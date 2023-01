Pass Navigo 2023 : un bug débite deux fois les clients, qui est concerné ?

PASS NAVIGO. En hausse de 11,8 au 1er janvier 2023, l'abonnement mensuel du pass Navigo a été débité deux fois pour de nombreux clients, a confirmé la RATP au Parisien.

[Mis à jour le 3 janvier 2023 à 16h34] Mauvaise surprise pour les usagers franciliens des transports en commun qui ont rechargé ce mardi leur Pass Navigo. 100 000 d'entre eux ont eu la douloureuse expérience de se voir débité à deux reprises du montant de l'abonnement : 84,10 euros, un abonnement en hausse de plus de 11% par rapport au mois précédent. Tous les clients n'ont pas été concernés par ce "double paiement", lié à un bug, comme reconnu par Ile de France Mobilité au journal Le Parisien.

"L'application Île-de-France Mobilités a connu un problème technique concernant l'achat de titres Navigo sur smartphone, qui a conduit à ce que 100 000 personnes soient débitées plusieurs fois, explique-t-on chez Île-de-France Mobilités (IDFM)." Seuls les clients ayant rechargé leur abonnement via l'application dédiée sur smartphone ont donc pu être concernés, au contraire de ceux ayant effectué un rechargement sur les bornes présentes dans les stations. IDFM précise que le problème a été résolu.

Quel remboursement ?

Les clients touchés seront rapidement remboursés, assure Ile de France Mobilités. "Les personnes concernées seront remboursées automatiquement, sans action de leur part, dans les jours qui viennent", explique l'agence au Parisien. Ce bug intervient au début d'un mois de janvier synonyme de forte augmentation du tarif du pass Navigo. Le coût de l'abonnement Navigo n'avait pas augmenté depuis quatre ans, soit en 2017. Mais son augmentation semblait inéluctable, compte tenu de "la situation financière d'Île-de-France Mobilités (IDFM)", a confié au Parisien Marc Pélissier, président de l'Association des usagers des transports d'Île-de-France (AUT-IDF), rappelant que la société qui gère les transports en commun d'Île-de-France est en déficit de plus de 1,3 milliard d'euros...

Mi-novembre 2022, les Franciliens redoutaient ainsi un pass Navigo à 90, voire 100 euros par mois et la hausse, si elle a pu être contenue, restera substantielle. "L'État va accorder 200 millions d'euros pour éviter que le pass Navigo explose", avait annoncé mardi 6 décembre, dans les colonnes du Parisien le ministre des Transports Clément Beaune. À noter cependant que ce n'est pas la seule hausse de prix que connaissent les tarifs de la RATP en janvier. Le ticket à l'unité est ainsi passé à 2,10 euros, contre 1,90 auparavant, les tickets vendus dans les bus, eux, passant de 2 à 2,50 euros (+25%), le pass ImaginR connaît une augmentation de 6,7%, avec un prix à l'année de 365 euros contre 342 actuellement. Le pass Navigo qui enregistrera la plus forte hausse sera sans conteste celui à la semaine (+31,6%) : passant ainsi de 22,80 à 30 euros.

Suite à la subvention gouvernementale de 200 millions d'euros annoncée mardi 6 décembre 2022 par le ministre des Transports, le pass Navigo connaît une hausse de 11,8% au 1er janvier 2023, passant de 75,20 à 84,10 euros.

Pour utiliser les transports en Île-de-France, vous avez la possibilité de recourir au Pass Navigo. Retrouvez dans notre article tous les détails sur les types de Pass Navigo proposés et les tarifs en vigueur actuellement :

Vous venez tout juste d'emménager en Île-de-France et hésitez encore sur le titre de transport le plus adapté à vos besoins ? Le Pass Navigo est une carte, dont vous pouvez choisir le forfait en fonction de votre utilisation des transports. Sachez qu'il existe des tarifs préférentiels pour les jeunes, avec le Pass Junior et la carte Navigo Imagine'R, ainsi que pour les seniors.

En quoi consiste le Pass Navigo jour ?

Le Pass Navigo jour est valable uniquement sur les zones que vous avez choisies au préalable. Son prix augmente à mesure que le nombre de zones s'accroît. Retrouvez ici les tarifs du Pass Navigo jour :

Le Pass Navigo semaine, c'est quoi ? Pour qui ?

Le Pass Navigo semaine coûtait 22,80 euros en 2022 si vous optiez pour toutes les zones. À compter du 1er janvier 2023, il est passé à 30 euros. Il est valable dans tous les transports d'Île-de-France, à l'exception de l'Orlyval. Si vous optez pour un forfait deux zones, sachez que le Pass Navigo semaine est moins onéreux. Voici les tarifs du Navigo semaine en 2023 :

Quid du Pass Navigo mensuel ?

