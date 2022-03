Retards sur le RER B : une plateforme de remboursement est lancée, qui est concerné ?

RER B. Jusqu'au 4 avril 2022, les usagers du RER B peuvent demander un remboursement partiel de leur Pass Navigo si leur train a subi des retards inférieurs à 80 % de leur ponctualité pendant au moins 3 mois. Mode d'emploi.

[Mis à jour le 2 mars 2022 à 15h52] C'est une première sur le réseau francilien ! Les retards cumulés durant toute une année sur le RER B sont désormais remboursés pour les usagers concernés. Ce mercredi 2 mars 2022, Île-de-France Mobilités (IDFM) a ouvert sa plateforme de remboursement du RER B. Tout usager impacté par une ponctualité inférieure à 80 % de leur ligne de transport sur l'année écoulée peut demander un remboursement partiel de son pass Navigo.

Qui est concerné par la plateforme de remboursement du RER B ?

Les usagers qui ont emprunté un axe du RER B ayant un taux de ponctualité inférieur à 80 %, pendant au moins 3 mois, sont éligibles au remboursement. Mais attention, ces remboursements du RER B ne concernent pour le moment que les retards de l'année écoulée, soit 2021. Selon les chiffres d'IDF Mobilités sur toute l'année écoulée 2021, 4 axes sont concernés :

Aulnay-sous-Bois/Mitry-Claye

Aulnay-sous-Bois/AéroportCharles-de-Gaulle 2 TGV

Saint-Rémy-lès-Chevreuse/Parc de Sceaux

Robinson/Bourg-la-Reine

Pour obtenir ce remboursement, il faut avoir habité (une attestation de domicile est requise), travaillé (une fiche de paie ou attestation employeur est nécessaire comme justificatif) ou étudié (un certificat de scolarité est nécessaire comme justificatif) dans une ville près de l'un des axes concernés par les retards.

Le remboursement s'effectue sur une carte Navigo Annuel, Senior, imagine R Étudiant et Scolaire, Navigo Mois y compris sur le pass Découverte et sur Smartphone, ou sur le Forfait Mois Réduction 50 % et Mois Solidarité 75 %.

En 2021, 4 axes du @RERB ont connu une ponctualité inférieure à 80 % pendant au moins 3 mois. Un remboursement partiel de l'abonnement Navigo est disponible dès aujourdhui pour les voyageurs concernés.



Plus dinformations https://t.co/uD91k7Agxq pic.twitter.com/sHTy2xtUoA — IDF Mobilités (@IDFmobilites) March 2, 2022

Jusqu'au 4 avril, rendez-vous sur le site d'Ile-de-France Mobilités, puis cliquer sur l'axe emprunté. Joignez un justificatif de domicile, de travail ou scolaire en indiquant l'une des communes proche de l'axe concerné proposée, que vous avez fréquentée. Le remboursement, qui se fait par virement uniquement dans les 3 semaines, dépend du nombre de mois de retard cumulé et de votre forfait. L'usager peut prétendre au remboursement d'un mois d'abonnement Navigo ou de la moitié d'un mois d'abonnement Navigo (soit 37,60 euros) à partir du moment où les retards ont duré moins de 6 mois.

Quel trajet effectue la ligne du RER B ?

La ligne B du RER traverse l'Île-de-France, en passant par Paris et en reliant l'Aéroport Charles-de-Gaulle 2 TGV et Mitry - Claye au nord-est à Robinson et à Saint-Rémy-lès-Chevreuse au sud. Elle est la seconde ligne la plus fréquentée du réseau des RER.

Quels sont les horaires du RER B ?

Les horaires des trains de la ligne du RER B sont communiqués sur le site du Transilien. Vous pouvez également retrouver tous les horaires sur le site de la RATP ou sur le blog du RER B.