Zoo de Beauval : ouverture le 25 mai 2021, quel protocole sanitaire ?

ZOO DE BEAUVAL - Le célèbre Zooparc et ses hôtels rouvre ses portes le mardi 25 mai 2021, sans réservation. Découvrez les animaux présentés et le protocole sanitaire en vigueur.

[Mis à jour le 18 mai 2021 à 19h01] Le zoo de Beauval, situé à Saint-Aignan, dans le Loir-et-Cher, à seulement 2 heures de Paris, rouvre ses portes mardi 25 mai 2021 à 9 heures, avec jauge réduite et mesures sanitaires anti-Covid, mais sans pass sanitaire. Il ne sera pas nécessaire de réserver son billet, mais il est conseillé de payer en caisse par carte bleue sans contact (jusqu'à 50 €).

Idéal pour une sortie en famille ludique, en plein air, ce zoo mythique, créé en 1980 par Françoise Delord (célèbre comédienne et chanteuse de music-hall), trône en tête du classement, en France, en termes de fréquentation et de chiffres (quasi un million de visiteurs par an, depuis 2012). Avec 450 nouveau-nés par an, 10 000 animaux, 600 espèces, 35 hectares de terrain et un amphithéâtre de 3 000 places, le célèbre ZooParc de Beauval cumule tous les records. Le zoo de Beauval propose de nombreuses activités et animations pédagogiques qui sensibilisent le public à la cause animale, à la protection et à la conservation des espèces, au bien-être des animaux ainsi qu'à leur sauvegarde.

Le Zoo de Beauval rouvre ses portes le mardi 25 mai. Des mesures anti-Covid sont à respecter tout au long de la visite. Découvrez le protocole sanitaire en vigueur :

Port du masque dès l'âge de 11 ans

Jauge réduite

140 bornes de gel hydroalcoolique et 18 points d'eau équipés de savon

Marquages au sol

Sens de visite

6 personnes maximum sur les terrasses des restaurants, jusqu'au 8 juin inclus. Pas de déjeuner en intérieur ni de réservation possible.

Agents présents pour vous guider, équipés de masques ou visières

Agents de propreté nettoient plus fréquemment les espaces communs

Séparations en plexiglas dans les points de vente

Fréquence des spectacles (L'Odyssée des Lions de Mer et Les Maîtres des Airs) augmentée

Animations pédagogiques annulées du 25 mai au 8 juin

Télécabine le Nuage de Beauval ouverte avec accès limité à une seule famille ou groupe d'amis par cabine.

Tous les jours de l'année (même les jours fériés), le zoo est ouvert dès 9h du matin. Une journée entière est indispensable pour visiter le ZooParc de Beauval, avec un minimum de 5 heures de visite. Arrivez le plus tôt possible le matin, afin de profiter des animaux dans le calme.

Tigre blanc du ZooParc de Beauval © ZooParc de Beauval

Avec son nombre impressionnant d'animaux de tous les continents (dont certains, comme les koalas et les pandas géants, sont uniques en France), le ZooParc de Beauval possède la plus grande diversité animalière du pays. Dans des espaces et installations sublimes, parfaitement adaptés à leurs besoins, les 600 espèces du zoo cohabitent en toute sérénité. De la Terre des Lions aux serres tropicales, des îles aménagées (pour les orangs-outans ou les gorilles) au parc des hippopotames, votre parcours sera jalonné de surprises !

Au programme, un moment frisson devant les alligators, les crocodiles ou les serpents du vivarium, une parenthèse savane avec le fougueux Drogo ou une animation aquatique délirante servie par les espiègles otaries de Californie. A ne pas manquer non plus, les majestueux rhinocéros et tigres blancs (menacés d'extinction, dans la nature, à cause du braconnage), les tortues géantes d'Aldabra ou les éléphants, plus gros mammifères terrestres.

N'oubliez pas de lever les yeux au ciel, les maîtres des airs, chouettes, cacatoès ou aras (450 oiseaux nichent à Beauval), vous réservent un ballet aérien éblouissant !

Depuis 2019, 24 télécabines baptisées le "Nuage de Beauval" offrent une vue à 360 degrés sur les animaux d'une partie du parc. Un voyage inoubliable tout en profitant d'un transport écologique ! Pendant 4 minutes, survolez les koalas, les kangourous arboricoles, les hippopotames, les tigres, les lions blancs, les pandas géants, les guépards et les lamantins à bord de télécabines à 30 mètres du sol. Les cabines, dont une sur trois est dotée d'un plancher transparent, relient La Terre des Lions aux plaines des éléphants.

