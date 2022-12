Nouvel an 2023 : nos idées de sortie ou spectacle insolite partout en France !

REVEILLON DU NOUVEL AN 2023. Le 31 décembre 2022 sera le grand jour : le réveillon du Nouvel An 2023 ! Nombre de possibilités s'offrent à vous pour fêter le passage à la nouvelle année. Nos idées de sorties, spectacles et destinations du Nouvel An.

[Mis à jour le 22 décembre 2022 à 13h13] Dîner-spectacle, feux d'artifice, parc de loisirs... Comment faire le choix parmi les multiples propositions de soirée du 31 décembre 2022 partout en France ? Si de nombreux restaurants ou salles de spectacle sont déjà complets, réservés à l'avance pour cette occasion spéciale, les options restent multiples, et certaines insolites. Notre sélection des meilleures sorties du 31 décembre :

Offrez-vous une grande bouffée d'air iodé sur l'Île de Ré, une croisière dans la vallée du Rhône ou en Pays aquitain ou encore au Mont-Saint-Michel. Vous pouvez aussi marquer le coup en tentant de nouvelles expériences : laissez-vous tenter par un réveillon dans un igloo ou dans une yourte d'alpage... Enfin, sachez que les stations de ski des Alpes du Nord comme du Sud ont pour habitude de fêter le réveillon du Nouvel An en grande pompe avec des feux d'artifice ?

Si vous souhaitez fêter en grande pompe le réveillon du Nouvel An à Paris, sachez que l'Arc de Triomphe prévoit chaque année un feu d'artifice. Des lieux de spectacle sont ouverts chaque année. Par exemple :

Spectacle au Moulin Rouge : le célèbre cabaret de Pigalle fête chaque année le nouvel an dans la plus parisienne des ambiances ! Champagne et canapés, revue "Féerie", soirée dansante, cotillons et cadeau exceptionnel !

: le célèbre cabaret de Pigalle fête chaque année le nouvel an dans la plus parisienne des ambiances ! Champagne et canapés, revue "Féerie", soirée dansante, cotillons et cadeau exceptionnel ! Réveillon dans un igloo à l'Ice Kube Bar , 1-5 passage Ruelle, 75018 Paris : Quoi de plus givré que de réveillonner dans un igloo? Pour fêter le Nouvel An, L'Ice Kube Bar, le bar tendance entièrement fait de glace propose normalement des formules spéciales.

, 1-5 passage Ruelle, 75018 Paris : Quoi de plus givré que de réveillonner dans un igloo? Pour fêter le Nouvel An, L'Ice Kube Bar, le bar tendance entièrement fait de glace propose normalement des formules spéciales. Si vous souhaitez fêter le réveillon du Nouvel An avec toute votre petite tribu, il faut opter pour une soirée qui séduit toute la famille à Disneyland Paris ou au Parc Astérix.

Le repas du réveillon est un moment privilégié pour partager un repas savoureux en famille ou entre amis. Original comme le restaurant Dans le Noir ? à Paris, dansant comme le Pavillon Henri IV, gastronomique comme Le Petit Nice Passedat avec vue sur la grande bleue ou romantique comme l'Auberge du Jeu de Paume à Chantilly, il y a de quoi faire au pays des fins gourmets !

Pour certaines personnes, le Nouvel An est aussi l'occasion de faire une bonne action et de se rendre utile auprès d'un organisme caritatif. Pour cela, de nombreuses associations recherchent des bénévoles en cette période de fin d'année et il est parfois possible de proposer ses services au dernier moment. Les Restos du cœur recherchent toujours des bénévoles pour les fêtes de fin d'année (Proposez votre bénévolat). La Croix rouge (ici) ou le Secours populaire (ici) peuvent avoir des besoins de proximité pour des réveillons solidaires ou des maraudes spécifiques le 31 décembre. De nombreuses associations, comme Société de Saint-Vincent-de-Paul, Fondation de France ou Handicap International, proposent de faire un don ou de donner une aide ponctuelle pour ce passage dans la nouvelle année.