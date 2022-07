Etoile filante 2022 : comment observer les Perséides et à quelle heure ?

ETOILES FILANTES. Les Perséides sont observables jusqu'au 24 août, avec un pic attendu dans la nuit du 12 au 13 août 2022. A quelle heure et quels conseils d'observation ? On vous dit tout !

[Mis à jour le 26 juillet 2022 à 16h41] Les Perséides proposent un spectacle d'étoiles filantes très attendu chaque été, après la Nuit des étoiles ! Les Perséides sont des débris de la comète Swift-Tuttle passée à proximité du Soleil en 1992, que notre planète bleue traverse chaque année. L'observation des Perséides a démarrée le 17 juillet et se prolonge jusqu'au 24 août avec un pic dans la nuit du vendredi 12 au samedi 13 août aux alentours de 3 heures du matin (heure de Paris).

La pluie d'étoiles filantes des Perséides, qui s'intensifie donc du 10 au 14 août, rencontre toutefois un obstacle de visibilité cette année, avec la pleine Lune qui s'installe le 12 août dans le ciel nocturne, très lumineuse... Vous pourrez toutefois masquer la Lune par un arbre ou un bâtiment tout en regardant en direction du Nord. Signification, heure et astuces d'observation, tout savoir dans notre dossier ci-dessous :

Constituée des débris de la comète 109P/Swift-Tuttle, la pluie d'étoiles filantes des Perséides est la plus célèbre de l'année parce que l'une des plus actives. Cet essaim météoritique dans la constellation de Persée s'étend du 17 juillet au 24 août, avec un pic d'activité dans la nuit du 12 au 13 août. Elle est la plus spectaculaire de toutes, avec ses 100 étoiles filantes observables à l'heure, soit une moyenne d'une étoile filante par minute !

Il faut être éveillé en début de nuit avant le lever de la Lune, jusqu'à 3 heures du matin, pour observer les étoiles filantes des Perséides. En effet, la lumière de la Lune gêne les observations et rend invisible les étoiles filantes. Si toutefois vous observez les étoiles filantes après le lever de la Lune, placez-vous si possible dos à la Lune. La luminosité ne devrait pas gêner l'observation des météores les plus visibles, surtout si vous parvenez à être éloigné des centres-villes ou des points de lumière. "Pour observer les étoiles filantes des Perséides, le mieux est de se tourner vers le nord-est et d'observer une large portion de ciel autour de la constellation de Persée" suggère le site spécialisé en astronomie Stelvision.

Si une étoile filante ne dure souvent qu'une fraction de seconde, il est préférable de contempler attentivement pendant un bon quart d'heure une grande portion du ciel, de préférence dans le noir complet. Installez-vous confortablement sur une chaise longue ! Quand vous apercevrez un météore, multipliez les vœux, une tradition bien connue ! A vos agendas : dans la nuit du jeudi 12 août au vendredi 13 août, la pluie d'étoiles filantes des Perséides sera à son maximum de l'été, à 3 heures du matin (heure de Paris) !

Retrouvez ci-dessous tous les conseils indispensables à une bonne préparation et à une bonne observation des étoiles. Les amateurs de photographies apprendront toutes les astuces nécessaires pour immortaliser ces ballets féeriques célestes.

Pas de danger ni besoin d'un équipement spécifique ! Les étoiles filantes sont visibles à l'œil nu par tout à chacun. Pas besoin donc de sortir les jumelles ou le télescope, étant donné la vitesse élevée à laquelle défilent les boules de feu dans l'atmosphère terrestre (une moyenne de 50 km/seconde). Environ un quart des étoiles filantes laissent des traînées visibles plusieurs secondes. Pour pouvoir observer une pluie d'étoiles filantes de manière optimale, il ne faut pas que le ciel soit obscurci par les nuages, ou par la pollution lumineuse.

La chance d'apercevoir une étoile filante dépend principalement de la période d'observation bien que d'autres facteurs comme la zone d'observation entrent en jeu. Les étoiles filantes sont en réalité des petites poussières qui entrent dans l'atmosphère terrestre très rapidement en produisant une traînée lumineuse visible depuis la Terre. Ces poussières proviennent des comètes qui, s'approchant du Soleil, voient évaporer leur glace et pulvérisent de tout petits morceaux de roches formant un nuage de petites particules rocheuses. Lorsque la Terre traverse ces nuages, ces poussières créent des étoiles filantes que l'on peut admirer dans le ciel.

Pluie d'étoiles filantes pendant les Perséides © Marek - stock.adobe.com

C'est pourquoi vous aurez une chance accrue d'observer des étoiles filantes lorsque la Terre traverse un de ces essaims. Cet été, vous pouvez profiter des Perséides dont le pic d'intensité a lieu début août avec une centaine d'étoiles filantes par heure. Lors des Quadratides et des Géménides qui ont lieu respectivement début janvier et mi-décembre, vous pouvez observer jusqu'à 120 étoiles filantes par heure.

Enfin, les conditions d'observation peuvent influencer le nombre d'étoiles filantes que vous apercevrez. Privilégiez les zones peu urbanisées, préservées de pollution lumineuse. Essayez de trouver un endroit où l'horizon est dégagé ainsi qu'une nuit sans nuages.

Cette tradition semble provenir de la Grèce antique, d'après le Huffington Post. À l'époque, on pensait que les dieux regardaient la Terre en soulevant la voûte céleste, comme un couvercle sur le monde. Ce faisant, il leur arrivait de faire tomber des étoiles : les étoiles filantes. Ces évènements étaient interprétés comme le signe qu'un dieu observait la Terre, c'est-à-dire le meilleur moment pour lui adresser un vœu.

La tradition stellaire, qui intervient chaque année à la même période, va se perpétuer, mais attention aux confusions : il ne s'agit évidemment pas d'"étoile" à proprement parler, mais de poussières d'astéroïdes qui passent tout près de notre planète et dont certaines entrent en "collision" avec la Terre. Les étoiles filantes n'ont rien à voir avec les étoiles. Il s'agit d'une comète éteinte, ou bien d'un astéroïde qui, en se déplaçant, laisse derrière elle un grand nombre de débris.

Phénomènes lumineux, les étoiles filantes (ou météores) apparaissent ainsi à chaque fois que de minuscules météorites entrent au contact avec les couches denses de l'atmosphère, à des vitesses allant de 15 à 70 km par seconde. En raison du frottement de l'air, ces poussières - parfois des cailloux plus ou moins gros - deviennent incandescentes avant de se volatiliser. Électrisé à leur passage, l'air devient luminescent, donnant l'impression de traînées persistantes semblant provenir d'un même endroit du ciel : la constellation de la Lyre pour les Lyrides, celle d'Orion pour les Orionides, de Persée pour les Perséides, du Lion pour les Léonides ou des Gémeaux pour les Géminides...

Plusieurs grands rendez-vous stellaires d'étoiles filantes ont lieu durant l'année 2022. Cet été, on ne manque pas le phénomène des Perséides observables du 17 juillet au 24 août 2022, et dont le pic d'activité a lieu dans la nuit du 12 au 13 août. Découvrez ensuite les autres pluies d'étoiles filantes les plus remarquables qui apparaissent dans le ciel tout au long de l'année, par ordre chronologique d'apparition ci-dessous :