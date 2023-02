"Grève RATP : à quelles perturbations s'attendre ce samedi 11 février ?"

GREVE RATP. Ce samedi 11 février 2023 à Paris, les agents de la RATP seront à nouveau en grève contre la réforme des retraites. Métros, RER, bus et tramways risquent des perturbations. Ce que l'on sait des prévisions de trafic.

[Mis à jour le 9 février 2023 à 12h57] L'intersyndicale des organisations représentatives à la RATP a appelé à nouveau à la grève samedi 11 février contre la réforme des retraites, se joignant à l'appel de l'intersyndicale française lancé la semaine dernière. Les agents de la RATP sont en effet concernés en première ligne par cette réforme voulue par le gouvernement, qui menace clairement le régime spécial de retraite de quelque 40 000 agents de la RATP, soit 93% des effectifs.

Ce mouvement de grève à la RATP risque de bouleverser les départs en week-end. Heureusement, il existe des solutions pour partir quand même ! Par la route, le trajet sera moins onéreux avec le covoiturage ! La plateforme française BlaBlaCar permet à un conducteur de partager ses frais d'essence et de péages avec d'autres voyageurs laissés à quai ! Egalement, pensez aux services de vélos ou aux trottinettes en libre-service qui pullulent à Paris.

Pour l'heure, peu d'informations concernant la mobilisation chez les conducteurs de RER, métro, bus ou tramways nous sont parvenues. Mais il faut se rappeler que mardi 7 février, le trafic était très perturbé sur les réseaux RER et métro, ce qui pourrait être le cas ce samedi. De plus, la manifestation parisienne qui partira à 13 heures depuis la place de la République risque d'occasionner des perturbations au niveau des bus et tramways. Les perturbations ne sont connues que 48 heures avant la journée de grève RATP. Plus de détails devraient donc être communiqués ce vendredi.

Grève RATP : où consulter les prévisions de trafic?

Plusieurs outils sont disponibles sur le Web pour prendre connaissance des prochaines perturbations de trafic. Pour connaître l'état du trafic RATP (métro, RER, bus, tram en temps réel), consultez cette page. Pour le RER, vous pouvez également suivre les comptes Twitter @RERA, @RERB, @RERC, @RERD ou @RERE. Pour suivre le trafic des trains en temps réel, consultez le site du Transilien.