Réveillon du Nouvel An 2021 : les sanctions du 31 décembre

NOUVEL AN 2021 - Pas de grandes fêtes ni de rassemblements à l'extérieur pour ce jeudi 31 décembre, voilà à quoi ressemble le réveillon du Nouvel An, rendu particulier en raison du Covid-19. Découvrez ce qui peut être verbalisé par la police.

[Mis à jour le 31 décembre 2020 à 21h47] Ce jeudi 31 décembre, covid-19 oblige, les grandes tablées et soirées sont fortement déconseillées pour célébrer ce Nouvel An pas comme les autres. Et couvre-feu oblige, il est désormais impossible de circuler à l'extérieur jusqu'à 6 heures du matin, donc de se rendre à une soirée tardivement, ou encore de se rassembler à l'extérieur, sur la voie publique, sous peine d'écoper d'une amende de 135 euros ou de 200 euros en cas de récidive. Et pour rappel, sortir sans motif valable trois fois sur une période d'un mois constitue un délit punissable d'une peine de prison de 6 mois et d'une amende de 3 750 euros. Ce jeudi 31 décembre, ce sont 100 000 policiers et gendarmes qui vont veiller à faire respecter le couvre-feu sur la voie publique.

Si le nombre de six personnes à table est recommandé par les autorités, et que les désormais habituels gestes barrières sont toujours en vigueur, "les policiers ne vont pas" pour autant, "frapper chez des gens pour voir si vous êtes six ou sept à table" a précisé Marlène Schiappa, ministre déléguée en charge de la citoyenneté, sur France Info. Mais "les sanctions sont possibles pour tout ce qui peut être un trouble à l'ordre public" a-t-elle rappelé ce jeudi. "Si on a, comme on l'a entendu dans d'autres pays, des rassemblements avec 150 personnes oui, évidemment, il peut y avoir des sanctions". Et il en est de même du tapage nocturne signalé par des voisins, répréhensible d'une amende de 68 euros.

"Les Français globalement ont très bien respecté les mesures sanitaires", affirme Marlène Schiappa, ministre déléguée en charge de la citoyenneté. "C'est vraiment important de les respecter, y compris le 31 décembre"



Avec un taux d'incidence du coronavirus à des niveaux inquiétants dans les départements du Grand Est, de la Bourgogne-Franche-Comté et des Alpes-Maritimes, les autorités sanitaires recommandent plus que jamais d'appliquer les règles sanitaires afin d'éviter un troisième confinement en janvier 2021. Retrouvez, dans le détail ci-dessous, ce qu'il faut faire et ne pas faire le soir de la Saint-Sylvestre, ainsi que les recommandations sanitaires des médecins pour réduire les risques de contamination au Covid-19.

Pour le réveillon du Nouvel An 2021, le gouvernement appelle à la responsabilité collective pour limiter la propagation du virus. A Paris, à l'occasion du passage a la nouvelle année, la RATP a complété le nom de la station Bonne Nouvelle avec une formule qui mettra tout le monde d'accord :

Le métro Bonne Nouvelle à Paris salue la fin de l'année 2020 avec humour ! © Lionel Urman/SIPA

Selon un sondage YouGov, seulement 43% de la population française va célébrer le Nouvel An 2021. Le chiffre grimpe cependant à 64% chez les 18-24 ans (contre 31% des 55 ans et plus). Plus d'une personne sur 6, soit 17% de la population française, n'a pas fêté Noël et ne compte pas célébrer le Nouvel An. Parmi les Français qui comptent participer aux festivités, 67% déclarent que la crise actuelle du Covid-19 a changé leurs projets.

© YouGov

Pour ce réveillon du Nouvel An 2021 qui n'a rien d'ordinaire, aucun feu d'artifice n'est prévu et autorisé, même celui des Champs-Elysées, et encore moins des rassemblements sur la voie publique. Pour rappel, les musées, les théâtres, les cinémas, les salles de spectacle, les parcs d'attraction, les discothèques, les salles de concert, les casinos et autres salles de jeux, les restaurants et les bars restent fermés dans toute la France. Les stations de ski quant à elles, bien qu'elles puissent rester ouvertes, ferment leurs remontées mécaniques et leurs équipements collectifs. Découvrez, ci-dessous, les restrictions du gouvernement et recommandations des experts dans le détail, pour le réveillon du 31 décembre 2020.

