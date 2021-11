Marché de Noël 2021 : pass sanitaire, masques obligatoires, quel protocole ?

MARCHE DE NOEL - Le pass sanitaire est désormais obligatoire pour accéder à tous les marchés de Noël en France. Mais il revient aux préfets de chaque région d'appliquer le protocole sanitaire. Pass, port du masque, distanciations, on fait le point de Paris à Colmar, en passant par Bordeaux, Lyon, Marseille etc.

[Mise à jour le 29 novembre 2021 à 18h03] Alors que la saison des marchés de Noël est lancée, le gouvernement a annoncé que les marchés de Noël seraient soumis au pass sanitaire au niveau national. L'obligation du port du masque dans les lieux recevant du public est également de retour, et elle concerne donc également les marchés de Noël. Le ministre de la Santé Olivier Véran a précisé jeudi 25 novembre qu'il en revenait aux préfets de chaque région de respecter le protocole sanitaire.

Certains marchés de Noël, comme celui de Strasbourg ou des Tuileries à Paris, n'appliquent pas le pass sanitaire dans l'ensemble de l'enceinte. A Strasbourg, le pass sanitaire n'est requis que dans les zones de restauration baptisées "food courts". La mairie avait déjà prévu de rendre le pass sanitaire obligatoire dans ces zones avant les annonces du ministre de la Santé, et par conséquent, a indiqué que son protocole était conforme et ne serait pas modifié. Aux Tuileries de Paris, le pass sanitaire n'est requis qu'à l'entrée des attractions du marché de Noël, comme la patinoire ou le toboggan géant. A Colmar, le maire de la ville Eric Straumann avait critiqué les annonces, bien que le pass soit désormais appliqué à l'ensemble du marché.

En plus du port du masque et du pass sanitaire, certains marchés de Noël appliquent des mesures supplémentaires. Ceux qui n'ont pas encore ouvert attendent encore les décisions de leur préfecture. Retrouvez ci-dessous les ajustements sanitaires et les dates des marchés de Noël les plus authentiques à Paris, Reims, Colmar, Mulhouse, Lille, Amiens, Arras, Toulouse et bien d'autres villes :

Pas moins de 25 marchés de Noël s'installent dans la capitale dès la fin du mois de novembre, parmi les immanquables marchés de Noël des Tuileries, des Halles et de la Défense, tout comme le marché de Noël alsacien de la Gare de l'Est. Toutes les infos ci-dessous :

Marché de Noël de La Défense 2021

Le Marché de Noël de la Défense a fait son grand retour pour sa 26ème édition en 2021 du jeudi 25 novembre au mercredi 29 décembre 2021. Plus grand marché de Noël d'Île-de-France, mais un peu plus excentré dans les Hauts-de-Seine (92), le marché de Noël sur l'Esplanade de La Défense se défend en temps normal plutôt bien, avec ses 350 exposants sur une dizaine de chalets. Seulement, cette année, la société Codecom organisatrice de l'événement a divisé par deux la surface du marché, l'étendant sur 7 500 m² au lieu de 13 000 m² habituellement, au pied de l'Arche. Et il n'y a donc plus que 200 chalets présents au lieu des 350 habituels. Le pass sanitaire est bien évidemment requis.

Marché de Noël des Tuileries 2021

Autrefois situé sur les Champs-Elysées, le marché de Noël du forain Marcel Campion "La Magie de Noël aux Tuileries", est de retour pour la 3e année après une année blanche, du 20 novembre 2021 au 2 janvier 2022 au jardin des Tuileries, place de la Concorde. Au programme : une patinoire, le Père Noël et de nombreuses dégustations et idées de cadeaux. Le pass sanitaire "est exigé à l'entrée des dix attractions (patinoire, toboggan géant…) réparties sur l'hectare occupé par le marché", a annoncé Le Parisien.

Marché de Noël à Gare de l'Est 2021

L'Alsace fête Noël à la Gare de l'Est du 1er au 17 décembre 2021 pour la 39 édition sur le parvis de la gare, place du 11 novembre 1918 dans le 10e arrondissement de Paris.

