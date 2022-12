"Marchés de Noël 2022 : les dates et horaires d'ouverture partout en France"

MARCHE DE NOEL. Les "villages de Noël" et autres petits marchés de Noël sont ouverts à Paris, Rennes, Reims, en Alsace, à Marseille, Bordeaux, Lille, Toulouse et dans bien d'autres villes de France.

[Mise à jour le 2 décembre 2022 à 15h14] Les marchés de Noël, installés dans leurs petits chalets de bois au cœur de nos villes et villages de France, sont ouverts un peu partout en France ! A vous les illuminations, sapins richement décorés, chants de Noël, carrousels, grandes roues et chalets de bois… En marge des marchés, l'esprit de Noël s'empare également des places et ruelles où de fastueuses décorations et des animations destinées aux enfants séduisent toute la famille.

Parmi ceux-ci, le célèbre Village de Noël installé sur le Parvis de La Défense a ouvert ses portes dans une ambiance très festive et féerique. Avec ses 150 chalets sur près de 7 000 m², il s'agit du plus grand village de Noël d'Île-de-France. Mais les marchés de Noël ne sont pas seulement réservés aux grandes villes. Pour une ambiance plus conviviale et authentique, il faut aller chercher du côté des villes de taille modeste. Retrouvez ci-dessous le programme des marchés de Noël les plus authentiques à Paris, Rennes, Reims, Colmar, Mulhouse, Lille, Amiens, Arras, Toulouse et bien d'autres villes de France.

Une vingtaine de marchés de Noël s'installent dans la capitale dès la fin du mois de novembre 2022, parmi les immanquables marchés de Noël des Tuileries, de Paris Notre-Dame et de la Défense, tout comme le marché de Noël alsacien de la Gare de l'Est. Toutes les infos avec les dates d'ouverture des incontournables ci-dessous :

Le Marché de Noël de la Défense est ouvert pour sa 27e édition du 25 novembre au 24 décembre 2022. Plus grand marché de Noël d'Île-de-France, mais un peu plus excentré dans les Hauts-de-Seine (92), le marché de Noël sur l'Esplanade de La Défense se défend en temps normal plutôt bien, avec ses 110 exposants sur une centaine de chalets. Restaurateurs et exposants vous accueillent du lundi au jeudi de 11h à 21h, le vendredi et samedi de 11h à 22h et le dimanche de 11h à 20h.

© Marche de Noël Paris La Défense

Autrefois situé sur les Champs-Elysées, le marché de Noël du forain Marcel Campion "La Magie de Noël aux Tuileries", sera de retour pour la 4e année au jardin des Tuileries, place de la Concorde. Le programme habituel : une patinoire, le Père Noël et de nombreuses dégustations et idées de cadeaux. Du 19 novembre 2022 au 8 janvier 2023, tous les jours de 11h à 23h45. Fermeture exceptionnelle les samedi 24 et samedi 31 décembre à 19h30.

L'Alsace fête Noël à la Gare de l'Est du mercredi 30 novembre au vendredi 16 décembre 2022 pour la 40e édition sur le parvis de la gare, place du 11 novembre 1918 dans le 10e arrondissement de Paris. Au programme : charcuterie et fromage de Christlesgut, pain d'épice et biscuits de Fortwenger, pâtes fraîches alsaciennes de Tante Germaine, vins, liqueurs et eaux-de-vie du Domaine Jean Becker, décorations de Noël... Ouvert de 9h à 19h30, sauf les dimanches de 10h à 19h (fermeture à 18h le 16 décembre).

Noël s'invite à Montmartre entre novembre 2022 et janvier 2023, place des Abbesses, au pied du Sacré Cœur dans le 18e arrondissement de Paris, où 15 petits chalets de bois vous attendent, proposant des produits régionaux, des bijoux et des accessoires Made in France. Les horaires ne sont pas communiqués.

Le marché de Noël de Paris Notre-Dame a lieu du 9 au 26 décembre 2022 au pied de la cathédrale, square René Viviani, 2 rue du Fouarre dans le 4e arrondissement de Paris. Au programme : saucissons, foie gras, macarons, fromages, fruits, céramiques, textiles, cuir, métallurgie, calligraphie, peinture, concours de dessins et de contes pour enfants... Les horaires ne sont pas communiqués. Téléphone: 06 24 68 56 25.

En décembre 2022 (date et horaires à préciser), rendez-vous à la Station F, incroyable bâtiment classé monument historique au 5, parvis Alan Turing du 13e arrondissement de Paris, pour une seconde édition avec les produits de 50 de ses start-up.

Du 3 décembre 2022 au 8 janvier 2023, rendez-vous au marché près de l'Église Saint-Germain-des-Prés, au 3 place Saint-Germain-des-Prés, dans le 6e arrondissement. A vous caviar, saumon fumé, foie gras, truffes, pain perdu de Noël, brioche, boissons chaudes au gingembre frais... Ouvert de 11h à 20h.

