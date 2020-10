RER B : interruption de trafic entre CDG et Aulnay-sous-Bois samedi-dimanche

RER B - Samedi 10 et dimanche 11 octobre 2020, le trafic est interrompu sur le RER B entre l'aéroport Charles-de-Gaulle et Aulnay-sous-Bois, en raison de travaux. Suivez les prévisions de trafic.

[Mis à jour le 8 octobre 2020 à 19h07] En raison de travaux de maintenance, le RER B ne circulera pas samedi 10 octobre et dimanche 11 octobre 2020 entre l'aéroport Charles-de-Gaulle (terminal 2) et Aulnay-sous-Bois, dans les deux sens, toute la journée. En savoir plus ci-dessous :

En raison de travaux de rénovation, le trafic est interrompu entre Aulnay-sous-Bois et Aéroport Charles De Gaulle 2 le week-end du 10 et 11 octobre, toute la journée. Des bus de remplacement sont prévus pour assurer le trajet entre l'aéroport Charles-de-Gaulle (terminal 2) et Aulnay-sous-Bois, avec desserte des gares intermédiaires.

Newsletter Week-End Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Jusqu'en 2025, comme l'explique le blog officiel de la ligne, le trafic du RER B va subir d'"importants travaux de modernisation et de maintenance (...) notamment depuis l'arrivée du nouveau matériel (MING) et au bénéfice de la qualité de service de l'ensemble de la ligne." Découvrez le calendrier des travaux qui affectent le RER B cette fin d'année 2020 :