Marché de Noël des Halles 2021

Dernier né à Paris, le marché de Noël de La Canopée des Halles dans le 1er arrondissement, émerveille petits et grands enfants. Foie gras, huîtres et pain d'épice côtoieront des bijoux, des accessoires de mode et autres jouets en bois fabriqués à la main. Des produits régionaux, de l'artisanat du monde, un immense sapin lumineux de plus de 20 mètres de haut et une forêt de lumières vous attendent au cœur de la capitale ! Aucune date n'a pour le moment été dévoilée.

Marché de Noël au Viaduc des Arts 2021

Première édition au Viaduc des Arts, au 111 de l'avenue Daumesnil dans le 12e arrondissement, du marché de Noël artisanal Wecandoo, le 4 décembre. Au programme : créateurs, céramiques, bijouteries, maroquineries, sérigraphies & ateliers pour préparer sa table de Noël, son sapin ou ses cadeaux...

Marché de Noël des Abbesses 2021

Du 26 novembre 2021 au 2 janvier 2022, Noël s'invite à Montmartre, place des Abbesses, au pied du Sacré Cœur dans le 18e arrondissement de Paris, où 15 petits chalets de bois vous attendent, proposant des produits régionaux, des bijoux et des accessoires Made in France.

Marché de Noël de Paris Notre-Dame 2021

Le marché de Noël de Paris Notre-Dame est de retour du 10 au 26 décembre 2021 au pied de la cathédrale, square René Viviani, 2 rue du Fouarre dans le 4e arrondissement de Paris.

Marché de Noël de la Station F

Les 11 et 12 décembre 2021, de 10h à 18h, rendez-vous à la Station F au 5, parvis Alan Turing du 13e arrondissement de Paris, pour une première édition avec les produits de 50 de ses start-up.

Marché de Noël de Saint-Germain-des-Prés

Du 20 novembre au 26 décembre 2021, rendez-vous au marché près de l'Église Saint-Germain-des-Prés, au 3 place Saint-Germain-des-Prés, dans le 6e arrondissement. A vous caviar, saumon fumé, foie gras, truffes, pain perdu de Noël, brioche, boissons chaudes au gingembre frais...

Marché de Noël du 15e

Du 17 au 24 décembre 2021, le parvis de la mairie du 15e arrondissement au 31 rue Péclet accueille la 13e édition du marché de Noël du 15e. Une vingtaine de chalets proposent de l'artisanat du monde, des décorations de Noël, des produits du terroir, des jeux de société créatifs, des bijoux ainsi que plusieurs animations pour les famille comme les balades en poney ou en charrette du Père Noël.

Les éco-villages de Noël à La REcyclerie

A la REcyclerie, au 83 boulevard Ornano dans le 18e arrondissement de Paris, trois éco-villages de Noël vous attendent : Le village de Noël de Ta Mère Nature les 4 et 5 décembre 2021, Shizen le village de Noël japonais les 11 et 12 décembre 2021 et Greenwitch - le village de Noël éco-féministe les 18 et 19 décembre 2021.

Les marchés de Noël au Pavillon des Canaux

Au 39, quai de la Loire dans le 19e arrondissement de Paris, le Pavillon des Canaux accueille cet hiver de nombreux marchés de Noël. Tout d'abord, le Kinky Christmas Market, les samedi 27 et dimanche 28 novembre, avec des marques françaises aux initiatives éco responsables et durables. Ensuite, les marchés "Grandir en changeant demain" les 4 et 5 décembre, de l'illustration les 11 et 12 décembre, de création visuelle et musicale les 18 et 19 décembre...

Le marché de Noël de la ville de Perpignan est de retour du 26 novembre 2021 au 3 janvier 2022 du quai Vauban jusqu'aux allées Maillol. Il compte 44 chalets cette année, proposant des créations artisanales, des idées de cadeaux, des gourmandises salées et sucrées, le tout dans un cadre féerique, avec la grande roue à ses côtés. Du côté des nouveautés, on compte un stand dédié au champagne et un autre dédié aux conserves de produits de fête.

Le marché de Noël de Marseille sur le Vieux Port, quai de la Fraternité, et la célèbre Foire aux Santons de Marseille (où le pass sanitaire est exigé depuis le début), place Charles de Gaulle, se tiennent du 20 novembre 2021 au 2 janvier 2022. Au programme : une quarantaine d'artisans et de créateurs, et des animations.

Le marché de Noël d'Avignon s'installe dans le centre-ville de la cité des Papes, cours Jean Jaurès. Aucune date n'a encore été communiquée. Au programme : une soixantaine de chalets proposant des produits typiquement provençaux, des orchestres, des danses folkloriques et des chants de Noël...

