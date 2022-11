"Grève RATP : métro, RER, bus... Les perturbations détaillées en direct"

GREVE RATP. Ce jeudi 10 novembre 2022, le métro est quasiment à l'arrêt avec 5 lignes et une trentaine de stations fermées, les RER A et B sont fortement perturbés et 2 bus sur 3 sont en circulation en raison d'un mouvement social. Suivez les prévisions de trafic en direct.

Prévisions de trafic RATP L'essentiel Ce jeudi 10 novembre 2022 est une journée noire pour les usagers des transports à Paris en raison d'une grève à la RATP se joignant à la mobilisation nationale et générale pour l'augmentation des salaires. Les lignes du métro, des RER A et B, des bus et du tramway T5 sont fortement impactées, avec des stations fermées et des horaires réduits.

Le trafic du métro est faible, avec 5 lignes fermées toute la journée (2, 8, 10, 11 et 12) et les autres (3, 3bis, 4, 5, 6, 7, 7bis, 9 et 13) ouvertes uniquement en heures de pointe (7h-9h30 / 16h30-19h30) avec une trentaine de stations fermées. La ligne 13 ne circule finalement pas ce jeudi matin .

. Le trafic des RER A et RER B est d'un train sur deux aux heures de pointe (7h-9h30 et 16h30-19h30) et un train sur trois aux heures creuses.

Deux tiers des bus sont en circulation ce jeudi 10 novembre 2022 à Paris, avec une vingtaine de lignes à l'arrêt, à l'exception du Noctilien qui assure un trafic normal.

Attention au risque de saturation et aux ralentissements sur les lignes qui circulent normalement, à savoir les lignes 1 et 14 automatisées du métro, les tramways (sauf la ligne 5), les RER D, E et les Transiliens gérés par la SNCF.

La direction de la RATP recommande fortement le télétravail ou de différer les déplacements.

09:20 - Quelles perturbations à la RATP ce jeudi 10 novembre ? En raison d'un mouvement social, la direction de la RATP a annoncé que 5 des 14 lignes du métro parisien sont à l'arrêt toute la journée, qu'une trentaine de stations de métro est fermée et que de fortes perturbations sont à prévoir sur les RER A et B seulement : 09:10 - 2 bus sur 3 sont en circulation ce jeudi 10 novembre Le trafic est perturbé sur l'ensemble du réseau des bus ce jeudi 10 novembre avec seulement "2 bus sur 3" en moyenne, et une vingtaine de ligne fermées. Le trafic reste normal sur le réseau Noctilien. 09:00 - Clément Beaune fait l'état des lieux de la situation sur LCI "Je regrette cette situation de grève", a témoigné ce mardi matin le ministre délégué chargé des Transports Clément Beaune invité de LCI, ayant une "pensée" pour ceux "qui galèrent aujourd'hui". Toutefois, il se félicite que la situation soit "moins compliquée dans le reste de la France, avec des TER et Intercités qui circulent à 80% et 90%". 08:50 - Quelle ligne de tramway est impactée par la grève RATP ce jeudi 10 novembre ? Du côté des tramways, le réseau n'est quasiment pas impacté ce jeudi, à l'exception du T5 avec 1 train sur 2 circulant uniquement de 5h30 à 10h30 et de 15h30 à 20h30. 08:38 - La ligne 13 à l'arrêt ce matin ! La ligne 13, prise d'assaut à la gare Saint-Lazare, a cessé de circuler ce matin, tandis qu'elle fait partie des lignes partiellement ouvertes aux heures de pointe. 08:27 - Le RER D ralenti à cause du RER B en grève Si le RER D, géré par la SNCF, n'est pas en grève, le trafic est ralenti ce matin. "En raison du mouvement social sur le RER B, les trains font des demi-tours à Paris Nord et doivent changer de voie pour manœuvrer", explique le fil Twitter du RER D. 08:10 - Quelles stations de métro sont fermées toute la journée ce jeudi 10 novembre ? Ce jeudi 10 novembre 2022, la grève à la RATP entraîne la fermeture toute la journée des lignes de métro 2, 8, 10, 11 et 12 à Paris. 08:00 - Une circulation partielle sur les lignes 3, 3bis, 4, 5, 6, 7, 7bis, 9 et 13 du métro ce jeudi 10 novembre En dehors de stations de métro fermées (lignes 2, 8, 10, 11 et 12), les autres lignes (3, 3bis, 4, 5, 6, 7, 7bis, 9 et 13) circulent seulement aux heures de pointe ce matin de 7h à 9h30 et l'après-midi de 16h30 à 19h30. Sur ces lignes ouvertes, certaines stations de métro sont fermées (consulter la liste complète à l'aide de notre sommaire). 07:50 - Où trouver des voitures électriques ? Il existe trois opérateurs de voitures électriques sur Paris et en banlieue ouest : ShareNow, Zity et Free2Move. Comptez entre 15 et 20 euros l’heure d’utilisation. 07:30 - Quelles solutions de covoiturage gratuites ? En raison des perturbations liées à la grève RATP, Île-de-France Mobilités offre le covoiturage à tous les Franciliens en partenariat avec trois plates-formes : Karos, Klaxit et Blablacar Daily. 07:10 - Quelles alternatives si vous devez absolument vous déplacer ? En raison d'une grève à la RATP, la direction des transports parisiens recommande fortement de différer ses déplacements. Mais il existe quelques alternatives au métro, bus ou RER : Les Transilien et RER de la SNCF ne sont pas perturbés. Pour rappel, la ligne N dessert la gare Montparnasse, les lignes H et K la Gare du Nord, la ligne P la gare de l’Est, les lignes L et J la gare Saint-Lazare et la ligne R la gare de Lyon, le RER C dessert la rive gauche, les RER D et E desservent le nord de Paris.