A la REcyclerie, au 83 boulevard Ornano dans le 18e arrondissement de Paris, plusieurs éco-villages de Noël vous attendent les week-ends des 26 et 27 novembre, des 3 et 4, 10 et 11, 17 et 18 décembre 2022. Les horaires ne sont pas communiqués.

Au 39, quai de la Loire dans le 19e arrondissement de Paris, le Pavillon des Canaux accueille de nombreux marchés de Noël : Vraies Meufs Market les 26 et 27 novembre 2022, Grrrande Market les 3 et 4 décembre 2022, le marché de Noël du Paon les 10 et 11 décembre 2022 et El gran mercado latino les 17 et 18 décembre 2022. Consulter les horaires.

De nombreux marchés de Noël s'installent dans la capitale de la Bretagne. Le Village de Noël se déroule place du Parlement de Bretagne illuminé du samedi 3 décembre 2022 au dimanche 1er janvier 2023 avec un sapin géant de 13 mètres, 5 chalets gourmands et la boîte à lettres pour envoyer sa demande au secrétariat du Père Noël.

Du 25 novembre au 1er janvier 2023, le marché de Noël du Mail François Mitterrand prend place sur les "Champs-Elysées rennais" avec 49 chalets, une grande roue ainsi qu'un carrousel pour les enfants. D'autres plus petits marchés de Noël prennent place : le marché de Noël des créateurs place Hoche du vendredi 2 au vendredi 23 décembre de 10h à 19h, le marché pas pareil aux Ateliers du Vent au 59 rue Alexandre Duval le 15 décembre de 16h à 22h, le Petit marché des créateurs et des créatrices à l'Hôtel Dieu les 17 et 18 décembre de 13h à 18h, le marché de Noël Comme un Établi au 5 rue Bahon Rault le 17 décembre de 14h30 à 21h et le 18 décembre de 11h à 18h. En savoir plus.

Le marché de Noël de la ville de Perpignan appelé "Noël enchanté" a lieu du 25 novembre 2022 au 2 janvier 2023 quai Vauban jusqu'aux allées Maillol. Il compte une quarantaine de chalets proposant des créations artisanales, des idées de cadeaux, des gourmandises salées et sucrées, le tout dans un cadre féerique, avec la grande roue à ses côtés.

Le marché de Noël de Marseille se tient sur le Vieux Port, quai de la Fraternité, et la célèbre Foire aux Santons de Marseille, place Charles de Gaulle, se tiennent du 19 novembre au 31 décembre 2022. Au programme : une quarantaine d'artisans et de créateurs, et des animations. Plus d'infos.

La traditionnelle Foire aux Santons de Marseille. © ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP

Le marché de Noël d'Avignon s'installe dans le centre-ville de la cité des Papes, cours Jean Jaurès du 26 novembre au 28 décembre 2022, tous les jours de 10h à 19h. Au programme : une soixantaine de chalets proposant des produits typiquement provençaux, des orchestres, des danses folkloriques et des chants de Noël...

Le marché de Noël de Lyon se tient du 26 novembre au 24 décembre 2022 et accueille près de 90 chalets sur la Place Carnot dans le 2e arrondissement. En savoir plus.

Les Allées de Tourny accueilleront la 28e édition du marché de Noël de Bordeaux du 25 novembre au 25 décembre 2022 avec une centaine d'exposants pour dénicher de nombreux cadeaux et pépites gastronomiques. Consulter le site du marché de Noël de Bordeaux.

Le marché de Noël de Toulouse, qui accueille 120 chalets d'un blanc immaculé sur la Place du Capitole, a lieu du 25 novembre au 25 décembre 2022. Au programme, des chalets de restauration, des chalets d'alimentation, des chalets d'habillement, des chalets d'artisanat du monde, des chalets de décoration, des chalets de bijoux et une patinoire de 200 m² ! Consulter le site officiel du Marché de Noël de Toulouse.

Le Village de Noël de Lille, qui se déroule sur la Place Rihour chaque année, aura lieu du vendredi 18 novembre au vendredi 30 décembre 2022 pour sa 33e édition. Au programme, près d'une centaine de chalets avec des idées cadeaux, de santons, de décorations pour le sapin et de produits festifs, des spécialités d'ici et d'ailleurs ! Exceptionnellement fermé le dimanche 25 décembre 2022. Consulter le site officiel du Marché de Noël de Lille.

Le marché de Noël de Grenoble se tient du 24 novembre au 24 décembre 2022 sur la place Victor Hugo. Pendant toute la durée des marchés de Noël de Grenoble, commerçants, animations pour enfants et concerts rythment la vie de la ville. Consulter le site de l'office du tourisme de Grenoble.

Troisième plus beau marché de Noël d'Europe, le marché de Noël de Metz s'installe du 18 novembre au 24 décembre 2022. Sur les 120 chalets disposés dans les 5 places des Marchés Enchantés, vous trouverez de l'artisanat local, la pyramide de Noël, deux manèges, des wagons gourmands pour un voyage culinaire, une grande roue et des douceurs aux parfums de pain d'épices et de cannelle.

