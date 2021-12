"Nouvel an 2022 : un réveillon sans couvre-feu mais Paris instaure des restrictions pour le 31 décembre"

NOUVEL AN. Le réveillon du 31 décembre 2021 sera épargné par le couvre-feu mais de nouvelles restrictions pour le passage à la nouvelle année ont été annoncées à Paris avec notamment le retour du masque obligatoire à l'extérieur.

[Mis à jour le 30 décembre 2021, à 12h12] Le réveillon du 31 décembre 2021 sera épargné par le couvre-feu. Malgré une situation sanitaire dégradée avec plus de 200 000 nouvelles contaminations au coronavirus en 24 heures, mercredi 29 décembre, le gouvernement a annoncé, lundi 27 décembre, qu'il n'y aurait pas de couvre-feu pour le Nouvel An contrairement à l'avis émis par le Conseil scientifique. Cependant, Jean Castex, Premier ministre, a indiqué de nouvelles restrictions dans les bars et les cafés avec une consommation debout interdite. Le gouvernement ayant déjà demandé aux préfets de renoncer aux concerts et feux d'artifice du 31 décembre 2021, et d'interdire la consommation d'alcool sur la voie publique. Un nouveau Conseil de défense aura lieu le 5 janvier (découvrez toutes les annonces de Jean Castex).

De son côté, la préfecture de police de Paris a de nouveau rendu le masque obligatoire dans les rues de la capitale à partir du vendredi 31 décembre pour faire face au "raz-de-marée" du variant Omicron. Une nouvelle mesure qui s'applique aux personnes âgées de plus de 11 ans, "à l'exception des personnes circulant à l'intérieur de véhicules, des cyclistes et des usagers des deux roues" ou des "personnes pratiquant une activité sportive". Les départements des Hauts-de-Seine, des Yvelines, de l'Essonne et du Val-de-Marne sont également concernés par cette obligation.

En plus du retour du masque, la préfecture de police de Paris a également indiqué d'autres mesures pour le réveillon du Nouvel An. Dans la nuit du vendredi 31 décembre au samedi 1er janvier, les bars et restaurants fermeront à 2 heures du matin, "les activités de danse dans tous les établissements recevant du public" seront interdites et également "les rassemblements de personnes donnant lieu à la consommation de boissons alcoolisées sur la voie publique".

Quelles restrictions sanitaires liées au Covid-19 pour le réveillon du Nouvel An ?

Alors que la France affronte une recrudescence fulgurante de contaminations au Covid-19, l'ambiance sera moins à la fête le 31 décembre 2021. En effet, le Premier ministre Jean Castex a annoncé vendredi 17 décembre, à l'issue d'un énième Conseil de défense sanitaire, que le Nouvel An 2022 se fera sans feu d'artifice ni rassemblement sur la voie publique à cause du Covid-19. "Les préfets interdiront les regroupements sauvages, la consommation d'alcool sur la voie publique et inviteront les municipalités à renoncer aux feux d'artifice", a-t-il détaillé.

Par conséquent, le fameux feu d'artifice tiré depuis l'Arc de Triomphe de Paris n'aura pas lieu, une fois de plus, cette année 2021. Dans les autres grandes villes de France, cette annonce ne changera pas énormément les festivités habituelles, puisque Lyon, Marseille, Toulouse ou encore, Nice, ne tirent plus de feu d'artifice le soir du réveillon du Nouvel An, et ce depuis plusieurs années. Seules les petites villes françaises comme le Lavandou ou les stations de ski qui avaient programmé le feu d'artifice du 31 décembre sont concernées par cette restriction.

Se sont ajoutées à ces mesures d'autres restrictions annoncées le 27 décembre comme la consommation obligatoirement assise à table dans les bars et cafés. Le masque fera son retour un peu partout et des jauges ont été édictées pour les événements recevant du public (moins de 2000 personnes en intérieur, moins de 5000 en extérieur). Jean Castex a également appelé les Français à limiter le nombre de personnes participant aux fêtes de fin d'année, "que ce soit à la maison, dans un restaurant, une salle des fêtes ou un bar", où il sera par ailleurs, interdit de danser... Avec le réveillon, la nécessité d'éviter les grandes tablées a aussi été rappelée. Sans vouloir citer "un nombre précis", le Premier ministre avait précisé mi-décembre que "moins on est nombreux, moins on prend de risques".

