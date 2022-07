RER B : des usagers en détresse évacués sur les voies [VIDEO]

RER B. Ce lundi 18 juillet, en raison de l'intrusion de personnes sur les voies dans le secteur de Gare du Nord, des voyageurs ont été bloqués des heures durant dans les trains et certaines personnes ont été évacuées sur les voies.

[Mis à jour le 18 juillet 2022 à 15h14] Ce lundi matin, le trafic du RER B a été coupé dans les deux sens de circulation entre Aulnay-sous-Bois et Châtelet Les Halles et sur le RER D, la circulation a été coupée entre Orry-la-Ville-Coye et Paris Gare de Lyon, en raison de la présence d'individus sur les voies à la gare du Nord. Suite à ces coupures, des voyageurs ont été bloqués pendant plusieurs heures dans les tunnels du RER entre Paris Gare du Nord et Châtelet-les Halles, nécessitant l'évacuation de certaines personnes. Cette vidéo postée sur Twitter témoigne des usagers qui sont descendues sur les voies pour sortir des trains à l'arrêt :

En cette journée de canicule, certains usagers bloqués pendant près de deux heures dans les rames étaient au bord de la crise de nerf. "Presque 2 heures que je suis bloquée dans le train entre Stade de France et gare du Nord, l'oxygène manque et des personnes urinent dans le train en présence de tout le monde", écrit une usagère bloquée dans le RER B. "C'est inhumain. Je suis à deux doigts de faire un malaise !"

"Nous sommes restés coincés environ 50 minutes entre Châtelet et Gare-du-Nord avant que le conducteur nous dise d'ouvrir les portes nous-même et de sortir du train. Il nous a dit que Châtelet, qui se trouvait dans notre dos, était la station la plus proche mais nous avons marché environ 45 minutes avant de la rejoindre", raconte Charline Moreau, usagère du RER B, au Parisien. "Pendant tout ce temps, nous n'avons eu aucune information et n'avons vu aucun agent de la SNCF. Le sol était instable, nous devions éclairer avec nos téléphones portables, il y avait des gens avec des bébés ou avec des valises, des gens qui paniquaient". L'association de voyageurs Plus de Trains a dénoncé l'inefficacité du système anti-intrusion de la RATP et de la SNCF.

Malgré tous les problèmes de cette matinée digne dun film dhorreur, je trouve que les équipes qui sont venues soccuper des malaises et dévacuer le train ont fait de leur mieux bravo à eux, ce nétait pas facile vraiment pas.#RERB #canicule #RATP #SNCF pic.twitter.com/370tOIBs0N — _.misa (@abdisami8) July 18, 2022

Ce lundi 18 juillet, le trafic a repris depuis 14h30 même s'il reste encore perturbé. "Le trafic est très perturbé sur l'ensemble de la ligne en répercussion de personnes sur les voies à Gare du Nord" indique la direction de la RATP.

