RER B : trafic perturbé ce jeudi 29 septembre en raison d'une grève

RER B. Ce jeudi 29 septembre 2022, le RER B est en grève à l'appel de la CGT-RATP, qui s'associe à la grève générale et nationale. A quelle fréquence circulent les trains ? Les prévisions du trafic du RER B.

[Mis à jour le 28 septembre 2022 à 15h54] En raison d'une grève générale et nationale en faveur du pouvoir d'achat et des hausses de salaires ce jeudi 29 septembre, la ligne parisienne du RER B connaît des perturbations sur l'ensemble de la ligne. 3 trains sur 4 seront en moyenne en circulation sur la partie sud de la ligne et 1 train sur 2 sur la partie nord de la ligne. L'interconnexion est cependant maintenue à la Gare du Nord.

"Pour préparer votre trajet, rendez vous dès 17h sur le calculateur d'itinéraire ou la rubrique "Fiches horaires" du site transilien.com ainsi que sur l'application SNCF", indique le site du Transilien.

Ce jeudi 29 septembre, il faut prévoir 3 trains sur 4 en moyenne en circulation. Avant de vous rendre en gare, nous vous conseillons de vérifier les horaires de vos trains et de consulter le fil twitter du RER B :

Quels sont les horaires du RER B ?

Les horaires des trains de la ligne du RER B sont communiqués sur le site du Transilien. Vous pouvez également retrouver tous les horaires sur le site de la RATP ou sur le blog du RER B.

Quel trajet effectue la ligne du RER B ?

La ligne B du RER traverse l'Île-de-France, en passant par Paris et en reliant l'Aéroport Charles-de-Gaulle 2 TGV et Mitry-Claye au nord-est à Robinson et à Saint-Rémy-lès-Chevreuse au sud. Elle est la seconde ligne la plus fréquentée du réseau des RER.

Plusieurs outils sont disponibles sur le Web pour prendre connaissance des prochaines perturbations de trafic. Pour connaître l'état du trafic RATP, consultez cette page. Pour le RER B spécifiquement, vous pouvez également suivre le compte Twitter @RERB.