Les infos pratiques

Où passer un réveillon sanitairement raisonnable en famille pour fêter les douze coups de minuit et dire définitivement adieu à 2021 avant de se souhaiter une bonne année 2022 ? Pour finir l'année 2021 en beauté, misez sur un réveillon insolite ! Magie, musique, promenade lumineuse, prenez le chemin des salles de spectacle, des musées ou des beaux restaurants et découvrez notre sélection des incontournables du 31 décembre 2021 :

Envie de prendre quand même l'air pour ces fêtes de fin d'année, loin de la foule ? Offrez-vous une grande bouffée d'air iodé sur l'Île de Ré, une croisière dans la vallée du Rhône ou en Pays aquitain ou encore dans une fameuse auberge du Mont-Saint-Michel. Vous pouvez aussi marquer le coup en tentant de nouvelles expériences : laissez-vous tenter par un réveillon dans un igloo ou dans une yourte d'alpage...

Si vous souhaitez fêter en grande pompe le réveillon du Nouvel An à Paris, sachez que vous devrez probablement faire une croix sur le feu d'artifice. Des lieux de spectacle resteront ouverts, avec port du masque et consommation obligatoire à table.

Spectacle au Moulin Rouge : le célèbre cabaret de Pigalle fête chaque année le nouvel an dans la plus parisienne des ambiances ! Champagne et canapés, revue "Féerie", soirée dansante, cotillons et cadeau exceptionnel !

: le célèbre cabaret de Pigalle fête chaque année le nouvel an dans la plus parisienne des ambiances ! Champagne et canapés, revue "Féerie", soirée dansante, cotillons et cadeau exceptionnel ! Réveillon dans un igloo à l'Ice Kube Bar , 1-5 passage Ruelle, 75018 Paris : Quoi de plus givré que de réveillonner dans un igloo? Pour fêter le Nouvel An, L'Ice Kube Bar, le bar tendance entièrement fait de glace propose normalement des formules spéciales.

, 1-5 passage Ruelle, 75018 Paris : Quoi de plus givré que de réveillonner dans un igloo? Pour fêter le Nouvel An, L'Ice Kube Bar, le bar tendance entièrement fait de glace propose normalement des formules spéciales. Si vous souhaitez fêter le réveillon du Nouvel An avec toute votre petite tribu, il faut opter pour une soirée qui séduit toute la famille à Disneyland Paris ou au Parc Astérix.

Envoyez une carte de voeux

Le repas du réveillon est un moment privilégié pour partager un repas savoureux en famille ou entre amis. Original comme le restaurant Dans le Noir ? à Paris, dansant comme le Pavillon Henri IV, gastronomique comme Le Petit Nice Passedat avec vue sur la grande bleue ou romantique comme l'Auberge du Jeu de Paume à Chantilly, il y a de quoi faire au pays des fins gourmets !

Pour certaines personnes, le Nouvel An est aussi l'occasion de faire une bonne action et de se rendre utile auprès d'un organisme caritatif. Pour cela, de nombreuses associations recherchent des bénévoles en cette période de fin d'année et il est parfois possible de proposer ses services au dernier moment. Les Restos du cœur recherchent toujours des bénévoles pour les fêtes de fin d'année (Proposez votre bénévolat). La Croix rouge (ici) ou le Secours populaire (ici) peuvent avoir des besoins de proximité pour des réveillons solidaires ou des maraudes spécifiques le 31 décembre. De nombreuses associations, comme Société de Saint-Vincent-de-Paul, Fondation de France ou Handicap International, proposent de faire un don ou de donner une aide ponctuelle pour ce passage dans la nouvelle année.

Saviez-vous que le Jour de l'An, qui tombe le 1er janvier, n'a pas toujours été ainsi. Pour quelles raisons ce jour a-t-il été choisi ? Quelles ont été les autres premiers jours de l'an ? Nous vous proposons de remonter le temps et de découvrir les tribulations de la nouvelle année.

Tout commence en 46 avant J.C., quand Jules César décide de remplacer le calendrier lunaire jusque-là en vigueur par un calendrier solaire, dit "julien" (du nom de l'empereur). Tout comme notre calendrier actuel, il est divisé en 12 mois et 365 jours, une journée supplémentaire étant ajoutée tous les quatre ans (année bissextile). Seule différence : le premier jour de l'année est fixé au 1er mars, mois très important à Rome car associé au dieu de la guerre. Cette répartition a laissé des traces aujourd'hui : nos derniers mois de l'année actuels s'appellent ainsi octobre (de "octo", le huitième), novembre (de "novo" le neuvième) et décembre (de "decem" le dixième) alors qu'ils sont désormais les dixième, onzième et douzième mois de l'année.