Comme le Pass Navigo annuel, le titre mensuel vous permet de circuler sur le métro, le RER, le Transilien, le tramway, mais pas sur l'Orlyval. Il existe deux types de forfait : l'un couvrant toutes les zones et un forfait deux zones. À titre indicatif, le second est "dézoné" les week-ends, jours fériés, petites vacances scolaires et de mi-juillet à mi-août. Voici les tarifs du Pass Navigo mensuel en 2022 :

Vous pouvez l'obtenir auprès d'une agence commerciale RATP ou SNCF. Pour ce faire, pensez à fournir une pièce d'identité et un justificatif de domicile. Le Pass Navigo mensuel peut être fourni via le Navigo personnalisé avec votre photo ou via le Pass Navigo Découverte. Ce dernier est ouvert à tous – ce qui n'est pas le cas du Pass Navigo personnalisé, réservé aux personnes travaillant et/ou résidant en Île-de-France – et coûte 5 euros.

Le Pass Navigo annuel, c'est quoi ? Quel prix ?

Il est valable sur tous les modes de transport (RER, Transilien, tram, métro, bus). En revanche, vous ne pouvez pas l'utiliser pour emprunter l'Orlyval, qui vous amène à l'aéroport d'Orly depuis la station du RER B Antony. Le prix du Pass Navigo annuel dépend du zonage choisi et est ainsi compris entre 801,20 et 925,10 euros auxquels vous devez ajouter des frais de dossier qui s'élèvent à 7,60 euros. Voici les tarifs du Pass Navigo annuel en 2023 :

Sachez qu'il est possible de modifier les zones auxquelles vous souhaitez accéder avec votre carte de transport, et ainsi d'ajuster les mensualités. Vous avez également la possibilité de le suspendre ou de le résilier à tout moment si nécessaire. Vous pouvez payer en une seule fois, ou optez pour un prélèvement mensuel. Dans ce cas, le prélèvement s'effectue sur onze mensualités. Si par exemple vous optez pour un Pass Navigo couvrant toutes les zones, vous devrez ainsi payer 75,20 euros par mois. Pour l'obtenir, rendez-vous dans une agence commerciale de la RATP ou sur le site jegeremacartenavigo.fr, ici.

Le Pass Navigo Liberté+, ça marche comment ?

Quel est l'intérêt de prendre un Pass Navigo Liberté+ et non un Pass Navigo jour ou semaine ? Cette carte permet, en souscrivant au service, de ne pas avoir à faire la queue pour acheter des tickets. En clair, vous créez un compte, renseignez vos coordonnées bancaires et réglez votre consommation le mois suivant, en fonction de votre consommation réelle en métro, tram (sauf Tram Express 11), bus et RER dans Paris. "Si vous ne voyagez pas, vous ne payez rien !", explique ainsi Navigo sur son site.

Autre avantage certain, les trajets coûte 1,69 euros à l'unité en 2022 et les correspondances sont gratuites durant une heure et demi. Vous pouvez également l'utiliser pour emprunter le RoissyBus et l'OrlyBus. Vous pouvez le résilier à tout moment sans frais. Comment y souscrire ? Si vous êtes déjà détenteur d'un Pass Navigo, il faut vous rendre sur le site Navigo et cliquer sur "je gère ma carte", rappelle Le Parisien. Vous devrez remplir un formulaire, fournir un RIB, inscrire votre signature électronique sur le contrat et donner l'autorisation de prélèvement. 48 heures après la souscription, rendez-vous dans à un guichet ou automate pour installer le service.

Vous n'avez pas de Pass ? Pas de souci. Vous devez, vous aussi, passer par le site Navigo en créant votre espace personnel. Vous pouvez choisir de recevoir votre carte par courrier (sous un délai de dix jours, rappelle le quotidien francilien) ou de le réceptionner en agence. "Il n'y a aucun frais de dossier au lancement", indique Île-de-France Mobilités au Parisien.

Le Pass Navigo Imagine'R, c'est pour qui ?

Le Pass Navigo Imagine'R est l'offre destinée aux élèves du primaire, secondaire, aux apprentis, mais également aux étudiants. Il permet de voyager, comme tous les autres Pass Navigo, sur tous les transports d'Île-de-France. Attention, cette offre n'est valable que pour les jeunes qui sont âgés de moins de 26 ans. Sa durée de validité est de treize mois pour la première année de souscription puis douze mois.

Son prix est de 350 euros en 2022-2023. Il peut être réglé en une seule fois ou en neuf mensualités. Lycéen ou collégien, sachez que ce tarif peut être réduit si vous êtes élève boursier. Dans ce cas, le tarif dépend de votre département. A Paris, un élève dont la bourse est égale ou supérieure à 450 euros par exemple paiera seulement 122 euros son Pass Navigo Imagin'R. Pour retrouver l'intégralité des tarifs, cliquez ici.

