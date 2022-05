RER B : perturbations et horaires de la ligne ce samedi 28 mai

RER B. Ce samedi 28 mai, le RER B est en grève à l'appel des syndicats de la RATP, alors que la finale de la Ligue des champions est disputée au Stade de France à Saint-Denis. Consultez les prévisions du trafic et les horaires du RER B.

[Mis à jour le 28 mai 2022 à 09h10] Alors que la finale de la Ligue des champions doit opposer ce samedi 28 mai Liverpool au Real Madrid, les syndicats CGT Métro-RER, le pôle traction de FO, l'Unsa et La Base ont lancé un appel à la grève RATP, notamment sur le RER B, afin de dénoncer le sous-effectif des conducteurs. Les syndicats souhaitent "impacter fortement cet événement afin de porter les revendications de la catégorie conduite auprès de la direction".

Sur l'ensemble de la ligne, prévoir 2 trains sur 3 en moyenne en journée et 4 trains sur 5 à partir de 17h jusqu'à fin de service. Attention, interconnexion interrompue à Gare du Nord. Nous vous invitons à emprunter le RER D. [2/3] — RER B (@RERB) May 26, 2022

Sur la partie sud de la ligne (jusqu'à Gare du Nord), 2 trains sur 3 circulent en moyenne et 4 trains sur 5 circulent entre 17h et la fin de service. Interconnexion supprimée à Gare du Nord. La direction de la RATP invite les voyageurs à utiliser la ligne D du RER depuis Gare du Nord pour se rendre à Stade-de-France / Saint-Denis..

Quels sont les horaires du RER B ?

Voici les horaires modifiés ce samedi 28 mai sur le RER B en raison d'une grève RATP :

Les horaires des trains de la ligne du RER B sont communiqués sur le site du Transilien. Vous pouvez également retrouver tous les horaires sur le site de la RATP ou sur le blog du RER B.

Quel trajet effectue la ligne du RER B ?

La ligne B du RER traverse l'Île-de-France, en passant par Paris et en reliant l'Aéroport Charles-de-Gaulle 2 TGV et Mitry-Claye au nord-est à Robinson et à Saint-Rémy-lès-Chevreuse au sud. Elle est la seconde ligne la plus fréquentée du réseau des RER.

Plusieurs outils sont disponibles sur le Web pour prendre connaissance des prochaines perturbations de trafic. Pour connaître l'état du trafic RATP, consultez cette page. Pour le RER B spécifiquement, vous pouvez également suivre le compte Twitter @RERB.