Dans la nuit du 31 décembre 2020 au 1er janvier 2021, il est interdit de se déplacer en extérieur entre 20 heures et 6 heures du matin, sauf si vous êtes munis d'une attestation avec motif valable (déplacement pour une raison professionnelle, médicale, pour un motif familial impérieux, pour une mission d'intérêt général, ou pour promener son animal de compagnie), sous peine d'écoper d'une amende de 135 euros, qui peut monter à 200 euros en cas de récidive dans les 15 jours, et jusqu'à 3 750 euros et 6 mois de prison si c'est la troisième fois sur une période d'un mois. Si vous souhaitez fêter le Nouvel An chez des amis, vous n'aurez pas d'autre choix que de dormir sur place ou de passer une nuit blanche et de quitter le domicile à 6 heures du matin.

#Reveillon2020 | Ce soir aussi, le #CouvreFeu s'applique.



Vous ne pouvez sortir après 20h que pour l'un des motifs mentionnés dans l'attestation de déplacement dérogatoire https://t.co/3FW063jp09



Protégez-vous, protégez les autres. #Covid19 pic.twitter.com/Yt5AVuD4RA — Ministère de l'Intérieur (@Interieur_Gouv) December 31, 2020

Les rassemblements en extérieur interdits le soir du Nouvel An

Le Premier ministre a mis en garde les Français contre les rassemblements pendant les fêtes. Les rassemblements publics en extérieur sont interdits pendant le couvre-feu du 31 décembre. Le couvre-feu "sera strictement contrôlé avec des possibilités de dérogation limitées", avait annoncé Jean Castex en conférence de presse. De plus, en dehors du couvre-feu, la règle des 6 personnes maximum s'applique dans les lieux et espaces publics. Ce 31 décembre au soir, "plus de 100 000 policiers et gendarmes seront mobilisés", a précisé le ministre de l'intérieur Gérald Darmanin.

Dans quelle mesure une soirée privée pourrait être verbalisée ?

Dans la sphère privée, les regroupements sont autorisés, mais il est "impératif que vous limitiez le nombre de personnes à table et évitiez les rassemblements trop nombreux", a annoncé le Premier ministre Jean Castex. Il sera évidemment possible d'inviter quelques personnes chez soi à 20 heures et qui partiront après 6 heures, "mais l'objectif, encore une fois, c'est de limiter au maximum les personnes présentes", a insisté le Premier ministre. Quoi qu'il en soit, "il n'y a pas de sanction prévue", précise le ministère de l'intérieur, juste des recommandations.

Toutefois, la police peut intervenir à domicile en cas de tapage nocturne, et verbaliser "une soirée privée dans un établissement fermé en raison des mesures sanitaires (restaurant, salle polyvalente, etc.)", a indiqué le ministère de l'Intérieur à la Voix du Nord.

Les déplacements limités le 31 décembre 2020

Contrairement à la soirée de Noël du 24 décembre, les déplacements en extérieur seront interdits le soir du 31 décembre 2020, avec le couvre-feu à 20 heures. Comme nous l'avons dit plus haut, les Français ne pourront donc pas rentrer tard le soir du réveillon, avec un couvre-feu instauré de 20 heures à 6 heures du matin le 1er janvier. Cependant, les Français pourront se déplacer entre les régions, mais en limitant les "déplacements inutiles". Il est à noter que tout déplacement pendant le couvre-feu n'est autorisé sans une attestation avec un motif valable. Etant donné que les trains de la SNCF, tout comme les avions, sont opérationnels à 100% en cette période de fêtes, le billet SNCF fait exceptionnellement preuve de justificatif d'autorisation de déplacement dûment remplie pendant le couvre-feu.

