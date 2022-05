RER B : des perturbations encore prévues ce vendredi 3 juin

RER B. Ce vendredi 3 juin, le RER B est encore en grève à l'appel des syndicats de la RATP, alors que la Ligue des Nations est disputée au Stade de France à Saint-Denis. Voici ce que l'on sait pour le moment.

[Mis à jour le 31 mai 2022 à 12h25] Alors que la finale de la Ligue des nations doit opposer ce vendredi 3 juin l'équipe de France de football au Danemark, les syndicats CGT Métro-RER, l'Unsa et La Base ont lancé un nouvel appel à la grève RATP sur le RER B, afin de dénoncer le sous-effectif des conducteurs et réclamer une prime de 1 500 euros pour leur implication durant la crise du Covid-19.

Sur la partie sud de la ligne du RER B (jusqu'à Gare du Nord), des perturbations sont attendues vendredi 3 juin. L'interconnexion sera supprimée à Gare du Nord. La direction de la RATP invite les voyageurs à utiliser la ligne D du RER depuis Gare du Nord pour se rendre à Stade-de-France / Saint-Denis. Les prévisions de trafic officielles seront annoncées par la direction de la RATP 48 heures à l'avance.

Quels sont les horaires du RER B ?

Les horaires des trains de la ligne du RER B sont communiqués sur le site du Transilien. Vous pouvez également retrouver tous les horaires sur le site de la RATP ou sur le blog du RER B.

Quel trajet effectue la ligne du RER B ?

La ligne B du RER traverse l'Île-de-France, en passant par Paris et en reliant l'Aéroport Charles-de-Gaulle 2 TGV et Mitry-Claye au nord-est à Robinson et à Saint-Rémy-lès-Chevreuse au sud. Elle est la seconde ligne la plus fréquentée du réseau des RER.

Plusieurs outils sont disponibles sur le Web pour prendre connaissance des prochaines perturbations de trafic. Pour connaître l'état du trafic RATP, consultez cette page. Pour le RER B spécifiquement, vous pouvez également suivre le compte Twitter @RERB.