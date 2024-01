Grève RATP : des perturbations annoncées jusqu'en septembre 2024

GREVE RATP. La CGT-RATP a déposé un préavis de grève du lundi 5 février au lundi 9 septembre 2024, soit 7 mois de perturbations du trafic parisien qui couvrent la période des Jeux Olympiques. Ce que l'on sait.

Lundi 29 janvier, la CGT-RATP, premier syndicat à la Régie Autonome des Transports Parisiens, a déposé via une lettre publiée sur Facebook un préavis de grève du lundi 5 février 2024 à 19 heures au lundi 9 septembre 2024 à 8 heures concernant "l'ensemble du personnel, de chaque catégorie et de chaque service". A l'attention de Jean Castex, président et directeur général de la RATP, la lettre du syndicat évoque un "désaccord" entre la direction de la Régie et les syndicats dans les négociations annuelles obligatoires (NAO) et les discussions sur de possibles primes pendant les Jeux olympiques et paralympiques qui auront lieu à Paris cet été 2024.

Le syndicat déplore "des mesures salariales 2024 insuffisantes". En effet, la direction prévoit une augmentation de seulement 0,9% qui "ne répond pas aux attentes des agents de l'entreprise", notamment "dans une période de forte inflation et à la veille d'un défi planétaire, qui est celui d'organiser les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024".

Ce préavis s'étale donc sur la période des Jeux olympiques prévus du 26 juillet au 11 août à Paris. Reste à savoir si les syndicats auront obtenu gain de cause et que la grève n'aura pas été levée d'ici là. Pour l'heure, la direction de la RATP n'a pas encore divulgué les prévisions du trafic pour lundi prochain, début de la grève, mais des journée noires attendent les usagers du métro parisien qui transporte 7 millions de personnes par jour... Les perturbations sont généralement annoncées 24 heures à l'avance.