Selon le professeur Gilles Pialoux, chef du service des maladies infectieuses et tropicales de Tenon à Paris, il serait plutôt conseillé d'oublier le 31 décembre 2020, afin de "protéger 2021" d'une troisième vague. Mais l'exécutif ne souhaite pas pour autant empêcher les Français de célébrer la bonne année. L'important est de prendre les précautions sanitaires nécessaires, surtout pendant le dîner, le moment le plus à risque : "Quand on dîne avec quelqu'un, on échange et on partage beaucoup plus qu'un bon moment : en parlant ou en mangeant, on projette des gouttelettes qui vont se retrouver dans l'assiette du voisin" met en garde Jean-François Doussin, physicien et chimiste de l'atmosphère au Centre national de la recherche scientifique (CNRS), dans un entretien accordé au Monde.

Peut-on se faire tester le jour-même du 31 décembre ?

Le professeur Gilles Pialoux, chef du service des maladies infectieuses et tropicales de Tenon à Paris, conseille, tout comme ses confrères, d'effectuer un test antigénique ou RT-PCR avant de retrouver ses proches, dans le but de limiter les risques de contamination au coronavirus. Le Conseil Scientifique préconise, dans une note d'éclairage du 14 décembre, de réaliser le test entre 48 heures et quelques heures avant la soirée du 31 décembre, soit entre le 29 et le 31 décembre 2020, à condition que le résultat du test soit disponible avant le réveillon. Tout de suite après avoir effectué le test, il faut impérativement s'isoler, même sans avoir encore le résultat.

Mais il ne faut pas omettre le risque de "faux négatif" (lorsque le test n'est pas parvenu à détecter la charge virale dans l'organisme bien qu'elle existe). Quant aux "personnes asymptomatiques, il y a une fenêtre de deux ou trois jours où l'on ne détecte pas le virus", a mis en garde Jean-François Delfraissy, le président du conseil scientifique. Le ministre de la santé Olivier Véran a lui-même insisté sur le fait qu'un test n'était pas "un totem d'immunité". Le soir du réveillon du Nouvel An, même si le test Covid-19 est négatif, il ne faudra donc pas pour autant abandonner les gestes barrières et autres mesures d'hygiène.

Les groupes de plus de 6 personnes déconseillés le soir du Nouvel An

Selon le professeur Jean-François Doussin, physicien et chimiste de l'atmosphère au Centre national de la recherche scientifique (CNRS), le moment du repas du 31 décembre, comme celui du réveillon de Noël, serait le plus risqué. Des précautions sont à prendre particulièrement à table :

Pour le professeur Eric Caumes, chef de service des maladies infectieuses à la Pitié Salpêtrière, interrogé sur RMC, il faudra éviter les tables de plus de 6 personnes pour le dîner du réveillon. "On ne pourra pas se réunir à 40-50, et probablement pas à 10" autour d'une table, a-t-il annoncé dans un premier temps, soulignant qu'"au-delà de six, on prend des risques. Il va falloir faire très attention tant que l'on n'a pas une immunité acquise par la vaccination ou acquise naturellement". Le Premier ministre Jean Castex a confirmé ses dires et recommande ainsi une jauge de 6 adultes maximum le soir du réveillon, sans compter les enfants. Si cette limite de 6 personnes maximum dans la sphère privée n'est pas inscrite dans la loi, le gouvernement et les autorités sanitaires font appel au bon sens de la population française pour freiner la propagation du coronavirus.

Les mesures d'hygiène le soir du 31 décembre

L'idéal serait d'organiser le réveillon du Nouvel An dans une pièce aérée toutes les heures au moins 10 minutes et dans la plus grande pièce de la maison, pour éviter la contamination par aérosols respiratoires en suspension dans l'air. Afin de limiter la transmission du virus par les mains, il est vivement recommandé de se les laver régulièrement. "Se laver fréquemment les mains avec de l'eau et du savon fait partie des mesures les plus économiques, les plus faciles et les plus importantes pour prévenir la propagation d'un virus", confirme l'Organisation mondiale de la santé. A table, sont proscrits les petits fours servis à la main, et on privilégie les couverts et assiettes individuelles (quitte à ce que chacun apporte sa propre vaisselle). Evidemment, à ces mesures d'hygiène s'ajoutent la distanciation physique à table et le port d'un masque en dehors du repas.