Si l'on trouve des marchés de Noël dans un grand nombre de communes en France, ceux qui prennent place en Alsace sont particulièrement réputés et accueillent chaque année des dizaines de milliers de visiteurs, comme le marché de Noël de Strasbourg, l'un des plus appréciés de tous. Ces marchés historiques, ces places festives et ces lieux hors du temps font vivre la magie de Noël en Alsace.

Marché de Noël à Colmar

Le marché de Noël de Colmar est le deuxième plus grand marché de Noël de France après le marché de Noël de Strasbourg. Du 24 novembre au 29 décembre 2022, venez profiter de la magie de Noël dans cette ville d'art et d'histoire qui sent bon l'orange et la cannelle. A la tombée de la nuit, un cheminement de lumière vous guide vers les ses marchés de Noël, soulignant l'incroyable architecture de la ville, allant du Moyen Âge au XIXe siècle. 6 marchés de Noël féeriques prennent place habituellement dans la ville de Colmar :

Marché de la Place des Dominicains , une soixantaine de maisonnettes en bois vous attendent devant l'Eglise des Dominicains du 14e siècle, dont les vitraux sont illuminés à la nuit tombée.

, une soixantaine de maisonnettes en bois vous attendent devant l'Eglise des Dominicains du 14e siècle, dont les vitraux sont illuminés à la nuit tombée. Marché de la Place de l'Ancienne Douane , une cinquantaine de maisons de bois sont disposées autour de la fontaine Schwendi. La nuit tombée, le Koïfhus, imposant bâtiment de l'Ancienne Douane, s'habille de lumières.

, une cinquantaine de maisons de bois sont disposées autour de la fontaine Schwendi. La nuit tombée, le Koïfhus, imposant bâtiment de l'Ancienne Douane, s'habille de lumières. Marché de la Place Jeanne d'Arc où l'on trouve de traditionnelles demeures à colombages, les produits du terroir sont à l'honneur : foie gras, charcuteries, vins, eaux-de-vie et biscuits.

où l'on trouve de traditionnelles demeures à colombages, les produits du terroir sont à l'honneur : foie gras, charcuteries, vins, eaux-de-vie et biscuits. Marché intérieur d'artisanat d'art du Koïfhus , au 29 Grand' rue, présente les créations d'une vingtaine d'artisans locaux : céramistes, potiers, maîtres verriers, ébénistes, sculpteurs sur bois, chapeliers, bijoutiers etc.

, au 29 Grand' rue, présente les créations d'une vingtaine d'artisans locaux : céramistes, potiers, maîtres verriers, ébénistes, sculpteurs sur bois, chapeliers, bijoutiers etc. Marché des Enfants de la Petite Venise , Place des 6 Montagnes Noires, est un véritable paradis pour enfants. Venez admirer la crèche mécanique, boire un jus de pommes chaud, et faites parader vos enfants sur les chevaux du manège et amenez-les poster leur courrier dans la boîte aux lettres géante du Père Noël.

, Place des 6 Montagnes Noires, est un véritable paradis pour enfants. Venez admirer la crèche mécanique, boire un jus de pommes chaud, et faites parader vos enfants sur les chevaux du manège et amenez-les poster leur courrier dans la boîte aux lettres géante du Père Noël. Marché gourmand, Place de la cathédrale, est un nouveau village entièrement consacré à la gastronomie avec 9 cabanes et 9 chefs et maîtres restaurateurs qui vous concocteront des plats divins. Des assiettes à déguster sur place ou à emporter, entre amis et en famille. Consulter le site officiel du Marché de Noël de Colmar.

Marché de Noël de Mulhouse

Mulhouse est la deuxième ville d'Alsace après Strasbourg. Le marché de Noël de Mulhouse a un caractère tout à fait unique avec son tissu de Noël créé pour décorer les façades et les rues de la ville. Il sera de retour du 24 novembre 2022 au 27 décembre 2022. Au programme, une grande roue, 80 chalets disposés le long d'allées...

Marché de Noël à Kaysersberg

Kaysersberg, élu village préféré des français en 2017, propose un marché de Noël authentique, derrière l'église Sainte-Croix et dans la cour de l'Arsenal, avec de l'artisanat de qualité, du 25 novembre au 18 décembre 2022 les vendredis, samedis et dimanches, puis les lundi 19 décembre et mardi 20 décembre 2022.

Réputés tant pour leur incroyable choix d'objets d'art originaux et de produits de terroir que par l'atmosphère féerique qui y prend place, ces marchés de Noël se distinguent et attirent des visiteurs venus de toute l'Europe. Découvrez-les dans notre diaporama ci-dessous :

Les marchés de Noël dans le reste de la France

De Reims à Montbéliard en passant par Amiens ou Arras, découvrez une liste non exhaustive des autres marchés de Noël incontournables en France :