Le nouvel an, une spécificité régionale

En 532, l'Église décide de faire commencer l'année au 1er janvier, mois qui suit immédiatement la naissance du Christ fixée au 25 décembre 753 de l'an de Rome (la fondation de la ville éternelle servant de point de départ au calendrier romain) par le Pape Libère. Pour autant, le 1er janvier n'est pas le premier jour de l'année pour tous. Dans certaines régions de France, c'est Pâques, date anniversaire de la résurrection du Christ, qui fait office de nouvel an. Mais cela pose quelques problèmes : Pâques est une date mobile qui correspond au premier dimanche après la pleine lune de printemps (21 mars). On peut donc se retrouver aussi bien avec des années de longueur variable… ce qui s'avère bien compliqué à l'usage. Dans d'autres pays ou régions, c'est Noël qui est choisi comme début de l'année : ainsi, à Lyon, dans le Poitou, en Normandie ou en Anjou...

De l'Edit de Roussillon au calendrier grégorien

Le 9 août 1564, par l'Edit de Roussillon, le roi Charles IX impose le 1er janvier comme point de départ obligatoire de chaque année. La mesure prend effet au 1er janvier 1567. En 1582, un nouveau calendrier naît : le calendrier dit grégorien, du nom du pape Grégoire XIII (pape de 1572 à 1582). La structure du calendrier grégorien est analogue à celle du calendrier julien. Le calendrier grégorien donne un temps moyen de l'an de 365,2425 jours. Pour assurer un nombre entier de jours par année et pour correspondre à la réalité solaire, on y ajoute régulièrement (tous les 4 ans en principe) un jour bissextile, le 29 février. Quand les catholiques européens se réveillent le lendemain du jeudi 4 octobre, ils sont en réalité le vendredi 15 octobre selon le nouveau calendrier. L'année 1582 compte dix jours de moins pour rattraper le décalage avec le soleil. Le calendrier julien n'était en effet pas en accord avec l'année solaire, il avançait d'environ 11 minutes. C'est pour rétablir ce décalage que la réforme du Pape est entrée en vigueur. En revanche, pas de modification de la date du nouvel an. C'est ce calendrier qui est toujours en vigueur aujourd'hui.

Le 22 septembre, nouvel an révolutionnaire

Mais le 22 septembre 1792, la Convention proclame la République. Symbolisant une rupture avec l'ordre ancien, l'élaboration du calendrier républicain demande plus d'un an de débats auxquels participent notamment David, Chénier et Fabre d'Eglantine. Le projet définitif est adopté le 24 octobre 1793 : le début de la nouvelle ère est fixé au 22 septembre 1792 qui devient ainsi le 1er vendémiaire an I. Chaque année commence le jour de l'équinoxe d'automne, moment où la durée du jour est égale à celle de la nuit, ce qui, selon les années, peut correspondre au 22, 23 ou 24 septembre, date qui est fixée par décret. L'année est divisée en douze mois de trente jours, eux-mêmes divisés en trois "décadi " de dix jours (pour supprimer toute référence biblique à la semaine de sept jours), suivis de cinq jours "complémentaires" appelés aussi "sans-culottides". L'année bissextile est appelée "franciade" et le jour rajouté tous les quatre ans, jour de la Révolution.

Retour au 1er janvier

En 1805, un retour à l'ancien système devient nécessaire : la France doit avoir le même calendrier que le reste de l'Europe. Le 1er janvier 1806 (11 nivôse an XIV) marque ainsi l'abandon du calendrier révolutionnaire pour le calendrier grégorien. Depuis lors, le 1er janvier est resté premier jour de l'année.

Le réveillon de la Saint-Sylvestre correspond au dernier jour de l'année du calendrier grégorien. Pour l'anecdote, Saint-Sylvestre était un pape qui exerçait durant le règne de l'empereur Constantin Ier entre le 31 janvier 314 et le 31 décembre 335. Ce 33e pape de Rome, appelé également Sylvestre Ier, a instauré la tolérance du christianisme au sein de l'Empire romain.