RER C : le trafic interrompu ce mardi 1er décembre, les perturbations

RER C - Ce mardi 1er décembre 2020, le trafic est extrêmement perturbé sur la ligne du RER C, en raison de la chute d'une poutre de 400 tonnes sur les voies ferrées, qui paralyse la circulation ferroviaire de la gare d'Austerlitz.

[Mis à jour le 1er décembre 2020 à 12h28] Suite à la chute d'une poutre tombée sur les voies d'un chantier urbain à 1h30 du matin ce mardi, dans le 13e arrondissement de Paris, le trafic du RER C est interrompu sur une grande partie de la ligne. "Un coffrage destiné à la réalisation d'une poutre est tombé sur les voies ferrées" de la ZAC Austerlitz-Tolbiac-Masséna, près de la gare d'Austerlitz à Paris, précise la SNCF.

Pour éviter toute récupération hasardeuse, et clore les débats. Voici ce qui pose problème sur le RER C.

Une poutre béton de 400T a chuté sur les voies du RER C causant de nombreux dégâts à la caténaire et peut être ailleurs. Les experts OA sont appelés sur place. Bonne journée.. pic.twitter.com/Xony6yKd6M — Infrapower (@Infrapower19_95) December 1, 2020

Cet accident, qui n'a pas fait de blessés, "aurait pu avoir de tragiques conséquences", souligne Valérie Pécresse, présidente d'Île-de-France Mobilités (IDFM), sur Twitter. Elle a demandé à la SNCF de "réparer les dégâts dans les plus brefs délais".

Plus aucun train ne circule à l'arrivée et en direction de Paris Austerlitz, Massy-Palaiseau ou Juvisy. La situation sera la même ce mercredi, et restera perturbée "pendant plusieurs jours", a annoncé la SNCF au Parisien. "Des bus de substitution seront mis en place pour assurer la desserte des gares intermédiaires entre Juvisy et bibliothèque François-Mitterrand", assure la SNCF. Découvrez ci-dessous les perturbations du RER C dans le détail.

Le trafic du RER C est interrompu jusqu'à la fin de journée entre Paris-Austerlitz et Massy-Palaiseau, entre Paris-Austerlitz et Juvisy, entre Montigny-Beauchamp et Pontoise et entre Saint-Quentin en Yvelines et Versailles Chantiers. Sur le reste de la ligne, la circulation est ralentie. Par ailleurs, les Intercités et TER prévus à l'arrivée et au départ de la gare de Paris-Austerlitz sont reportés à la gare de Paris Bercy. D'autres trains sont prévus au départ de Brétigny ou tout simplement supprimés.

InfoTrafic [MAJ] #RERC

Le trafic est interrompu jusqu'à la fin de journée entre Paris Austerlitz, Massy-Palaiseau et Juvisy ; entre St Quentin en Yvelines et Versailles Chantiers.

La circulation est fortement ralentie sur l'ensemble de la ligne. — RER C TRANSILIEN (@RERC_SNCF) December 1, 2020

Des trains circulent cependant toutes les 30 minutes entre Paris-Austerlitz et Montigny-Beauchamp, entre Dourdan et Juvisy, entre Versailles-Château et Paris-Austerlitz, entre Versailles-Chantiers, Massy et Juvisy, ainsi qu'entre St-Martin-d'Étampes et Juvisy.

Le trafic sera perturbé pendant plusieurs jours. Pour l'heure, la SNCF attend "des précisions de la part des entreprises responsables du chantier pour en savoir plus sur la durée d'intervention nécessaire à l'enlèvement du coffrage qui entrave les voies, et espère une reprise des circulations au plus vite dans les prochains jours pour minimiser la gêne causée aux voyageurs".

Jusqu'au 4 décembre 2020, toute la journée uniquement en semaine, les trains DIVY ne marquent pas l'arrêt à Ivry-sur-Seine et les trains CITY ne marquent pas l'arrêt à Vitry-sur-Seine (télécharger l'affiche PDF).

Pour rester informés en temps réel de la situation de la ligne C du RER, consultez le site Transilien.com et les applications SNCF et Ma Ligne C. Pour l'ensemble du trafic SNCF, cette page vous sera utile.