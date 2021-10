RER A : quand le trafic reprendra-t-il ce jeudi ?

RER A. Suite au passage de la tempête Aurore et à la présence d'obstacles sur les voies du RER A, le trafic est entièrement interrompu ce jeudi 21 octobre. Voici les dernières infos et prévisions.

[Mis à jour le 21 octobre 2021 à 10h05] Le passage de la tempête Aurore en Ile de France a laissé des traces et les usagers du RER A en payent les frais ce jeudi 21 octobre. Transilien a annoncé de nombreuses perturbations de trafic puis une interruption totale de trafic entre Nanterre Préfecture et Poissy mais aussi entre les stations Nanterre Préfecture et Cergy Le Haut. La ligne de RER A est donc massivement à l'arrêt et les usagers doivent prendre leur mal en patience; Un retour à la normale du trafic n'est pas attendu avant midi ce jeudi 21 octobre. Les voyageurs souhaitant se rendre à Poissy sont priés d'emprunter un itinéraire de substitution :

Tout d'abord prendre un RER A circulant à destination de Saint-Germain en Laye

Puis, monter à bord d'un bus urbain reliant la gare de Poissy

Pour ceux épargnés, il faut également prendre ses dispositions puisque Transilien confirme que le "trafic est fortement ralenti sur le reste de la ligne." Le passage de la tempête Aurore, la première de l'automne 2021, a entraîné des conséquences nombreuses sur le trafic en Ile de France puisque le RER C, RER D et le RER E sont également touchés par des perturbations de trafic, tout comme plusieurs lignes de Transilien : la ligne H, J, K, L, N P et R sont concernées. Rendez-vous sur le site de Transilien pour plus de détails sur votre trajet.