Les tramways de la RATP circulent normalement à l'exception du T5.

Le covoiturage offert par Île-de-France Mobilités

Les taxis ou VTC mais gare au temps d'attente et aux tarifs appliqués

Les voitures et scooters en libre-service

Le vélo ou la trottinette électrique 07:00 - Quelles sont les perturbations sur le RER B ? En moyenne 1 train sur 2 aux heures de pointe et 1 train sur 3 aux heures creuses sont à prévoir sur le RER B. L'interconnexion est interrompue à la Gare du Nord (trains de / vers Aéroport Charles de Gaulle 2 / Mitry - Claye). 06:50 - Quelles sont les perturbations sur le RER A ? Ce jeudi 10 novembre, en raison d'un mouvement de grève, le trafic du RER A est en moyenne d'1 train sur 3 sur l'ensemble de la journée avec 1 train sur 2 aux heures de pointe et 1 train sur 4 aux heures creuses. Un dernier passage à Châtelet-Les Halles aura lieu à 21h. L'interconnexion est maintenue à Nanterre Préfecture. Pour les branches Cergy-le-Haut / Poissy, prévoir en moyenne 1 train sur 2 toute la journée, avec quelques trains en heures creuses au départ et à l'arrivée de Nanterre-Préfecture ou La Défense. 06:40 - Quelles sont les stations de métro fermées toute la journée ce jeudi 10 novembre ? En plus des lignes 2, 8, 10, 11 et 12 totalement fermées, voici les stations fermées sur les lignes qui restent ouvertes : Reuilly-Diderot

Bastille

Hôtel de Ville

Concorde

Champs-Elysées Clémenceau

Villiers

Alésia

Raspail

Montparnasse Bienvenüe

Odéon

Cité

Réaumur Sébastopol

Gare de l'Est

Barbès - Rochechouart

Marcadet - Poissonniers

Simplon

Jaurès

Stalingrad

Jussieu

Opéra

Cadet

Place des Fêtes

Maraîchers

Saint Ambroise

République

Bonne nouvelle

Grands Boulevards

Richelieu-Drouot

Miromesnil

Trocadéro

Michel-Ange-Auteuil

Michel-Ange-Molitor

Exelmans

Duroc 06:30 - Quelles lignes de métro circulent normalement ce jeudi ? Seules les lignes 1 et 14, entièrement automatisées, circulent normalement ce jeudi 10 novembre 2022, avec un fort risque de saturation. Leur service se terminera à 1h30 du matin. Attention sur la ligne 1, 5 stations sont fermées toute la journée : Reuilly-Diderot, Bastille, Hôtel de Ville, Concorde et Champs-Elysées Clémenceau. 09/11/22 - 22:30 - Jean-Christophe Delprat justifie la grève à la RATP Jean-Christophe Delprat, délégué FO-RATP, a rappelé qu'un certain nombre de salariés dénonçaient "la dégradation des conditions de travail" au sein de la RATP. Il a indiqué que cela justifiait de se mettre en grève : "Avec le sous-effectif, que ce soit sur le bus ou le métro, des chefs nous demandent de revenir travailler sur nos jours de congé… C’est inacceptable." 09/11/22 - 21:45 - Le trafic des lignes 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14 du métro parisien ce jeudi Selon les dernières prévisions, le trafic du métro parisien devrait être comme suit : Ligne 8 : fermée

Ligne 9 : 1 train sur 2 uniquement aux heures de pointe.

