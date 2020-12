Etoiles filantes 2020 : comment observer les Géminides ?

ETOILES FILANTES - Jusqu'au 17 décembre 2020, les amateurs d'astronomie peuvent observer dans le ciel les Géminides, l'une des plus belles pluies d'étoiles de l'année !

[Mis à jour le 4 décembre 2020 à 17h55] Les Géminides, l'une des plus belles pluies d'étoiles filantes de l'année, ont fait leur apparition dans le ciel. Jusqu'au 17 décembre, avec un pic d'intensité prévu dans la nuit de dimanche 13 à lundi 14 décembre, les amateurs d'astronomie pourront observer le spectacle céleste de 60 et 75 météores par heure.

Ce mois de décembre 2020 promet d'être féérique en termes de phénomènes astronomiques, entre l'éclipse solaire totale annoncée en Amérique du Sud, la grande conjonction de Jupiter et de Saturne et la pluie d'étoiles filantes des Géminides.

Si la météo est clémente, il est possible de voir scintiller ces étoiles filantes dans le ciel nocturne. Voici tout ce qu'il faut savoir sur l'observation de la célèbre pluie des Géminides, ainsi que le programme de l'année.

Plusieurs grands rendez-vous stellaires d'étoiles filantes ont lieu durant l'année 2020. Cet automne, on ne manque donc pas le phénomène des Géminides observables actuellement jusqu'au 17 décembre 2020, et dont le pic d'activité a lieu entre le 13 et le 14 décembre 2020. Découvrez ensuite les autres pluies d'étoiles filantes les plus remarquables qui apparaissent dans le ciel tout au long de l'année, par ordre chronologique d'apparition ci-dessous :

Les Géminides : produites par un objet céleste baptisé "3200 Phaethon", les Géminides viendraient ainsi non pas de comètes, mais d'astéroïdes. Actives du 4 au 17 décembre 2020, leur pic d'activité est situé entre le 13 et le 14 décembre 2020 avec un taux horaire de 60 à 75 météores, voir de 120 à 160 météores par heure au plus fort.

Les Ursides : cette pluie d'étoiles filantes est active du 17 au 26 décembre 2020 , associée à la comète 8P/Tuttle. Le pic des Ursides a lieu juste avant Noël dans la nuit du 22 au 23 décembre 2020 . Elle est d'une intensité faible, avec de 10 à 20 météores par heure.

du 17 au 26 décembre 2020 pic des Ursides a lieu juste avant Noël . Elle est d'une intensité faible, avec de 10 à 20 météores par heure. Les Quadrantides : actives durant les nuits d'hiver entre le 28 décembre et le 12 janvier, elles affichent un taux de 25 météores par heure, au cours de la nuit du 3 au 4 janvier (dates à vérifier en 2021). Elles sont originaires de la comète endormie 2003 EH1.

Les Lyrides : située dans la constellation de la Lyre et active du 16 avril au 30 avril, la pluie d'étoiles filantes des Lyrides connaît un pic le 22 avril de chaque année, avec un taux de 5 à 20 météores observables à l'heure. Elle est associée à la comète C/1861 G1 Thatcher.

Les Êta aquarides : actif du 19 avril au 28 mai (dates à vérifier en 2021), surtout visible dans l'hémisphère austral, l'essaim météoritique est approvisionné par la comète de Halley. Son pic est situé dans la nuit du 6 au 7 mai, avec un taux de 30 météores par heure.

Les Perséides : constituée des débris de la comète 109P/Swift-Tuttle, la pluie d'étoiles filantes des Perséides est la plus célèbre de l'année parce que l'une des plus actives. Cet essaim météoritique dans la constellation de Persée s'étend du 17 juillet au 26 août, avec un pic d'activité dans la nuit du 12 au 13 août (dates à vérifier en 2021). Elle est la plus spectaculaire de toutes, avec ses 100 étoiles filantes observables à l'heure !

100 étoiles filantes observables à l'heure ! Les Orionides : actives du 21 au 22 octobre, au milieu de l'automne (dates à vérifier en 2021) . Les Orionides, qui tirent leur nom de la constellation d'Orion ( f acile à reconnaître, ses sept étoiles les plus brillantes forment un nœud papillon ou un sablier légèrement incliné !), sont visibles dans l'hémisphère nord en cette période de l'année. Selon les années, entre 50 et 75 étoiles filantes percent le ciel chaque heure.

(dates à vérifier en 2021) f Selon les années, entre 50 et 75 étoiles filantes percent le ciel chaque heure. Les Léonides : située dans la constellation zodiacale du Lion, la pluie d'étoiles filantes des Léonides apparaît du 6 novembre au 30 novembre (dates à vérifier en 2021) avec un pic d'activité du 16 au 17 novembre . Si de 10 à 20 étoiles filantes sont observables dans le ciel par heure, tous les 33 ans, le spectacle devient inoubliable après le passage de la comète 55P/Temple-Tuttle : la pluie d'étoiles filantes se transforme alors en tempête, avec des milliers de météores en une nuit !

Pas de danger ni besoin d'un équipement spécifique ! Les étoiles filantes sont visibles à l’œil nu par tout à chacun. Pas besoin donc de sortir les jumelles ou le télescope, étant donné la vitesse élevée à laquelle défilent les boules de feu dans l'atmosphère terrestre (une moyenne de 50 km/seconde). Environ un quart des étoiles filantes laissent des traînées visibles plusieurs secondes. Pour pouvoir observer une pluie d'étoiles filantes de manière optimale, il ne faut pas que le ciel soit obscurci par les nuages, ou par la pollution lumineuse.

La tradition stellaire, qui intervient chaque année à la même période, va se perpétuer, mais attention aux confusions : il ne s'agit évidemment pas d'"étoile" à proprement parler, mais de poussières d"astéroïdes qui passent tout près de notre planète et dont certaines entrent en "collision" avec la Terre. Les étoiles filantes n'ont rien à voir avec les étoiles. Il s'agit d'une comète éteinte, ou bien d'un astéroïde qui, en se déplaçant, laisse derrière elle un grand nombre de débris.

Phénomènes lumineux, les étoiles filantes (ou météores) apparaissent ainsi à chaque fois que de minuscules météorites entrent au contact avec les couches denses de l'atmosphère, à des vitesses allant de 15 à 70 km par seconde. En raison du frottement de l'air, ces poussières - parfois des cailloux plus ou moins gros - deviennent incandescentes avant de se volatiliser. Électrisé à leur passage, l'air devient luminescent, donnant l'impression de traînées persistantes semblant provenir d'un même endroit du ciel : la constellation de la Lyre pour les Lyrides, celle d'Orion pour les Orionides, de Persée pour les Perséides, du Lion pour les Léonides ou des Gémeaux pour les Géminides...