Vacances de Pâques 2023 : à quelles dates, où partir au printemps ?

VACANCES DE PÂQUES. Les vacances scolaires commencent le samedi 8 avril 2023 pour les élèves de la zone A en France. Quelles destinations sont plébiscitées par les Français ? Où partir ? Quelles dates pour les zones B et C ?

[Mis à jour le 7 avril 2023 à 15h56] Ce samedi 8 avril, week-end de Pâques, les élèves de la zone A (incluant les villes de Lyon, Poitiers, Grenoble ou Bordeaux) seront en vacances scolaires jusqu'au lundi 24 avril 2023. Ce sera ensuite au tour de la zone B (incluant les villes de Marseille, Rennes, Nantes ou encore, Strasbourg) de partir en vacances, la semaine d'après, du samedi 15 avril au lundi 2 mai 2023. Enfin, les élèves de la zone C (incluant les villes de Paris, Créteil, Versailles, Montpellier et Toulouse) partiront en vacances le samedi 22 avril 2023 et reprendront les cours en dernier, le mardi 9 mai 2023.

La météo s'annonce ensoleillée un peu partout en France pour le week-end de Pâques, avec des températures douces. Trois jours favorables aux activités extérieures de Pâques, à savoir la fameuse chasse aux œufs pour les enfants ! Probablement le meilleur week-end du mois d'avril !

Quelles sont les dates des vacances de Pâques 2023 ?

Les vacances de printemps tombent à cheval entre les mois d'avril et de mai cette année 2023. La zone A démarrera les vacances de Pâques le samedi 8 avril 2023, et la dernière zone qui termine les vacances de Pâques est la zone C, à la date de reprise des cours le mardi 9 mai 2023. Retrouvez ci-dessous les dates des zones académiques A, B ou C.

Quand tombent les vacances de Pâques de la zone A ?

Les élèves de la zone A sont en vacances de printemps du samedi 8 avril 2023 au lundi 24 avril 2023. La zone A regroupe les académies de Besançon, Clermont-Ferrand, Limoges, Lyon, Bordeaux, Dijon, Poitiers et Grenoble.

Quand tombent les vacances de Pâques de la zone B ?

Les élèves de la zone B sont en vacances de printemps du samedi 15 avril 2023 au lundi 2 mai 2023. La zone B regroupe les académies d'Aix-Marseille, d'Amiens, de Caen, de Lille, de Nancy-Metz, de Nantes, d'Orléans-Tours, de Reims, de Rennes et de Strasbourg.

Quand tombent les vacances de Pâques de la zone C ?

Les élèves de la zone C sont en vacances de printemps du samedi 22 avril 2023 au mardi 9 mai 2023. La zone C regroupe les académies de Créteil, Paris, Versailles, Montpellier et Toulouse.

Les élèves de l'académie de Paris, qui est située dans la zone C, sont les derniers à partir en vacances au printemps. Ils doivent attendre le samedi 22 avril 2023 pour être en vacances 15 jours jusqu'au mardi 9 mai 2023.

Où partir pendant les vacances de Pâques ?

Vous aurez le choix entre bon nombre de destinations européennes ou plus lointaines lors de vos vacances de Pâques 2023. Pour aller chercher le soleil au mois d'avril, direction l'Andalousie en Espagne. En Italie, c'est le moment de visiter la Toscane-Ombrie. C'est également la bonne période pour se prélasser sur les plages de Crète ou de Malte, ainsi qu'aux Baléares. Au Portugal, profitez de Madère et de ses jardins botaniques. Il est également possible de voyager aux Etats-Unis, en Australie ou encore à Dubaï.