Ligne 10 : fermée

Ligne 11 : fermée

Ligne 12 : fermée

Ligne 13 : 1 train sur 3 heures de pointe uniquement entre Châtillon et Invalides.

Ligne 14 : trafic normal avec risque de saturation. Circulation jusqu'à 1h30.

Ce jeudi 10 novembre 2022, le métro est très fortement perturbé avec 5 lignes totalement fermées, une trentaine de stations fermées, le reste des lignes du métro et les lignes A et B du RER partiellement gérées par la RATP perturbés. Le trafic est également impacté sur le réseau des bus. Voici les prévisions détaillées ligne par ligne :

Perturbations métro : ce jeudi 10 novembre, 5 lignes de métro sont fermées et les autres sont partiellement ouvertes aux heures de pointe (7h-9h30 / 16h30-19h30) avec des stations fermées. Le trafic est fluide sur les lignes 1 et 14 automatiques, mais attention au risque de saturation :

Ligne 1 : trafic normal avec risque de saturation. Circulation jusqu'à 1h30.

: trafic normal avec risque de saturation. Circulation jusqu'à 1h30. Ligne 2 : fermée

: fermée Ligne 3 : 1 train sur 4 aux heures de pointe et uniquement entre Pont de Levallois et Havre Caumartin (ligne fermée toute la journée entre Gallieni et Havre Caumartin).

: 1 train sur 4 aux heures de pointe et uniquement entre Pont de Levallois et Havre Caumartin (ligne fermée toute la journée entre Gallieni et Havre Caumartin). Ligne 3 bis : circulation uniquement aux heures de pointe

: circulation uniquement aux heures de pointe Ligne 4 : 1 train sur 2 aux heures de pointe uniquement entre Porte d'Orléans et Porte de Clignancourt en raison des travaux liés à l'automatisation.

: 1 train sur 2 aux heures de pointe uniquement entre Porte d'Orléans et Porte de Clignancourt en raison des travaux liés à l'automatisation. Ligne 5 : 1 train sur 4 aux heures de pointe uniquement entre Bobigny Pablo Picasso et Gare du Nord.

: 1 train sur 4 aux heures de pointe uniquement entre Bobigny Pablo Picasso et Gare du Nord. Ligne 6 : 1 train sur 4 aux heures de pointe uniquement entre Nation et Place d'Italie.

: 1 train sur 4 aux heures de pointe uniquement entre Nation et Place d'Italie. Ligne 7 : 1 train sur 3 aux heures de pointe le matin et 1 train sur 2 aux heures de pointe le soir.

: 1 train sur 3 aux heures de pointe le matin et 1 train sur 2 aux heures de pointe le soir. Ligne 7 bis : 1 train sur 3 le matin aux heures de pointe et 1 train sur 2 aux heures de pointe le soir.

: 1 train sur 3 le matin aux heures de pointe et 1 train sur 2 aux heures de pointe le soir. Ligne 8 : fermée

: fermée Ligne 9 : 1 train sur 2 uniquement aux heures de pointe.

: 1 train sur 2 uniquement aux heures de pointe. Ligne 10 : fermée

: fermée Ligne 11 : fermée

: fermée Ligne 12 : fermée

: fermée Ligne 13 : 1 train sur 3 heures de pointe uniquement entre Châtillon et Invalides.

: 1 train sur 3 heures de pointe uniquement entre Châtillon et Invalides. Ligne 14 : trafic normal avec risque de saturation. Circulation jusqu'à 1h30.

