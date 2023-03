Grève RATP : à quelles perturbations s'attendre mardi 7 mars ?

GREVE RATP. Mardi 7 mars 2023 sera une journée noire dans les transports en commun de la RATP. Métro, bus, tramway et RER vont subir des perturbations en raison d'une nouvelle mobilisation contre la réforme des retraites.

[Mis à jour le 3 mars 2023 à 16h16] Tous les syndicats majoritaires de la RATP (CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, UNSA) se joignent au mouvement de grève interprofessionnelle et générale du mardi 7 mars contre la réforme des retraites, et envisagent une reconduction éventuelle du mouvement dès le lendemain, le mercredi 8 mars, journée internationale de lutte pour les droits des femmes.

Les syndicats de la régie des transports parisiens veulent "peser encore plus fort et gagner le retrait de ce projet de loi", indiquent-ils dans un communiqué. "Si le gouvernement n'entend toujours pas la détermination des travailleurs, de la jeunesse et de tous ceux qui soutiennent ce mouvement unitaire pour exprimer leur colère face à cette nouvelle injustice, il devra assumer le blocage de l'économie dans notre pays", ont-ils encore ajouté.

Métros, bus, tramway et RER A et B rencontreront de fortes perturbations durant la journée du mardi 7 mars. Dans le métro, des stations risquent de fermer leurs portes et un service minimum pourrait être assuré selon les lignes. Les perturbations sur le trafic des bus, métros, tramways et RER seront bientôt annoncées dans le détail.

"Prévoir une semaine très difficile", a lancé l'association d'usagers Plus de trains sur Twitter. "Si vous pouvez télétravailler de mardi à vendredi, faites-le pour vous éviter de grosses galères et laisser votre place".

L'intersyndicale de la RATP "appelle à une grève reconductible à partir du 7 mars 2023 " car "le gouvernement reste bloqué sur sa réforme brutale, injuste et injustifiée", déplore-t-elle dans un communiqué. S'il " n'entend pas la détermination des travailleurs (…), il devra assumer le blocage de l'économique de notre pays", prévient-elle encore.

Cette mobilisation nous rappelle forcément la grève qui avait paralysé le rail français durant deux mois en 2019, lors de la première mobilisation contre la réforme des retraites qui avait été avortée à cause de la crise sanitaire du Covid-19. Le régime spécial de retraite de quelques 40 000 agents de la RATP est menacé, ce qui représente 93% des effectifs.

Plusieurs outils sont disponibles sur le Web pour prendre connaissance des prochaines perturbations de trafic. Pour connaître l'état du trafic RATP (métro, RER, bus, tram en temps réel), consultez cette page. Pour le RER, vous pouvez également suivre les comptes Twitter @RERA, @RERB, @RERC, @RERD ou @RERE. Pour suivre le trafic des trains en temps réel, consultez le site du Transilien.