Vacances d'été 2022 : quand se terminent les grandes vacances ?

VACANCES D'ETE. Les grandes vacances scolaires débutent ce jeudi 7 juillet à la fin des cours. Mais jusqu'à quand durent-elles ? Où partir ? On fait le point sur le déroulement des vacances d'été 2022.

[Mis à jour le 6 juillet 2022 à 15h46] Tic-tac, Tic-tac, plus que quelques heures avant que ne sonne la fin des cours ce jeudi 7 juillet 2022 ! Les écoliers de toutes les zones A, B ou C, quitteront les bancs de l'école pour profiter allégrement de l'été en famille durant 8 semaines ! Car chaque année, les élèves bénéficient de 16 semaines de vacances scolaires dont les dates sont arrêtées par le Ministère de l'Education.

Malgré la levée des restrictions en en France et en Europe et la mise en place d'un certificat sanitaire européen, de plus en plus de Français délaissent l'étranger pour passer leurs vacances d'été dans l'Hexagone. Le bord de mer est très prisé, notamment la Bretagne, la côte Atlantique et la côte d'Azur. La Dordogne et la Lozère ont également très demandées, tout comme la montagne.

Les vacances d'été 2022 débutent le jeudi 7 juillet 2022 après la classe pour tous les élèves de primaire, collège et lycée. La rentrée des classes de l'année scolaire 2022-2023 est prévue le jeudi 1er septembre 2022.

De nombreuses destinations détente sont facilement accessibles en voiture, en train ou en avion que vous souhaitiez partir en bord de mer ou à la montagne. Chez Lidl Voyages, la France représente ainsi 52% des ventes à date jusque fin août : la Vendée, la Bretagne, la Normandie ou encore le Languedoc. Chez TUI France, on observe une forte demande pour la Corse.

Des destinations se démarquent déjà en Europe. Comme chaque année, l'Espagne et ses îles (Baléares et Canaries), la Grèce et ses îles (la Crète), l'Italie (Sicile et Sardaigne) sont des pays qui devraient attirer de nombreux touristes durant la période estivale. On observe une attractivité assez forte pour les îles, nous indiquent les agences de voyage.

Le certificat sanitaire européen est entré en vigueur jeudi 1er juillet 2021 pour faciliter les déplacements et relancer le tourisme au sein de l'Union européenne, sous la menace toutefois de nouvelles restrictions liées aux nouveaux variants. Le certificat numérique Covid européen" s'applique à trois situations : il atteste qu'une personne a été vaccinée contre le Covid-19 depuis maximum 9 mois, qu'elle a passé un test négatif, ou encore qu'elle est immunisée après avoir contracté la maladie.

Une carte des pays verts, orange et rouges a été mise en place par le gouvernement pour connaitre la liste des pays où il est possible de voyager depuis la France. Attention, même si un pays est indiqué en vert, les voyageurs doivent tout de même s'informer des conditions d'entrée dans le pays (test PCR ou pass vaccinal, visa, frontières fermées, obligation de test, de quarantaine, etc.). Liste des pays verts, orange et rouges

Alors que de nombreux pays d'Europe comme l'Italie, l'Espagne, le Portugal ou encore la Grèce sont accessibles aux Français à condition de présenter un pass vaccinal ou un test PCR de moins de 72h au moment de l'embarquement, les vacances d'été 2022 peuvent également être synonymes de départ en Bretagne, sur la Côte d'Azur, la Côte Atlantique, les massifs alpins, auvergnats, jurassiens ou pyrénéens ou tout simplement au vert à défaut de grands voyages.