: trafic normal avec risque de saturation. Circulation jusqu'à 1h30. Stations de métro fermées : toutes les stations de métro des lignes 2, 8, 10, 11 et 12 sont fermées. Sur les lignes ouvertes, les stations suivantes sont fermées : Reuilly-Diderot, Bastille, Hôtel de Ville, Concorde, Champs-Elysées Clémenceau, Villiers, Alésia, Raspail, Montparnasse Bienvenüe, Odéon, Cité, Réaumur Sébastopol, Gare de l'Est, Barbès - Rochechouart, Marcadet - Poissonniers, Simplon, Jaurès, Stalingrad, Jussieu, Opéra, Cadet, Place des Fêtes, Maraîchers, Saint Ambroise, République, Bonne nouvelle, Grands Boulevards, Richelieu-Drouot, Miromesnil, Trocadéro, Michel-Ange - Auteuil, Michel-Ange - Molitor, Exelmans et Duroc.

Perturbations RER : de "fortes perturbations" sur les RER A et RER B ce jeudi 10 novembre :

RER A : en moyenne 1 train sur 3 sur l'ensemble de la journée avec 1 train sur 2 aux heures de pointe et 1 train sur 4 aux heures creuses. Premiers départs vers 5h25 à 5h50 selon les branches, avec un dernier passage à Châtelet-Les Halles à 21h. Interconnexion maintenue à Nanterre Préfecture. Pour les branches Cergy-le-Haut / Poissy, prévoir en moyenne 1 train sur 2 toute la journée, avec quelques trains en heures creuses au départ et à l'arrivée de Nanterre-Préfecture ou La Défense.

: en moyenne 1 train sur 3 sur l'ensemble de la journée avec 1 train sur 2 aux heures de pointe et 1 train sur 4 aux heures creuses. Premiers départs vers 5h25 à 5h50 selon les branches, avec un dernier passage à Châtelet-Les Halles à 21h. Interconnexion maintenue à Nanterre Préfecture. Pour les branches Cergy-le-Haut / Poissy, prévoir en moyenne 1 train sur 2 toute la journée, avec quelques trains en heures creuses au départ et à l'arrivée de Nanterre-Préfecture ou La Défense. RER B : en moyenne 1 train sur 2 aux heures de pointe et 1 train sur 3 aux heures creuses. Interconnexion interrompue à la Gare du Nord (trains de / vers Aéroport Charles de Gaulle 2 / Mitry - Claye).

: en moyenne 1 train sur 2 aux heures de pointe et 1 train sur 3 aux heures creuses. Interconnexion interrompue à la Gare du Nord (trains de / vers Aéroport Charles de Gaulle 2 / Mitry - Claye). Perturbations bus : ce jeudi 10 novembre, 2 bus sur 3 en circulation en moyenne sur l'ensemble du réseau, avec une vingtaine de lignes fermées.

Perturbations tram : trafic quasi normal sur les lignes de tramway ce jeudi 10 novembre, à l'exception du T5 avec 1 tramway sur 2 uniquement de 5h30 à 10h30 et de 15h30 à 20h30.

Ce jeudi 10 novembre 2022, les syndicats de la RATP ont appelé à se joindre à la quatrième journée de grève générale et interprofessionnelle initiée par la CGT. La principale revendication est toujours l'augmentation générale des salaires, mais aussi de protester contre le manque d'effectifs et les conditions de travail qui se dégradent. "Quoiqu'en dise la direction, sa part de responsabilité est indéniable dans la situation de nos conditions de travail en dégradation perpétuelle par manque d'anticipation", relate l'intersyndicale dans son communiqué. Et d'ajouter : "La posture d'immobilisme des directions du métro et du RER fertilise un terreau propice à un conflit que nos organisations syndicales porteront et mèneront avec détermination, en lien avec les agents de conduite."

Le préavis de grève à la RATP a été déposé du mercredi 9 novembre 2022 à 22 heures au vendredi 11 novembre à 7 heures. Le communiqué de presse est consultable ci-dessous :

Plusieurs outils sont disponibles sur le Web pour prendre connaissance des prochaines perturbations de trafic à la RATP. Pour connaître l'état du trafic des métro, RER, bus, tram en temps réel, avec les stations éventuellement fermées, consultez l'info trafic de la RATP. Pour le RER, vous pouvez également suivre les comptes Twitter @RERA, @RERB, @RERC, @RERD ou @RERE. Pour suivre le trafic des trains en temps réel, consultez le site du Transilien.