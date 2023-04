Étoiles filantes 2023 : place aux Lyrides ce mois d'avril

ÉTOILES FILANTES. Du 14 au 30 avril 2023, la pluie d'étoiles filantes des Lyrides promet un spectacle féerique dans le ciel. Définition, observation, voici toutes les infos à connaître pour les admirer.

[Mis à jour le 12 avril 2023 à 17h20] Les Lyrides, l'une des plus belles pluies d'étoiles filantes de l'année - et aussi l'un des phénomènes astronomiques les plus anciennement observés, il y a 2 700 années - sont observables dans le ciel nocturne dès le 14 avril 2023. Pour les observer, levez les yeux en direction de la brillante étoile Vega, située au nord-est dans la constellation de la Lyre.

Les Lyrides sont actives jusqu'au 30 avril, chaque nuit à partir de minuit, visibles jusqu'à l'aube. Viendront ensuite la pluie d'étoiles filantes des Êta Aquarides, visibles dans le ciel début mai, puis la star de l'année, les Perséides, au mois d'août. Voici tout ce qu'il faut savoir sur la célèbre pluie des Lyrides, sa définition, son observation, ainsi que le programme de l'année en matière d'étoiles filantes.

Ce sont des grains de poussière issus de la comète C/1861 G1 Thatcher, découverte en 1861, qui s'abattent sur l'atmosphère terrestre, lorsque la Terre la traverse. Situées dans la constellation de la Lyre et actives du 14 avril au 30 avril, la pluie d'étoiles filantes des Lyrides connaît, selon le site Starwalk, un pic dans la nuit du 23 avril, avec un taux de 18 météores observables à l'heure.

Jusqu'au 30 avril 2023, il est possible d'observer les Lyrides, de minuit jusqu'à l'aube. En effet, la lumière de la Lune ne gênera pas les observations "car elle sera un mince croissant pendant le pic de la pluie", explique le site Starwalk. La luminosité ne devrait pas gêner l'observation des météores les plus visibles, surtout si vous parvenez à être éloigné des centres-villes ou des points de lumière. Quand vous apercevrez un météore, multipliez les vœux, une tradition bien connue !

Retrouvez ci-dessous tous les conseils indispensables à une bonne préparation et à une bonne observation des étoiles. Les amateurs de photographies apprendront toutes les astuces nécessaires pour immortaliser ces ballets féeriques célestes.

Pas de danger ni besoin d'un équipement spécifique ! Les étoiles filantes sont visibles à l'œil nu par tout un chacun. Pas besoin donc de sortir les jumelles ou le télescope, étant donné la vitesse élevée à laquelle défilent les boules de feu dans l'atmosphère terrestre (une moyenne de 50 km/seconde). Environ un quart des étoiles filantes laisse des traînées visibles plusieurs secondes. Pour pouvoir observer une pluie d'étoiles filantes de manière optimale, il ne faut pas que le ciel soit obscurci par les nuages, ou par la pollution lumineuse. Pour vous orienter plus facilement, vous pouvez utiliser une application mobile comme Sky Tonight disponible sur Google Play ou sur l'App Store, qui vous permettra d'identifier les constellations et leur position dans le ciel.

Plusieurs grands rendez-vous stellaires d'étoiles filantes ont lieu durant l'année 2023. Découvrez les pluies d'étoiles filantes les plus remarquables qui apparaissent dans le ciel tout au long de l'année, par ordre chronologique d'apparition ci-dessous :