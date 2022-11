"Grève RATP : des perturbations dans les RER, métro, bus et tram le 10 novembre"

GREVE RATP. Métro, RER, bus, tramways... Le trafic RATP connaîtra de fortes perturbations jeudi 10 novembre 2022. De plus, des stations de métro pourraient fermer en raison des manifestations liées à la grève interprofessionnelle.

[Mis à jour le 8 novembre 2022 à 13h30] Jeudi 10 novembre, la situation sera particulièrement difficile pour les usagers du réseau des métros, RER, bus et tramways à Paris et en Île-de-France. Les syndicats de la RATP ont annoncé qu'ils participeraient à la quatrième journée de grève générale et interprofessionnelle pour l'augmentation des salaires face à l'inflation. Dans un communiqué publié le 24 octobre dernier, l'intersyndicale des conducteurs de la RATP (FO, CGT, Solidaires et Unsa) avait annoncé avoir pour objectif "zéro métro, zéro RER".

Dans un communiqué publié ce lundi, la direction de la RATP indique qu'elle prévoit "un trafic fortement perturbé sur les réseaux RER et Métro et perturbé sur le réseau de surface (Bus et Tramway)". "Les informations seront actualisées au fur et à mesure sur les canaux digitaux. Le plan de transport définitif fera également l'objet d'un communiqué de presse actualisé mercredi matin", précise la RATP. L'entreprise de transports en commun recommande par ailleurs à ses usagers qui le peuvent de "privilégier le télétravail ou de différer leurs déplacements sur le réseau ce jour-là".

L'objectif de "zéro métro, zéro RER" annoncé par l'intersyndicale de la RATP n'est pas sans rappeler celui affiché par l'Unsa-RATP avant la grève de décembre 2019 dans les transports en commun parisiens. En effet, quelques jours avant le départ de la grève, Laurent Djebali, secrétaire général de l'Unsa-RATP, avait déclaré : "À partir du 5 décembre, ce sera zéro métro, zéro RER et très peu de bus." Des informations rapportées par actu.fr. Le mouvement social était alors apparu pour contester la réforme des retraites prévue à l'époque. Le trafic RATP avait été très fortement perturbé à partir du 5 décembre, et il n'était revenu à la normale qu'aux environs du 21 janvier.

Ce jeudi 10 novembre 2022, le trafic est annoncé par la direction de la RATP comme "très fortement perturbé" sur le métro et les lignes A et B du RER partiellement gérées par la RATP. Le trafic sera également "perturbé" sur le réseau des bus et des tramways en Île-de-France. De plus, des stations de métro risquent de fermer en raison des manifestations liées à la grève interprofessionnelle à Paris. Les prévisions RATP sont disponibles ci-dessous :

Perturbations métro : ce jeudi 10 novembre, prévoir un "trafic très fortement perturbé" sur le réseau des métros de la RATP. Consulter le bulletin d'information de la RATP pour être informé du trafic du métro en temps réel.

Stations de métro fermées : en raison de la manifestation qui démarre à 14 heures place de la République jeudi 10 novembre 2022, des stations de métro risquent de fermer. La préfecture de police annoncera les stations concernées le jour J, qui seront relatées sur cette page.

Perturbations RER : prévoir de "fortes perturbations" sur les RER A et RER B (parties gérées par la RATP) ce jeudi 10 novembre. On ne sait pas encore si les interconnexions seront maintenues à Nanterre-Préfecture pour le RER A, ni à Gare du Nord pour le RER B.

Perturbations bus : ce jeudi 10 novembre, le réseau francilien RATP des bus est annoncé pour le moment "perturbé" par la direction de la RATP. Contacter Transdev pour plus d'informations.

Perturbations tram : ce jeudi 10 novembre, le réseau francilien des tramways de la RATP est annoncé pour le moment "perturbé" par la direction de la RATP.

Le préavis de grève à la RATP a été déposé du mercredi 9 novembre 2022 à 22 heures au vendredi 11 novembre à 7 heures. Des perturbations pourraient donc aussi avoir lieu mercredi soir et tôt vendredi matin. Le communiqué de presse est consultable ci-dessous

Les syndicats de la RATP ont appelé à se joindre au quatrième mouvement de grève général initié par la CGT. La principale revendication est toujours l'augmentation générale des salaires, mais aussi de protester contre le manque d'effectifs et les conditions de travail qui se dégradent. "Quoiqu'en dise la direction, sa part de responsabilité est indéniable dans la situation de nos conditions de travail en dégradation perpétuelle par manque d'anticipation", relate l'intersyndicale dans son communiqué. Et d'ajouter : "La posture d'immobilisme des Directions du métro et du RER fertilise un terreau propice à un conflit que nos Organisations Syndicales porteront et mèneront avec détermination, en lien avec les agents de conduite."

Plusieurs outils sont disponibles sur le Web pour prendre connaissance des prochaines perturbations de trafic à la RATP. Pour connaître l'état du trafic des métro, RER, bus, tram en temps réel, avec les stations éventuellement fermées, consultez l'info trafic de la RATP. Pour le RER, vous pouvez également suivre les comptes Twitter @RERA, @RERB, @RERC, @RERD ou @RERE. Pour suivre le trafic des trains en temps réel, consultez le site du Transilien.