La distanciation physique à respecter le soir du Nouvel An

Lors du réveillon du Nouvel An, il est indispensable de préserver une distanciation physique entre les convives pour limiter tout risque de contamination par les gouttelettes avec "un espace libre de 4 m² autour d'une personne", soit 1 mètre de chaque côté, selon le Haut Comité de santé publique (HCSP). En résumé, il convient de condamner un siège sur deux à table. Lorsque la distance ne peut être respectée après le repas, on privilégiera le port du masque.

La soirée du 31 décembre 2020 promet d'être atypique. Si le Premier ministre Jean Castex a appelé les Français à limiter les retrouvailles, les jeunes pourraient profiter du couvre-feu instauré de 20 heures du soir à 6 heures du matin pour passer le passage au Nouvel An 2021 toute la nuit ensembles. S'il n'est pas interdit de dormir chez ses parents ou des amis, cette éventualité est fortement déconseillée par les experts, car quelques heures de plus peuvent suffire à vous contaminer. Les plus raisonnables resteront dîner au sein de leur foyer, opteront pour la visio-conférence avec les amis ou la famille, ou organiseront un dîner avec 6 convives maximum très tôt dans la soirée, en prenant toutes les précautions nécessaires.

D'après un sondage Harris Interactive pour LCI, 75% des Français sont favorables à cette instauration du couvre-feu, et 73% affirment qu'ils resteront chez eux sans inviter des proches le 31 décembre. Les résultats montrent également quelques intentions de contournement : 13% comptent organiser une fête et 14% se rendre chez des amis avant 20 heures. Pour autant, une enquête OpinionWay indique qu'un Français sur deux ne souhaite pas se réunir en famille lors des fêtes pour ne pas prendre le risque de contaminer ses proches. Et pour certains, l'annonce du gouvernement de limiter la fête du Nouvel An est de bon augure :

Des soirées pyjama chez les jeunes le 31 décembre ?

A la question posée en conférence de presse : "Est-ce qu'on pourra inviter quelques personnes chez soi qui arriveront à 20 heures et qui partiront après 6 heures ?" le Premier ministre a répondu par l'affirmative : "Oui, ce sera possible, mais l'objectif, encore une fois, c'est de limiter au maximum les personnes présentes." Les jeunes qui disposent de leur propre logement pourraient de ce fait organiser une soirée pyjama le 31 décembre, à condition de respecter le nombre de 6 personnes maximum.

Mais le docteur Marie-France Raynault du CHU de Montréal déconseille formellement de prolonger la soirée du 31 décembre, comme l'a rapporté Le Monde. Car les heures supplémentaires passées avec une personne asymptomatique, avec une charge virale faible, pourraient alors vont contaminer.

La menace d'une troisième vague de Covid-19 L'épidémiologiste et biostatisticienne Catherine Hill avait prévenu en amont les Français, dans un entretien accordé à Marie Claire, que la troisième vague de l'épidémie de coronavirus ne serait plus une hypothèse avec les fêtes de fin d'année : "Les chiffres ne baissent plus et vont probablement ré-augmenter puisqu'on va alléger le confinement. On ne sera pas dans une descente, bien au contraire. Ensuite, tout le monde va bouger, prendre les transports, se mélanger, voir des membres de la famille que l'on ne voit pas d'habitude... Et plus vous croiserez de gens, plus vous risquerez d'être contaminé", avait-il alors déclaré début décembre, à la fin du second confinement. Aujourd'hui, le ministre de la santé Olivier Véran redoute un troisième vague, qui serait la conséquence du relâchement des Français pendant les fêtes de fin d'année... La circulation du virus est actuellement à des niveaux élevés avec "15 000 contaminations détectées par jour en moyenne, alors qu'on était descendu à 11 000…". a-t-il annoncé aux Echos. Si la situation épidémique venait à "s'aggraver", l'instauration d'un troisième confinement ne serait plus à exclure : "Nous n'excluons jamais des mesures qui pourraient être nécessaires pour protéger des populations. Ca ne veut pas dire qu'on a décidé, mais qu'on observe la situation heure par heure". A méditer...