Le marché de Noël de Lyon se tient du 27 novembre au 24 décembre 2021 et accueille près de 90 chalets sur la Place Carnot dans le 2e arrondissement. "Pendant toute la durée du marché, des animations seront proposées autour du marché. Cette année, un chalet sera mis à disposition pour les associations de la ville et deux chalets accueilleront des artisans traditionnels", précise la ville de Lyon. Consulter le site du marché de Noël de Lyon.

Les Allées de Tourny accueillent la 26e édition du marché de Noël de Bordeaux du vendredi 26 novembre au dimanche 26 décembre 2021, après une année blanche. Consulter le site du marché de Noël de Bordeaux.

Le marché de Noël de Toulouse, qui accueille 120 chalets d'un blanc immaculé sur la Place du Capitole, a lieu du 26 novembre au 26 décembre 2021. Au programme, 17 chalets de restauration, 27 chalets d'alimentation, 11 chalets d'habillement, 10 chalets d'artisanat du monde, 23 chalets de décoration, 10 chalets de bijoux et une patinoire de 200 m² ! Consulter le site officiel du Marché de Noël de Toulouse.

Le Village de Noël de Lille, qui se déroule sur la Place Rihour chaque année, a lieu du vendredi 19 novembre au jeudi 30 décembre 2021 pour sa 31e édition. Au programme, une immense couronne de guirlandes autour de la ville, 90 chalets avec des idées cadeaux, de santons, de décorations pour le sapin et de produits festifs, des spécialités d'ici, mais également de l'artisanat russe, canadien et polonais ! "L'accès se fait sous pass sanitaire, à présenter aux agents de sécurité à l'entrée du Village de Noël. Le port du masque est obligatoire à l'intérieur du Village de Noël", annonce le site officiel du Marché de Noël de Lille.

Le marché de Noël de Grenoble se tient du 26 novembre au 24 décembre 2021 sur la place Victor Hugo. Il est associé cette année au marché de l'économie sociale et solidaire. Pendant toute la durée des marchés de Noël de Grenoble, commerçants, animations pour enfants et concerts devaient rythmer la vie de la ville. Consulter le site de l'office du tourisme de Grenoble.

Si l'on trouve des marchés de Noël dans un grand nombre de communes en France, ceux qui prennent place en Alsace sont particulièrement réputés et accueillent chaque année des dizaines de milliers de visiteurs, comme le marché de Noël de Strasbourg, l'un des plus appréciés de tous. Ces marchés historiques, ces places festives et ces lieux hors du temps font vivre la magie de Noël en Alsace.

Marché de Noël à Colmar

Le marché de Noël de Colmar, est le deuxième plus grand marché de Noël de France après le marché de Noël de Strasbourg. Du 26 novembre au 29 décembre 2021, venez profiter de la magie de Noël dans cette ville d'art et d'histoire qui sent bon l'orange et la cannelle. A la tombée de la nuit, un cheminement de lumière vous guide vers les ses marchés de Noël, soulignant l'incroyable architecture de la ville, allant du Moyen Âge au XIXe siècle. En raison de la situation sanitaire, le maire de Colmar Eric Straumann a annoncé que "10% des chalets" sont "supprimés pour éviter les goulets d'étranglement". Découvrez non pas 5, mais 6 marchés de Noël féeriques cette année 2021 dans la ville de Colmar :

Marché de la Place des Dominicains , une soixantaine de maisonnettes en bois vous attendent devant l'Eglise des Dominicains du 14e siècle, dont les vitraux sont illuminés à la nuit tombée.

, une soixantaine de maisonnettes en bois vous attendent devant l'Eglise des Dominicains du 14e siècle, dont les vitraux sont illuminés à la nuit tombée. Marché de la Place de l'Ancienne Douane , une cinquantaine de maisons de bois sont disposées autour de la fontaine Schwendi. La nuit tombée, le Koïfhus, imposant bâtiment de l'Ancienne Douane, s'habille de lumières.