Huan Huan et le petit Yuang Meng © ZooParc de Beauval

Le ZooParc a accueilli en 2017 un nouveau membre, et pas des moindres ! Yuang Meng, premier bébé panda né sur le sol français, fait le bonheur de ses parents (les pandas géants Huan Huan et Yuan Zi) et des spectateurs. Véritable star sur les réseaux sociaux (notamment avec les hashtags : #BBPandaBeauval), près de 140 millions de personnes, à travers le monde, ont suivi les différentes étapes de sa naissance, le 4 août 2017… Il faut dire que la reproduction de cette espèce est assez complexe ! Animaux réputés solitaires, les pandas géants, assez peu portés sur la chose, ne copulent que pendant de courtes périodes de chaleur (seulement 24h à 48h). Après quelques tentatives – naturelles - infructueuses, c'est grâce à une insémination artificielle (cogérée par les équipes vétérinaires du ZooParc et un spécialiste chinois) que la femelle Huan Huan, âgée de 9 ans, a pu être fécondée.

Pendant votre séjour au ZooParc de Beauval, pensez à vos papilles ! Sur place ou à emporter, restauration rapide ou self-service, les équipes du zoo vous proposent des services adaptés à tous les goûts et à tous les porte-monnaie. Voici une sélection de ce qui vous attend :

En plein cœur du site, à côté du parc des otaries et de l'île à singes, découvrez Le Tropical , un restaurant self-service de qualité, avec un large choix d'entrées et des plats de résistance copieux.

, un restaurant self-service de qualité, avec un large choix d'entrées et des plats de résistance copieux. Pour les amateurs de galettes, direction La Roseraie . Restaurant charmant, avec sa grande terrasse, les crêpes sucrées et salées raviront petits et grands.

. Restaurant charmant, avec sa grande terrasse, les crêpes sucrées et salées raviront petits et grands. Hamburgers, steaks frites ou nuggets, au Kilimandjaro , vous dégustez votre plat à côté de l'aire du spectacle d'oiseaux.

, vous dégustez votre plat à côté de l'aire du spectacle d'oiseaux. Superbe décor d’Asie, près des pandas géants, au restaurant Les Bambous . Au menu, des mets typiquement chinois : nems, beignets de crevettes, poulet au curry et thé au jasmin !

. Au menu, des mets typiquement chinois : nems, beignets de crevettes, poulet au curry et thé au jasmin ! Pour les plus pressés, optez pour Les Chats Pêcheurs, un point de restauration rapide avec hot-dogs, gaufres et boissons fraîches.

Nous vous invitons à bien vérifier, dès votre arrivée, les horaires d'ouverture des différents points de restauration. A l'heure du repas, pensez également à ne pas traîner, afin d'éviter les files d'attente…

Suricate du ZooParc de Beauval © ZooParc de Beauval

Le billet 1 jour est à partir de 27€ pour les enfants de 3 à 10 ans et 34€ pour les adultes de 11 ans et plus. L'accès est gratuit pour les enfants de 0 à 2 ans inclus. Réservez vos places pour le ZooParc de Beauval

Situé dans le Loir-et-Cher, à Saint Aignan sur Cher (41110), vous pouvez accéder au site par les Navettes autocar (d'avril à novembre, au départ de la gare SNCF de Blois), par le Flixbus (une nouveauté, disponible à partir du 15 avril, les week-ends, au départ de Paris, Bercy Scène, à 7h) ou le train (gare de Blois, gare de Saint Pierre-des-Corps et gare de Saint Aignan).

En voiture, il vous faudra emprunter l'autoroute A10, A71 et A85 (si vous venez de Paris), l'autoroute A85 (depuis Tours ou Vierzon) ou la département D675 (à 45 minutes de Blois). Voici les coordonnées GPS : 47.24777558030962 ; 1.3535499572753906.

Pour une visite optimisée, téléchargez (gratuitement) l'application mobile proposée par le ZooParc de Beauval. Intuitive et simple d'utilisation, elle vous permettra de vous diriger dans le parc, de connaitre les horaires des spectacles et animations, d'obtenir des informations sur les espèces hébergées et de jouer à quelques jeux rigolos, pendant les pauses bien méritées. Découvrez l'appli du ZooParc de Beauval sur le site officiel.