ET AUSSI

Au vert, gourmand ou caritatif... Des possibilités s'offrent à vous pour passer un heureux Nouvel An, même pendant le couvre-feu. Vous saurez également tout, plus bas, sur les origines de la Saint-Sylvestre fixée au 31 décembre.

Le repas est un moment privilégié pour partager un réveillon gourmand en famille ou entre amis. Et si on s'offrait un repas d'exception pour augurer une meilleure année à venir ? De nombreux chefs de renom proposeront des menus festifs, en livraison ou à emporter, pour le réveillon du Nouvel An. Par exemple, le chef triplement étoilé Eric Frechon dévoile un menu festif, disponible en livraison et à emporter à la Brasserie Lazare. Le menu, au prix de 95 euros par personne hors boisson, est à commander avant le 27 décembre via internet.

Le Meurice propose également un menu sur-mesure imaginé par les chefs Amaury Bouhours et Cédric Grolet, en livraison et à emporter, le 31 décembre 2020, au prix de 180 euros par personne. Réservations au 01 44 58 10 44 ou par mail à l'adresse commande.lmp@dorchestercollection.com.

Enfin, le chef triplement étoilé Mauro Colagreco, qui officie au Mirazur à Menton, propose un "menu à réaliser chez vous" le soir du 31 décembre, qui peut être retiré dans son restaurant ou livré partout en France. Au menu : chapon, homard, panettone pour les grandes lignes, pour une somme de 240 euros par personne (contre 320 euros au restaurant).

Envie de prendre l'air pour ces fêtes de fin d'année ? Avec le déconfinement et les déplacements en train autorisés, offrez-vous une grande bouffée d'air iodé sur l'Île de Ré, une croisière dans la vallée du Rhône ou en Pays aquitain ou encore au Mont-Saint-Michel. Vous pouvez aussi marquer le coup en tentant de nouvelles expériences : laissez-vous tenter par un réveillon dans un igloo ou dans une yourte d'alpage... Nuitée insolite, escapade au vert.. Et si on passait une Saint-Sylvestre mémorable malgré le Covid ? Voici nos suggestions de destinations en France où fêter les douze coups de minuit et dire définitivement adieu à 2020 avant de se souhaiter une bonne année 2021 :

Pour certaines personnes, le Nouvel An est aussi l'occasion de faire une bonne action et de se rendre utile auprès d'un organisme caritatif. Pour cela, de nombreuses associations recherchent des bénévoles en cette période de fin d'année et il est parfois possible de proposer ses services au dernier moment. Les Restos du cœur recherchent des bénévoles dans le contexte de la crise sanitaire qui a accentué les inégalités et la précarité alimentaire (Proposez votre bénévolat). La Croix rouge (ici) ou le Secours populaire (ici) peuvent avoir des besoins de proximité pour des réveillons solidaires ou des maraudes spécifiques le 31 décembre. De nombreuses associations, comme Société de Saint-Vincent-de-Paul, Fondation de France ou Handicap International, proposent de faire un don ou de donner une aide ponctuelle pour ce passage dans la nouvelle année.

Envoyez une carte de voeux

Saviez-vous que le Jour de l'An, qui tombe le 1er janvier, n'a pas toujours été ainsi. Pour quelles raisons ce jour a-t-il été choisi ? Quelles ont été les autres premiers jours de l'an ? Nous vous proposons de remonter le temps et de découvrir les tribulations de la nouvelle année :

Tout commence en 46 avant J.C., quand Jules César décide de remplacer le calendrier lunaire jusque-là en vigueur par un calendrier solaire, dit "julien" (du nom de l'empereur). Tout comme notre calendrier actuel, il est divisé en 12 mois et 365 jours, une journée supplémentaire étant ajoutée tous les quatre ans (année bissextile). Seule différence : le premier jour de l'année est fixé au 1er mars, mois très important à Rome car associé au dieu de la guerre. Cette répartition a laissé des traces aujourd'hui : nos derniers mois de l'année actuels s'appellent ainsi octobre (de "octo", le huitième), novembre (de "novo" le neuvième) et décembre (de "decem" le dixième) alors qu'ils sont désormais les dixième, onzième et douzième mois de l'année.

