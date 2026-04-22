Étoiles filantes 2026 : comment observer les Lyrides jusqu'au 30 avril ?

Vous avez manqué le pic d'activité ? Pas de panique. La pluie d'étoiles filantes des Lyrides reste visible dans le ciel nocturne. Découvrez nos conseils pratiques, les meilleurs horaires et les lieux d'observation pour en profiter.

Si leur pic est passé, les étoiles filantes des Lyrides, l'une des plus anciennes observées par l'humanité, continuent de zébrer la voûte étoilée de leurs traînées lumineuses persistantes. Jusqu'au 30 avril 2026, la Terre traverse encore le nuage de débris de la comète C/1861 G1 Thatcher, offrant aux observateurs patients une séance de rattrapage magique.

Bien que la fréquence des météores diminue progressivement, la qualité du spectacle reste au rendez-vous pour qui sait où regarder. Nul besoin de télescope : une dose de patience et un horizon dégagé suffisent. La fenêtre de tir idéale se situe généralement en fin de nuit, entre minuit et l'aube, lorsque la constellation de la Lyre est au plus haut dans le ciel. Une fois installé, le secret réside dans l'obscurité totale : comptez environ 20 minutes pour que vos yeux s'acclimatent à la pénombre et révèlent les traînées les plus discrètes. Quelles astuces pour éviter la pollution lumineuse et localiser la constellation de la Lyre ?

Qu'est-ce que les étoiles filantes des Lyrides ?

Les Lyrides sont l'une des plus anciennes pluies d'étoiles filantes observées, active chaque année vers la fin du mois d'avril. Ce phénomène se produit lorsque la Terre traverse le nuage de débris laissé par la comète C/1861 G1 Thatcher. En pénétrant dans notre atmosphère à une vitesse d'environ 49 km/s, ces poussières se consument et créent des traînées lumineuses. Bien que leur fréquence soit modérée (environ 10 à 20 météores par heure), elles sont réputées pour leur éclat et produisent parfois des "bolides", des météores particulièrement brillants et persistants. Leur nom vient de la constellation de la Lyre, car les météores semblent tous provenir d'un point radiant situé près de l'étoile Véga. Pour les observer au mieux, portez votre regard vers le nord-est.

Pas de danger ni besoin d'un équipement spécifique ! Les étoiles filantes sont visibles à l'œil nu par tout un chacun. Pas besoin donc de sortir les jumelles ou le télescope, étant donné la vitesse élevée à laquelle défilent les boules de feu dans l'atmosphère terrestre (une moyenne de 50 km/seconde). Environ un quart des étoiles filantes laisse des traînées visibles plusieurs secondes.

Pour pouvoir observer une pluie d'étoiles filantes de manière optimale, il ne faut pas que le ciel soit obscurci par les nuages, ou par la pollution lumineuse. Pour vous orienter plus facilement, vous pouvez utiliser une application mobile comme Sky Tonight disponible sur Google Play ou sur l'App Store, qui vous permettra d'identifier les constellations et leur position dans le ciel.