Comment fonctionne le Pass Navigo Easy ?

Mis en place en juin dernier, le Pass Navigo vise à remplacer le ticket papier. Très concrètement, il se présente comme un Pass Navigo classique et permet de recharger des tickets T+ à l'unité, des carnets de tickets, voire des forfaits Navigo jour. Attention, vous pouvez l'utiliser dans le RER, à condition de rester dans Paris. Il n'est pas nominatif, ce qui signifie que vous pouvez le prêter à un tiers sans souci. Pour vous le récupérer, rendez-vous aux guichets des stations. Il est vendu au prix de deux euros. Pour rappel, la fin du ticket papier est prévu en 2021.

62 ans. C'est l'âge légal de la retraite, mais c'est aussi l'âge à partir duquel vous pouvez bénéficier du tout nouveau Pass Navigo Senior. Attention, si vos revenus ne sont pas pris en compte pour profiter de ce dernier, vous ne devez exercer aucune activité professionnelle. Ce Pass Navigo Senior est disponible pour un forfait Toutes Zones. Le paiement s'effectue "par prélèvement automatique mensuel (12 prélèvements par an), explique-t-on sur le site dédié. Pour en faire la demande, rien de plus simple. Il suffit de vous rendre dans un point de vente SNCF, RATP ou Optile. Pensez à vous munir d'un RIB et d'un justificatif d'identité. A noter : vous devrez vous acquitter de frais de dossier (7,60 euros).

Pour rappel, il existe aujourd'hui un forfait annuel baptisé Améthyste pour les personnes handicapées et retraitées, d'au moins 60 ans et n'ayant aucune activité. Il est attribué sous conditions de ressources. Votre demande doit être faite auprès d'une agence commerciale RATP ou SNCF Transilien ou en contactant l'Agence Navigo. Le département où vous résidez se chargera alors d'étudier votre dossier pour déterminer si vous êtes éligible au dispositif et, si oui, vous devez tout de même vous acquitter d'une petite participation financière.

Le Pass Navigo Junior est strictement réservé aux enfants âgés de 4 à 11 ans. Son prix ? Il a été fixé à 16 euros par an en 2022 et ne devrait pas évoluer en 2023. Il permet d'utiliser n'importe quel transport - à l'exception de l'Orlyval. Dans les faits, le forfait Imagine'R Junior n'est pas nouveau, mais son prix, lui, a été considérablement revu à la baisse. Il coûtait auparavant 350 euros par an. Avec cette mesure tarifaire, Île-de-France Mobilités espère attirer 200 000 familles. "Cela représente potentiellement 1,4 millions d'enfants en Région Île-de-France", peut-on lire sur le site de IDFM.

Vous êtes intéressé ? Pour y souscrire, rien de plus simple. Rendez-vous ici. Pensez à réunir en amont les différents justificatifs :

Une photo récente

Un justificatif d'identité

Un moyen de paiement

Ayez à l'esprit que les frais de dossier s'élèvent à 8 euros. Une fois votre dossier dûment rempli, vous devriez recevoir la carte Navigo Junior de votre enfant d'ici quelques jours. Vous avez aussi la possibilité de la récupérer à un guichet en gare.

Les allocataires de certaines prestations sociales peuvent voyager gratuitement en Île-de-France. Attention, vos revenus ne doivent pas dépasser un plafond fixé en fonction du nombre d'enfants à charge et de votre situation familiale :

Nombre d'enfants Vous vivez seul(e) Vous vivez en couple 0 763,00€ 1 144,00 € 1 1 144,00 € 1 373,00 € 2 1 373,00 € 1 602,00 € 3 1 678,00 € 1 907,00 € par enfant supplémentaire 305,00€ 305,00€

Pour faire une demande, rendez-vous sur le site www.solidaritetransport.fr ou appelez l'Agence Solidarité Transport au 0800 948 999.

A noter : depuis la rentrée scolaire 2020-2021, les collégiens, lycéens et apprentis bénéficient de la gratuité des transports à Paris. Un formulaire doit être rempli sur le site de la mairie de Paris.

Comme indiqué précédemment, le tarif du Pass Navigo diffère en fonction du nombre de zones pour lequel vous optez et de la formule choisie. Voici les tarifs du Pass Navigo pour un forfait incluant toutes les zones en 2022 :

Ce n'est pas de la science-fiction. Depuis septembre 2019, il est possible d'acheter des tickets T+ dématérialisés (à l'unité ou par carnets) via l'application Île-de-France Mobilités sur smartphone, et de les valider pour emprunter les transports en commun. Ils sont stockés soit sur un Pass Navigo Easy, soit directement sur votre téléphone. Mode d'emploi.