Le nouvel an, une spécificité régionale

En 532, l'Église décide de faire commencer l'année au 1er janvier, mois qui suit immédiatement la naissance du Christ fixée au 25 décembre 753 de l'an de Rome (la fondation de la ville éternelle servant de point de départ au calendrier romain) par le Pape Libère. Pour autant, le 1er janvier n'est pas le premier jour de l'année pour tous. Dans certaines régions de France, c'est Pâques, date anniversaire de la résurrection du Christ, qui fait office de nouvel an. Mais cela pose quelques problèmes : Pâques est une date mobile qui correspond au premier dimanche après la pleine lune de printemps (21 mars). On peut donc se retrouver aussi bien avec des années de longueur variable… ce qui s'avère bien compliqué à l'usage. Dans d'autres pays ou régions, c'est Noël qui est choisi comme début de l'année : ainsi, à Lyon, dans le Poitou, en Normandie ou en Anjou...

De l'Edit de Roussillon au calendrier grégorien

Le 9 août 1564, par l'Edit de Roussillon, le roi Charles IX impose le 1er janvier comme point de départ obligatoire de chaque année. La mesure prend effet au 1er janvier 1567. En 1582, un nouveau calendrier naît : le calendrier dit grégorien, du nom du pape Grégoire XIII (pape de 1572 à 1582). La structure du calendrier grégorien est analogue à celle du calendrier julien. Le calendrier grégorien donne un temps moyen de l'an de 365,2425 jours. Pour assurer un nombre entier de jours par année et pour correspondre à la réalité solaire, on y ajoute régulièrement (tous les 4 ans en principe) un jour bissextile, le 29 février. Quand les catholiques européens se réveillent le lendemain du jeudi 4 octobre, ils sont en réalité le vendredi 15 octobre selon le nouveau calendrier. L'année 1582 compte dix jours de moins pour rattraper le décalage avec le soleil. Le calendrier julien n'était en effet pas en accord avec l'année solaire, il avançait d'environ 11 minutes. C'est pour rétablir ce décalage que la réforme du Pape est entrée en vigueur. En revanche, pas de modification de la date du Nouvel An. C'est ce calendrier qui est toujours en vigueur aujourd'hui.

Le 22 septembre, nouvel an révolutionnaire

Mais le 22 septembre 1792, la Convention proclame la République. Symbolisant une rupture avec l'ordre ancien, l'élaboration du calendrier républicain demande plus d'un an de débats auxquels participent notamment David, Chénier et Fabre d'Eglantine. Le projet définitif est adopté le 24 octobre 1793 : le début de la nouvelle ère est fixé au 22 septembre 1792 qui devient ainsi le 1er vendémiaire an I. Chaque année commence le jour de l'équinoxe d'automne, moment où la durée du jour est égale à celle de la nuit, ce qui, selon les années, peut correspondre au 22, 23 ou 24 septembre, date qui est fixée par décret. L'année est divisée en douze mois de trente jours, eux-mêmes divisés en trois "décadi " de dix jours (pour supprimer toute référence biblique à la semaine de sept jours), suivis de cinq jours "complémentaires" appelés aussi "sans-culottides". L'année bissextile est appelée "franciade" et le jour rajouté tous les quatre ans, jour de la Révolution.

Retour au 1er janvier

En 1805, un retour à l'ancien système devient nécessaire : la France doit avoir le même calendrier que le reste de l'Europe. Le 1er janvier 1806 (11 nivôse an XIV) marque ainsi l'abandon du calendrier révolutionnaire pour le calendrier grégorien. Depuis lors, le 1er janvier est resté premier jour de l'année.

Le réveillon de la Saint-Sylvestre correspond au dernier jour de l'année du calendrier grégorien. Pour l'anecdote, Saint-Sylvestre était un pape qui exerçait durant le règne de l'empereur Constantin Ier entre le 31 janvier 314 et le 31 décembre 335. Ce 33e pape de Rome, appelé également Sylvestre Ier, a instauré la tolérance du christianisme au sein de l'Empire romain.