Les Perséides en août : place à la plus belle pluie d'étoiles filantes de l'année !

ÉTOILES FILANTES. Comment observer la magnifique pluie d'étoiles filantes des Perséides en août ? Toutes les informations pour ne rien manquer de ce spectacle qui n'a lieu qu'une fois par an.

Parmi les grands rendez-vous stellaires, le plus spectaculaire reste celui des Perséides qui se déroule au mois d'août. Cette pluie d'étoiles filantes réputée pour être la plus belle de l'année bat son plein en ce moment et ce jusqu'au 24 août 2024. Elle connaîtra une activité plus intense entre le 10 et le 14 août avec un pic maximum la nuit du 11 au 12 août.

Cette année, la Lune devrait se faire discrète durant les Perséides, nous réservant un spectacle céleste splendide. Comment voir les étoiles filantes ? À quelle heure ? D'où viennent-elles ? On vous donne toutes les informations essentielles pour profiter au maximum du spectacle qui nous attend.

Les Perséides sont une pluie d'étoiles filantes qui se déroule chaque année au mois d'août. Elles sont causées par la comète 109P/Swift Tuttle dont notre planète croise le nuage de débris à cette période de l'année. Le nom donné aux Perséides vient de la constellation de Persée où se trouve le point de départ des étoiles filantes. Théoriquement, entre 70 et 110 étoiles filantes se produisent par minute au moment du pic d'intensité des Perséides. Selon les conditions météorologiques, la pollution lumineuse et la luminosité des étoiles filantes, il n'est malheureusement pas possible de toutes les voir. Mais avec un peu de patience, vous devriez tout de même assister à un spectacle et apercevoir de nombreuses étoiles filantes zébrer le ciel.

Vous pourrez apercevoir des étoiles filantes à partir du coucher du Soleil mais pour admirer un maximum d'étoiles filantes, il faudra attendre que la Lune soit passée derrière l'horizon pour profiter d'un ciel très sombre. Heureusement, cette dernière se couchera tôt dans la nuit, vers minuit au moment du pic. À partir de ce moment-là, vous aurez jusqu'au lever du Soleil pour profiter du spectacle dont lumière sera perceptible entre 5h et 6h du matin. Cela vous laissera donc plusieurs heures pour lever les yeux vers le ciel et multiplier les vœux !

Les étoiles filantes peuvent être observées par tout le monde sans aucun équipement à condition que la météo soit au rendez-vous et qu'aucun nuage ne vienne troubler la fête. Il suffit de regarder le ciel et d'attendre un peu. Avec un peu de chance, vous devriez en apercevoir plusieurs dans une même soirée. Idéalement, prévoyez une boisson chaude pour rester dehors sans avoir froid et installez-vous confortablement. Les étoiles filantes laissent généralement une trainée lumineuse qui permet de les repérer facilement.

Pour identifier la constellation de Persée, d'où viennent les Perséides, vous pouvez vous munir d'une carte du ciel ou encore utiliser une application mobile comme Sky Tonight, disponible sur Google Play ou sur l'App Store. Cette application vous permettra de trouver rapidement la zone du ciel à observer pour ne pas rater le spectacle.