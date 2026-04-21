Étoiles filantes : comment observer le pic des Lyrides ce mardi soir ?

Le pic des Lyrides, c'est cette nuit du mardi 21 au mercredi 22 avril 2026 ! Découvrez comment profiter du spectacle des étoiles filantes jusqu'au 30 avril grâce à des conditions météo idéales et une lune discrète.

Les pluies d’étoiles filantes sont toujours l’occasion d’un spectacle fascinant, et celle des Lyrides est spéciale cette année 2026 : avec une Lune éclairée à seulement 30 %, l'obscurité sera quasi totale cette nuit du mardi 21 au mercredi 22 avril pour laisser briller ces "grains de riz" cosmiques.

C’est le moment de sortir les plaids et de préparer le thermos ! Le spectacle féerique des Lyrides commence dès la tombée de la nuit. Si vous manquez le pic cette nuit à cause des nuages, pas de panique : ces étoiles filantes resteront visibles jusqu'au 30 avril, bien qu'en moins grand nombre. Pour maximiser vos chances d’en voir 18 par heure, c’est cette nuit que ça se passe ! Mais à quelle heure sortir ? Et comment maximiser vos chances ? Voici tout ce qu'il faut savoir pour ne rien manquer de ce rendez-vous vieux de 2 700 ans.

Qu'est-ce que les étoiles filantes des Lyrides ?

Les Lyrides sont l'une des plus anciennes pluies d'étoiles filantes observées, active chaque année vers la fin du mois d'avril. Ce phénomène se produit lorsque la Terre traverse le nuage de débris laissé par la comète C/1861 G1 Thatcher. En pénétrant dans notre atmosphère à une vitesse d'environ 49 km/s, ces poussières se consument et créent des traînées lumineuses. Bien que leur fréquence soit modérée (environ 10 à 20 météores par heure), elles sont réputées pour leur éclat et produisent parfois des "bolides", des météores particulièrement brillants et persistants. Leur nom vient de la constellation de la Lyre, car les météores semblent tous provenir d'un point radiant situé près de l'étoile Véga. Pour les observer au mieux, portez votre regard vers le nord-est.

A quelle heure observer la pluie d'étoiles filantes des Lyrides ?

Le spectacle sera prometteur entre 20h30 et 1h30 cette nuit du mardi 21 au mercredi 22 avril 2026. Les plus chanceux et les plus déterminés à rester éveiller pourront admirer la célèbre pluie d'étoiles filantes du printemps, avec près de 20 étoiles filantes par heure. Avec une lune peu lumineuse (30 %), le ciel sera parfait pour les observer, loin des villes.

Pas de danger ni besoin d'un équipement spécifique ! Les étoiles filantes sont visibles à l'œil nu par tout un chacun. Pas besoin donc de sortir les jumelles ou le télescope, étant donné la vitesse élevée à laquelle défilent les boules de feu dans l'atmosphère terrestre (une moyenne de 50 km/seconde). Environ un quart des étoiles filantes laisse des traînées visibles plusieurs secondes.

Pour pouvoir observer une pluie d'étoiles filantes de manière optimale, il ne faut pas que le ciel soit obscurci par les nuages, ou par la pollution lumineuse. Pour vous orienter plus facilement, vous pouvez utiliser une application mobile comme Sky Tonight disponible sur Google Play ou sur l'App Store, qui vous permettra d'identifier les constellations et leur position dans le ciel.

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