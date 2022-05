"Grève RATP : quels métros fermés ce mercredi soir ? Les RER non impactés"

GREVE RATP. Ce mercredi 25 mai, le mouvement de grève s'étend désormais au métro parisien. Les lignes 3 et 13 vont fermer ce soir à 20 heures et la ligne 3bis est à l'arrêt. 7 trams sur 10 et 2 bus sur 3 circulent toujours uniquement aux heures de pointe.

[Mis à jour le 25 mai 2022 à 17h49] Ce mercredi 25 mai, alors que l'on constate une amélioration des perturbations du côté des tramways par rapport à hier, avec 70% du trafic maintenu, les lignes 3, 3bis et 13 du métro parisien subissent de fortes perturbations en raison d'un "mouvement social local lié à des discussions sur la rémunération de l'encadrement" annonce la direction de la RATP.

Ainsi, la ligne 3 du métro, qui relie l'ouest (station Pont de Levallois - Bécon à Levallois-Perret) à l'est de Paris (station Gallieni à Bagnolet) interrompt totalement son trafic ce mercredi soir à 20 heures. Il en sera de même pour la ligne 13 qui traverse la capitale de Châtillon-Montrouge à Saint-Denis Université et Gabriel Péri Asnières-Genevilliers.

Ça vient dêtre annoncé : grève RATP demain soir entraînant lINTERRUPTION TOTALE des #ligne3 et #ligne13 dès 20h.

Deux choses:

- on lapprend 24h avant alors que la loi prévoit 48h

- on comprend en off que cest une grève du personnel dencadrement, ce qui est rare. pic.twitter.com/uEdXffkFOR — Plus de Trains (@Plusdetrains) May 24, 2022

La ligne 3bis à l'est de Paris est quant à elle totalement à l'arrêt ce mercredi. La direction de la RATP a précisé qu'aucune autre ligne de métro et aucun RER n'était impacté. Cependant, "les trajets de ou vers Saint-Denis s'annoncent très compliqués car les RER B et D sont fermés pour travaux dès 23 heures" annonce l'association Plus de Trains. Du côté des bus, c'est toujours un peu la pagaille, il faut compter "en moyenne deux bus sur trois avec des variations selon les secteurs", et toujours une trentaine de lignes interrompues. Retrouvez ci-dessous les perturbations dans le détail sur les métros, bus et tramways.

Ce mercredi 25 mai 2022, le réseau des bus et tramways est perturbé, avec 70% du trafic assuré. La RATP n'annonce aucune perturbation sur les métros et RER. Voici les perturbations de la grève RATP ce 25 mai, ligne par ligne :

Perturbations métro : trafic interrompu à partir de 20h sur les ligne 3 et 13 et trafic totalement interrompu sur la ligne 3bis, toute la journée. Les autres lignes ne sont pas impactées.

Perturbations bus : 2 bus sur 3 en moyenne avec des variations selon les secteurs et des lignes fermées. Voici les lignes qui circulent normalement : Orlybus, Roissybus, TVM, tous les Noctiliens (sauf le N22 et N71), les lignes 21, 31, 35, 38, 45, 46, 54, 56, 57, 62, 71, 84, 86, 95, 115, 116, 120, 123, 124, 128, 133, 139, 143, 147, 148, 153, 166, 169, 170, 175, 177, 194, 195, 197, 207, 210, 211, 212, 213, 214, 217, 220, 221, 234, 235, 247, 248, 252, 253, 256, 259, 268, 270, 285, 290, 294, 301, 302, 312, 312, 321, 330, 389, 395, 512, 595, AS, Clamibus, L'Audonienne, L'Hirondelle, La Navette, La Traverse Bièvre-Montsouris, La Traverse de Charonne, Le Bus du Port, Le Petit Fontenaisien, SUBB, Tillbus, TIM, TUB, TUC, TUVIM, V2, V3, V4, V5, V6 et V7 . Consulter les lignes de bus perturbées .

Clamibus, L'Audonienne, L'Hirondelle, La Navette, La Traverse Bièvre-Montsouris, La Traverse de Charonne, Le Bus du Port, Le Petit Fontenaisien, SUBB, Tillbus, TIM, TUB, TUC, TUVIM, V2, V3, V4, V5, V6 et V7 Perturbations tram : en moyenne 7 trams sur 10 et uniquement aux heures de pointe selon les lignes, ce mercredi 25 mai :

en moyenne 7 trams sur 10 et uniquement aux heures de pointe selon les lignes, ce mercredi 25 mai : T1 : circulation uniquement entre 6h et 11h et entre 15h et 20h30, avec une fréquence de 10 minutes entre chaque tram (1 tramway sur 2).

