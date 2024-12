Nouvel An 2025 : que faire pour le réveillon ? Nos meilleures idées pour une soirée mémorable

Vous êtes en panne d'idée pour le réveillon du Nouvel An ? Voici notre sélection des meilleures activités à faire en France et à l'étranger pour la Saint Sylvestre.

Adieu 2024, bonjour 2025 ! Le Nouvel An, c'est ce soir et vous n'avez encore rien de prévu ? Pas de panique, pour ceux qui souhaitent passer une Saint-Sylvestre hors du commun, voici notre sélection des incontournables du 31 décembre. Pourquoi ne pas se laisser tenter par une promenade lumineuse, un spectacle, un musée ou un beau restaurant ?

Découvrez aussi l'origine de cette fête, pourquoi la nouvelle année est célébrée dans la nuit du 31 décembre au 1ᵉʳ janvier.

Quelles idées pour un Nouvel An insolite loin de la foule ?

Envie de prendre l'air pour ces fêtes de fin d'année, loin de la foule ? Offrez-vous une grande bouffée d'air iodé sur l'Île de Ré, une croisière dans la vallée du Rhône ou en Pays aquitain ou encore une nuit dans une fameuse auberge du Mont-Saint-Michel. Vous pouvez aussi marquer le coup en tentant de nouvelles expériences : laissez-vous tenter par un réveillon dans un igloo ou dans une yourte d'alpage...

Où passer le Nouvel An en famille ?

Vous souhaitez faire le réveillon avec toute votre petite tribu ? Leur souhaiter "joyeux Noël" et "bonne année" à la maison ne vous suffit pas ? Optez pour une soirée qui séduira toute la famille au Futuroscope, à Disneyland Paris ou en assistant au Noël enchanteur de Saint-Raphaël.

Quels spectacles et concerts du Nouvel An ?

Assistez à une rêverie équestre et poétique au Théâtre équestre Zingaro, donnez du glamour à votre soirée au Crazy Horse, laissez-vous émerveiller par la magie d'un ballet russe à l'Opéra de Paris, ou assistez au concert de gospel de l'Orchestre philharmonique de Strasbourg.

Et si vous optiez pour un Nouvel An au soleil ?

Si vous souhaitez carrément quitter le froid de la France et démarrer la nouvelle année en maillot de bain sur une plage idyllique, en short et t-shirt sur des chemins de randonnée ensoleillés et en tongs au bord de la mer, nous vous proposons de réserver un billet d'avion pour l'une de ces 30 destinations où les températures sont clémentes l'hiver et où l'ensoleillement est au rendez-vous.

Mais au fait, d'où vient cette tradition du Nouvel An ? Elle daterait du 1er siècle avant Jésus-Christ. C'est Jules César qui a fixé cette date, mettant fin aux Saturnales, festivités de l'époque célébrées en décembre. Le Nouvel An était alors l'occasion d'échanger des cadeaux et de se réunir auprès d'un festin. Et pour ce qui est du nom de la Saint-Sylvestre, on le doit à un Pape romain, Sylvestre 1er, qui a vécu au 3e siècle avant J-C et est décédé un 31 décembre.