RER B : une grève perturbe son trafic ce vendredi 17 décembre

RER B. En raison d'une grève locale à la SNCF, la ligne parisienne connaît des perturbations ce vendredi 17 décembre 2021. Quelles sont les prévisions de trafic sur le RER B ?

[Mis à jour le 16 décembre 2021 à 20h02] Ce vendredi 17 décembre 2021, le trafic est perturbé sur l'ensemble de la ligne parisienne, en raison d'une seconde grève des RER B qui touche également d'autres lignes d'Île-de-France, dont les RER. Jeudi dernier, les conducteurs de la ligne B s'étaient déjà mis en grève, dénonçant la dégradation de leurs conditions de travail et réclamant des hausses de salaires. Anticipez les modifications d'horaires.

Prévoir 3 trains sur 4 en heures de pointe et une fréquence normale en heures creuses sur la partie sud. 1 train sur 3 est en circulation sur la partie nord de la ligne toute la journée. Prévoir un changement de train à Gare du Nord. Dans la mesure du possible, nous vous conseillons de limiter vos déplacements Pour rester informés en temps réel de la situation de la ligne B du RER, consultez le site Transilien.com ou l'application SNCF. Pour l'ensemble de la grève SNCF, cette page vous sera utile.

Les horaires modifiés des trains de la ligne du RER B sont communiqués sur le site du Transilien. Vous pouvez également retrouver tous les horaires sur le site de la RATP ou sur le blog du RER B.

La ligne B du RER traverse l'Île-de-France, en passant par Paris et en reliant l'Aéroport Charles-de-Gaulle 2 TGV et Mitry - Claye au nord-est à Robinson et à Saint-Rémy-lès-Chevreuse au sud. Elle est la seconde ligne la plus fréquentée du réseau des RER.

Jusqu'en 2025, comme l'explique le blog officiel de la ligne, le trafic du RER B va subir d'"importants travaux de modernisation et de maintenance (...) notamment depuis l'arrivée du nouveau matériel (MING) et au bénéfice de la qualité de service de l'ensemble de la ligne." Découvrez le calendrier des travaux qui affectent le RER B.