Pour recharger votre Pass Navigo, vous pouvez vous rendre à un guichet de vente en gare ou station ou à l'une des bornes automatiques. Autre solution plus pratique, si vous disposez d'un smartphone Android ou iPhone, vous pouvez le recharger directement via l'application Île-de-France Mobilités. Enfin, en achetant un lecteur spécial que vous connectez à votre ordinateur personnel (au prix de 7 euros), vous avez également la possibilité de recharger votre carte depuis chez vous.

Rien n'a faire, vous n'arrivez pas à remettre la main sur votre Pass Navigo. Si vous avez perdu ce dernier ou s'il vous a été subtilisé, vous devez immédiatement générer un bon de remplacement à l'une des bornes présentes dans les stations, puis vous rendre dans un point de contact Navigo. Vous pouvez aussi vous présenter directement dans une agence commerciale RATP ou SNCF, muni d'une photo et d'une pièce d'identité. Votre Pass Navigo sera aussitôt remplacé, mais vous devrez vous acquitter de frais s'élevant à huit euros.

Abonnement mensuel, hebdomadaire ou journalier, l'application Île-de-France Mobilités permet de recharger son pass Navigo directement depuis son smartphone. Une fois l'utilisation téléchargée sur l'App Store ou Google Play, l'utilisateur doit se rendre à l'onglet achat et scanner sa carte Navigo grâce à la puce NFC de son smartphone. L'utilisateur doit ensuite choisir son titre de transport et payer son achat, sans avoir à sortir sa carte bancaire s'il est déjà enregistré sur Apple Pay ou Google Pay.

Attention cependant, pour les détenteurs d'anciens Pass Navigo, la puce NFC ne les reconnaît pas lors du scan :

Capture écran de l'application IDFM. © Application IDFM

Outre son aspect pratique, qui permet notamment de limiter les contacts par ces temps de Covid-19, l'application Île-de-France Mobilités permet de limiter l'usage du papier carton pour les tickets, dans une démarche plus écologique. En effet, en plus des forfaits hebdomadaire et mensuel, il est également possible, via l'application, de recharger son pass Navigo avec des tickets à l'unité, des billets OrlyBus et RoissyBus ou le forfait antipollution 1 jour.

Le remboursement de la carte Navigo est automatique en cas de "situation inacceptable" sur une ligne d'Île-de-France, intégralement ou en partie. Le montant du remboursement du forfait mensuel de 75,20 euros dépend de la durée des retards sur une branche. Le remboursement est effectif à partir du moment où la ponctualité est inférieure à 80 %, y compris en cas de grève, durant 3 à 5 mois sur une branche minimum. Dans ce cas-là, les usagers sont remboursés d'un demi-mois de l'abonnement de leur Pass Navigo.

Si la ponctualité est inférieure à 80 % pendant 6 à 9 mois, le remboursement du Pass Navigo se fait sur un mois complet. Au-delà de 9 mois de retards, un mois et demi de la carte Navigo est remboursé.

Les remboursements sont effectués automatiquement sur le compte bancaire de l'usager. Cette mesure a pris effet grâce à un nouveau contrat entre Île-de-France Mobilités et Transilien, la branche francilienne de la SNCF, qui a été signé le 9 décembre 2020 pour 4 ans. Il s'agit d'une "petite révolution", selon Valérie Pécresse, pour qui ce contrat engage la SNCF à respecter des niveaux de ponctualité et une qualité de service.

Les nombreux franciliens qui possèdent un pass Navigo annuel peuvent choisir de le suspendre momentanément, sans avoir à fournir de motif, et sans frais supplémentaire. Pour procéder à la suspension du pass Navigo annuel, sur un ou plusieurs mois, deux possibilités s'offrent à l'usager :

Se rendre physiquement aux guichets de la RATP ou aux guichets services Navigo de la SNCF pour le faire faire par un agent avant le 20 du mois précédent le mois concerné . "Conformément aux CGU Navigo, tout mois commencé est dû", nous indique IDFM.

. "Conformément aux CGU Navigo, tout mois commencé est dû", nous indique IDFM. Procéder au remboursement par internet sur le site iledefrance-mobilites.fr (cliquer sur le lien "Mon compte" tout en haut à droite, entrez vos identifiants puis cliquer sur la rubrique "Navigo annuel actif", puis "Suspendre ou résilier" puis "Suspension", sélectionnez la date de début de suspension souhaitée, remplissez vos informations personnelles, puis validez) et se déplacer ensuite à un automate de vente en gare ou en station avant le 20 du mois précédent le mois concerné, en respectant un délai de 48h après avoir enclenché la suspension sur internet.

Une fois le pass Navigo suspendu, il peut être réactivé à n'importe quel moment en effectuant la même procédure. Pour rappel, le forfait Navigo Annuel peut être suspendu pour une durée de 12 mois maximum. Il est automatiquement résilié au-delà de cette période.