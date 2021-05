Zoo de Vincennes : ouverture le 19 mai, gratuité pour les moins de 13 ans

PARC ZOOLOGIQUE DE PARIS - Le zoo de Vincennes, qui met à l'honneur des espèces animales et végétales aux caractéristiques étonnantes, ouvre ses portes ce mercredi 19 mai. Ce qui vous attend.

[Mis à jour le 18 mai 2021 à 18h25] Ce mercredi 19 mai, le Zoo de Vincennes, aussi appelé Parc zoologique de Paris, rouvre ses portes et propose la gratuité jusqu'au 24 mai pour les moins de 13 ans. Les jauges d'accueil sont toutefois réduites et adaptées selon les contraintes sanitaires liées au Covid. Par conséquent, il est obligatoire de réserver son billet, même pour les bénéficiaires de la gratuité, via la billetterie en ligne.

Pour sa réouverture, le parc zoologique de Paris fait le plein de naissances, de nouvelles arrivées, et propose une programmation sur les espèces fascinantes, à travers le prisme de la photographie, du dessin et de l'exploration, et une grande exposition du photographe britannique Tim Flach Regard(s) fascinant(s). Le parc zoologique de Paris réunit en plusieurs aires de biodiversité une faune riche, observable chaque jour par de nombreux Parisiens et Franciliens, mais aussi des visiteurs qui viennent découvrir la capitale. Le zoo ne manque pas de belles découvertes ! Retrouvez ci-dessous toutes les infos.

A la réouverture du zoo, les visiteurs sont invités à rencontrer les derniers nés : Neytiri, une petite tapir née le 1er novembre 2020 au cœur de la biozone Amazonie-Guyane, et un jeune glouton, né le 20 février 2021, dans la biozone Europe. Enfin, de nouveaux arrivants ont pris place en 2021 : Volcan, le nouveau lion de l'Atlas, le couple de lémurs macaco dans la volière de la Grande Serre tropicale, et des gazelles de Mhorr dans la plaine africaine.

Depuis sa réouverture en avril 2014, le Parc Zoologique de Paris, communément appelé zoo de Vincennes, s'est affirmé comme un zoo du XXIe siècle. Un parc animalier où le visiteur est un acteur engagé, où les animaux appartenant à une même biozone vivent ensemble et où ils ont le droit de se cacher des visiteurs si bon leur semble. Un zoo où l'on parle de biodiversité et où les visites se font de manière dynamiques et interactives. En 2019, le zoo de Vincennes a fêté ses 5 ans et est désormais partagé en cinq zones géographiques dites "biozones" : Sahel-Soudan, Patagonie, Europe, Amazonie-Guyane et Madagascar. Voici les 5 nouvelles espèces accueillies au cours de l'année passée :

Les otaries à fourrure australe sont arrivés dans la zone Patagonie qui abrite déjà des pumas, des poudous des Andes, des manchots de Humboldt, des nandous de Darwin, des otaries à crinière...

sont arrivés dans la zone Patagonie qui abrite déjà des pumas, des poudous des Andes, des manchots de Humboldt, des nandous de Darwin, des otaries à crinière... Les coatis ont intégré la zone Amazonie-Guyane qui accueille plus de 60 espèces animales (saki barbu, jaguars, tapirs, tamanoirs, serpent liane, caïman nain de cuvier, paresseux, ara hyacinthe, lamantins, mygale matoutou, tortue mata-mata, piranha à ventre rouge)

ont intégré la zone Amazonie-Guyane qui accueille plus de 60 espèces animales (saki barbu, jaguars, tapirs, tamanoirs, serpent liane, caïman nain de cuvier, paresseux, ara hyacinthe, lamantins, mygale matoutou, tortue mata-mata, piranha à ventre rouge) Les suricates et otocyons sont installés dans un nouvel enclos au pied du Grand Rocher dans la zone Afrique. Dans cette zone, vous trouverez des babouins de guinée, des girafes, des lions, des rhinocéros, des flamants roses, des cigognes d'Abdim...

et sont installés dans un nouvel enclos au pied du Grand Rocher dans la zone Afrique. Dans cette zone, vous trouverez des babouins de guinée, des girafes, des lions, des rhinocéros, des flamants roses, des cigognes d'Abdim... Le blob , cet "organisme unicellulaire aux pouvoirs incroyables", a intégré la zone Europe il y a un an. Située sous le Grand Rocher dans le vivarium, découvrez aussi des grenouilles, tritons, tortues, lézards et serpents tandis qu'évoluent dans une "ambiance forestière" des loups, des lynx, des vautours et des gloutons.

, cet "organisme unicellulaire aux pouvoirs incroyables", a intégré la zone Europe il y a un an. Située sous le Grand Rocher dans le vivarium, découvrez aussi des grenouilles, tritons, tortues, lézards et serpents tandis qu'évoluent dans une "ambiance forestière" des loups, des lynx, des vautours et des gloutons. Le requin bambou est arrivé dans la zone Madagascar il y a un an. Un trentaine d'espèces évoluent dans la zone Madagascar dont de nombreux lémuriens, des tortues, des caméléons et divers amphibiens.

Billet adulte (à partir de 13 ans) : 20 euros

Billet réduit adulte ( à partir de 13 ans) : 17 euros (sous conditions)

Billet enfant (3-12ans) : 15 euros

Forfait Tribu : 2 adultes (à partir de 13 ans dont un de plus de 18 ans) + 2 enfants (3 à 12 ans) : 65 euros valable pour 4 personnes.

Pass annuel adulte (à partir de 13 ans) : 60 euros

Pass annuel enfant (de 3 à 12 ans) : 45 euros

Accéder à la billetterie du Zoo de Vincennes

Horaires d'été : du 19 mai au 31 août de 9h30 à 20h30.

: du 19 mai au 31 août de 9h30 à 20h30. Horaires d'intersaison automne : du 1er septembre au 24 octobre de 9h30 à 18h en semaine et de 9h30 à 19h30 les weekends, jours fériés et vacances scolaires toutes zones.

: du 1er septembre au 24 octobre de 9h30 à 18h en semaine et de 9h30 à 19h30 les weekends, jours fériés et vacances scolaires toutes zones. Horaires d'hiver : de 10h à 17h tous les jours, sauf le mardi – jour de fermeture hebdomadaire, sauf vacances scolaires et jours fériés.