, une cinquantaine de maisons de bois sont disposées autour de la fontaine Schwendi. La nuit tombée, le Koïfhus, imposant bâtiment de l'Ancienne Douane, s'habille de lumières. Marché de la Place Jeanne d'Arc où l'on trouve de traditionnelles demeures à colombages, les produits du terroir sont à l'honneur : foie gras, charcuteries, vins, eaux-de-vie et biscuits.

où l'on trouve de traditionnelles demeures à colombages, les produits du terroir sont à l'honneur : foie gras, charcuteries, vins, eaux-de-vie et biscuits. Marché intérieur d'artisanat d'art du Koïfhus , au 29 Grand' rue, présente les créations d'une vingtaine d'artisans locaux : céramistes, potiers, maîtres verriers, ébénistes, sculpteurs sur bois, chapeliers, bijoutiers etc. Au premier étage, venez admirer des installations du Musée du Jouet, dont celle d'un train électrique grand format.

, au 29 Grand' rue, présente les créations d'une vingtaine d'artisans locaux : céramistes, potiers, maîtres verriers, ébénistes, sculpteurs sur bois, chapeliers, bijoutiers etc. Au premier étage, venez admirer des installations du Musée du Jouet, dont celle d'un train électrique grand format. Marché des Enfants de la Petite Venise , Place des 6 Montagnes Noires, est un véritable paradis pour enfants. Venez admirer la crèche mécanique, boire un jus de pommes chaud, et faites parader vos enfants sur les chevaux du manège et amenez-les poster leur courrier dans la boîte aux lettres géante du Père Noël.

, Place des 6 Montagnes Noires, est un véritable paradis pour enfants. Venez admirer la crèche mécanique, boire un jus de pommes chaud, et faites parader vos enfants sur les chevaux du manège et amenez-les poster leur courrier dans la boîte aux lettres géante du Père Noël. Marché gourmand, Place de la cathédrale, est un nouveau village entièrement consacré à la gastronomie avec 9 cabanes et 9 chefs et maîtres restaurateurs qui vous concocteront des plats divins. Des assiettes à déguster sur place ou à emporter, entre amis et en famille. Consulter le site officiel du Marché de Noël de Colmar.

Marché de Noël de Mulhouse

Mulhouse est la deuxième ville d'Alsace après Strasbourg. Le Marché de Noël de Mulhouse a un caractère tout à fait unique avec son tissu de Noël créé pour décorer les façades et les rues de la ville. Les Etofféeries de Noël, tel est le nom du marché, est de retour du mercredi 24 novembre au lundi 27 décembre 2021. Pas de grande roue cette année, mais 80 chalets sont disposés le long d'allées agrandies afin de garantir au maximum la distanciation sociale. La municipalité a tenu à "proposer une synthèse entre ce qui plaisait avant et ce qui a bien fonctionné l'année dernière.

Marché de Noël à Kaysersberg

Kaysersberg, élu village préféré des français en 2017, propose un marché de Noël authentique, derrière l'église Sainte-Croix et dans la cour de l'Arsenal, avec de l'artisanat de qualité du 26 au 28 novembre, du 3 au 5 décembre, du 10 au 12 décembre, du 17 au 21 décembre 2021. Avec la mise en place du pass sanitaire "les cabanes de Noël" ont été recentrées "entre l'église, l'Arsenal et la place de la mairie (…) autrement dit il n'y a pas de cabanes dans la grand rue ni ailleurs" a annoncé la mairie.

De Béthune à Montbéliard en passant par Amiens ou Metz, découvrez une liste non exhaustive des autres marchés de Noël :

Marché de Noël de Reims du 26 novembre au 29 décembre 2021

du 26 novembre au 29 décembre 2021 Marché de Noël d'Arras du 3 décembre au 2 janvier 2022

du 3 décembre au 2 janvier 2022 Marché de Noël d'Amiens du 26 novembre au 30 décembre 2021

du 26 novembre au 30 décembre 2021 Marché de Noël de Béthune du 27 novembre au 31 décembre 2021

du 27 novembre au 31 décembre 2021 Marché de Noël de Montbéliard du 27 novembre au 28 décembre 2021

du 27 novembre au 28 décembre 2021 Marché de Noël de Metz du 19 novembre au vendredi 31 décembre 2021

Réputés tant pour leur incroyable choix d'objets d'art originaux et de produits de terroir que par l'atmosphère féerique qui y prend place, ces marchés de Noël se distinguent et attirent des visiteurs venus de toute l'Europe. Découvrez-les dans notre diaporama ci-dessous :