: circulation uniquement entre 6h et 11h et entre 15h et 20h30, avec une fréquence de 10 minutes entre chaque tram (1 tramway sur 2). T2 : circulation uniquement entre 6h et 00h30 avec une fréquence de 9 minutes (1 tramway sur 2).

: circulation uniquement entre 6h et 00h30 avec une fréquence de 9 minutes (1 tramway sur 2). T3a : circulation uniquement entre 6h et 10h et 16h et 20h entre Pont du Garigliano et Porte d'Italie, avec une fréquence de 6 minutes entre chaque tram (1 tramway sur 2).

: circulation uniquement entre 6h et 10h et 16h et 20h entre Pont du Garigliano et Porte d'Italie, avec une fréquence de 6 minutes entre chaque tram (1 tramway sur 2). T3b : circulation uniquement entre 5h30 et 11h et entre 15h30 et 20h30 entre Porte de Vincennes et Porte de la Chapelle, avec une fréquence de 8 minutes entre chaque tram (1 tramway sur 2).

: circulation uniquement entre 5h30 et 11h et entre 15h30 et 20h30 entre Porte de Vincennes et Porte de la Chapelle, avec une fréquence de 8 minutes entre chaque tram (1 tramway sur 2). T4 : gérée par la SNCF, cette ligne n'est pas concernée par la grève RATP.

: gérée par la SNCF, cette ligne n'est pas concernée par la grève RATP. T5 : circulation uniquement entre 5h30 et 10h30 et entre 15h30 et 20h30, avec une fréquence de 7 minutes entre chaque tram (1 tramway sur 2).

: circulation uniquement entre 5h30 et 10h30 et entre 15h30 et 20h30, avec une fréquence de 7 minutes entre chaque tram (1 tramway sur 2). T6 : trafic normal ou quasi normal.

: trafic normal ou quasi normal. T7 : trafic normal ou quasi normal.

: trafic normal ou quasi normal. T8 : en moyenne 1 tramway sur 2 avec une fréquence de 10 minutes.

: T11 : gérée par la SNCF, cette ligne n'est pas concernée par la grève RATP.

Perturbations RER : le réseau des RER n'est pas concerné par la grève de mercredi 25 mai. Il sera en revanche concerné par une grève ce samedi 28 mai (voir plus bas).

Alors que les usagers du réseau des transports parisiens pensaient enfin souffler dès jeudi, début du week-end de l'Ascension, le soulagement ne sera que de courte durée. En effet, samedi 28 mai, c'est le retour des grèves, cette fois-ci sur le RER A et B, alors que c'est le jour de finale de Ligue des champions au Stade de France à Saint-Denis ! Les syndicats CGT, FO, Unsa et La Base dénoncent "le manque d'effectifs entretenu depuis plusieurs années par la direction du RER".

Les syndicats UNSA, FO, CGT, Solidaires, CFDT et SAT des "réseaux de surface" ont appelé les conducteurs de bus et de tramways d'Île-de-France à faire la grève du lundi 23 mai jusqu'au mercredi 25 mai 2022 inclus. L'intersyndicale dénonce les conditions de travail de quelques 18 000 machinistes face à l'ouverture à la concurrence du réseau des autobus parisien à l'horizon 2025.

Les négociations entre les syndicats et la direction sur un accord sur le temps de travail des conducteurs des bus et tramways parisiens n'a pas abouti. Les syndicats ont refusé de signer la proposition de la direction de la RATP du 4 avril qui consistait en une augmentation du temps de travail de 120 heures par an comprenant la suppression de 6 jours de RTT, en échange d'une hausse de salaire de 2 600 euros bruts annuels. Ainsi, à compter du 1er juillet, la direction de la RATP prendra des mesures unilatérales : "20 heures supplémentaires par an contre 420 euros bruts d'augmentation", détaille Le Parisien.

Plusieurs outils sont disponibles sur le Web pour prendre connaissance des prochaines perturbations de trafic. Pour connaître l'état du trafic RATP (métro, RER, bus, tram en temps réel), consultez cette page. Pour le RER, vous pouvez également suivre les comptes Twitter @RERA, @RERB, @RERC, @RERD ou @RERE. Pour suivre le trafic des trains en temps réel, consultez le site du Transilien.