RER C : les prévisions, trafic coupé après la tempête Aurore

RER C. Le passage de la tempête Aurore entraîne de grosses difficultés de trafic sur la ligne du RER C ce jeudi 21 octobre. Voici les dernières infos et prévisions.

[Mis à jour le 21 octobre 2021 à 09h11] Déjà perturbé par de nombreux travaux de maintenance en cette rentrée 2021, le trafic du RER C est rendu encore plus compliqué ce jeudi 21 octobre par les conséquences du passage de la tempête Aurore en Ile de France. Cette première tempête de l'automne a occasionné des dégâts et entraîné une interruption du trafic sur une large partie de la ligne ce jeudi matin. C'est le cas au sud entre Massy-Palaiseau et Savigny sur Orge mais aussi sur plus largement entre Versailles Château/ St Quentin en Yvelines et Champ de Mars Tour Eiffel avec un trafic interrompu. Transilien annonce une coupure du trafic jusqu'à 10 heures ce jeudi matin. Même interruption et même horaire de reprise entre Péreire Levallois et Pontoise.

Pour suivre le trafic du RER C, rendez-vous à cette page. Vous pouvez également consulter le twitter du RER C qui vous informe en temps réel des perturbations. Ce jeudi, il a rapidement précisé que le trafic était interrompu sur toute la partie sud de la ligne, de Massy - Palaiseau à Savigny-sur-Orge mais Transilien a ajouté les autres perturbations en cours.

Info trafic #RERC



Le trafic est interrompu entre Massy - Palaiseau et Savigny-sur-Orge jusqu'à 10h00 à cause de la tempête Aurore. — RER C (@RERC_SNCF) October 21, 2021

Si vous devez emprunter le RER C ce jeudi matin, la RATP conseille d'emprunter les lignes de bus adjacentes au RER C :

Ligne de bus 297 entre Chilly-Mazarin et Chemin d'Antony

DM12 entre Massy-Palaiseau et Gravigny-Balizy

La ligne 107 dessert Massy-Palaiseau mais aussi Longjumeau et Epinay sur Orge

La ligne 399 relie Massy-Palaiseau à Juvisy

Pour rester informés en temps réel de la situation de la ligne C du RER, consultez le site Transilien.com et les applications SNCF et Ma Ligne C. Pour l'ensemble du trafic SNCF, cette page vous sera utile.

Télécharger l'affiche PDF du détail des travaux qui auront lieu au cours du premier semestre 2021 sur la ligne du RER C.