heures du soir et 6 heures du matin.

Jusqu'à la fin du week-end, tous les trains nationaux et interrégionaux circulent normalement sur tout le territoire, mais l'offre de voyages sera rapidement adaptée dès la semaine prochaine, a confirmé jeudi matin sur LCI le ministre délégué aux transports Jean-Baptiste Djebbari.

En revanche, en Île-de-France, la présidente de la région Valérie Pécresse a déjà adapté le trafic des transports en commun en fonction de leur fréquentation, à raison d'1 train sur deux après 21 heures en couvre-feu. Découvrez le détail du trafic des trains gérés par la SNCF sous couvre-feu jusqu'à ce jeudi minuit :

Trafic RER : 1 train sur 2 après 21 heures (heure de départ de la première station). Pas plus de 30 minutes d'attente entre les trains.

: 1 train sur 2 après 21 heures (heure de départ de la première station). Pas plus de 30 minutes d'attente entre les trains. Trafic Transilien : 1 train sur 2 après 21 heures (heure de départ de la première station). Pas plus de 30 minutes d'attente entre les trains. Rendez-vous sur la plateforme dédiée, aux rubriques "Itinéraires" et Fiche horaires pour suivre les prochaines perturbations de trafic de votre ligne, ou vous pouvez appeler le 0 805 90 36 35.

: 1 train sur 2 après 21 heures (heure de départ de la première station). Pas plus de 30 minutes d'attente entre les trains. Rendez-vous sur la plateforme dédiée, aux rubriques "Itinéraires" et Fiche horaires pour suivre les prochaines perturbations de trafic de votre ligne, ou vous pouvez appeler le 0 805 90 36 35. Trafic TGV : 100% des TGV circulation.

: 100% des TGV circulation. Trafic TER : 100% des TER sont en circulation. Consultez cette page pour avoir des informations en temps réel.

: 100% des TER sont en circulation. Consultez cette page pour avoir des informations en temps réel. Trafic Intercités : 100% des Intercités sont assurés. Consultez cette page pour avoir des informations en temps réel.

Jusqu'à la fin du couvre-feu instauré dans 54 départements français, c'est-à-dire jusqu'à dans la nuit de jeudi à vendredi, aucune restriction n'est appliquée dans les transports et les déplacements entre les régions sont donc provisoirement autorisés. Pour les usagers qui ont prévu de rentrer des vacances durant la Toussaint ou qui doivent faire des déplacements interrégions ce week-end, le premier Ministre Jean Castex avait expliqué en conférence de presse que le billet de train SNCF fait office d'attestation de déplacement.

En revanche, le billet SNCF ne fait plus office d'autorisation de déplacement dès lors que le reconfinement entre en vigueur, c'est-à-dire ce vendredi 30 octobre 2020, à l'exception des usagers qui rentrent chez eux ou tout simplement de vacances ce week-end. La présentation d'une attestation de déplacement pour chaque voyage en train vous sera ainsi nécessaire. Le non-respect de cette obligation est passible de 135 euros d'amende.