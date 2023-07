Étoiles filantes 2023 : à quelle date et comment observer les Perséides ?

ÉTOILES FILANTES. La pluie d'étoiles filantes des Perséides, star de l'été, sera observable prochainement. A quelle date et dans quelles conditions d'observation ?

[Mis à jour le 11 juillet 2023 à 17h28] Les Perséides proposent un spectacle d'étoiles filantes très attendu chaque été, après la Nuit des étoiles ! Les Perséides sont des débris de la comète Swift-Tuttle passée à proximité du Soleil en 1992, que notre planète bleue traverse chaque année. L'observation des Perséides démarrera lundi 17 juillet et se prolongera jusqu'au 24 août avec un pic dans la nuit du vendredi 12 au samedi 13 août. Découvrez ensuite les autres pluies d'étoiles filantes les plus remarquables qui apparaissent dans le ciel tout au long de l'année, dans notre dossier plus bas.

Qu'est-ce que les Perséides ?

Constituée des débris de la comète 109P/Swift-Tuttle, la pluie d'étoiles filantes des Perséides est la plus célèbre de l'année parce que l'une des plus actives. Cet essaim météoritique dans la constellation de Persée s'étend du 17 juillet au 24 août, avec un pic d'activité dans la nuit du 12 au 13 août. Elle est la plus spectaculaire de toutes, avec ses 100 étoiles filantes observables à l'heure, soit une moyenne d'une étoile filante par minute !

Pas de danger ni besoin d'un équipement spécifique ! Les étoiles filantes sont visibles à l'œil nu par tout un chacun. Pas besoin donc de sortir les jumelles ou le télescope, étant donné la vitesse élevée à laquelle défilent les boules de feu dans l'atmosphère terrestre (une moyenne de 50 km/seconde). Environ un quart des étoiles filantes laisse des traînées visibles plusieurs secondes. Pour pouvoir observer une pluie d'étoiles filantes de manière optimale, il ne faut pas que le ciel soit obscurci par les nuages, ou par la pollution lumineuse. Pour vous orienter plus facilement, vous pouvez utiliser une application mobile comme Sky Tonight disponible sur Google Play ou sur l'App Store, qui vous permettra d'identifier les constellations et leur position dans le ciel.

Après les Perséides, plusieurs grands rendez-vous stellaires d'étoiles filantes ont lieu durant le calendrier 2023/2024. Découvrez les pluies d'étoiles filantes les plus remarquables qui apparaissent dans le ciel tout au long de l'année, par ordre chronologique d'apparition ci-dessous :