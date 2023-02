"Grève RATP : des perturbations attendues mardi 7 février"

GREVE RATP. Mardi 7 février 2023, les lignes de métro, de RER, des bus et des tramways seront très probablement perturbées en raison d'une troisième journée d'action interprofessionnelle contre la réforme des retraites. Ce que l'on sait.

[Mis à jour le 3 février 2023 à 17h40] L'intersyndicale de la RATP (CGT, UNSA, FO, CFE-CGC) a appelé, dans un communiqué "tous les agents de l'entreprise à poursuivre et amplifier la mobilisation par la grève et la manifestation le mardi 7 février puis le samedi 11 février pour dire non à cette réforme" des retraites. En effet, la RATP est en première ligne de la mobilisation car elle voit son régime spécial de retraite menacé.​​​​​​​

Les usagers des transports en commun franciliens vont devoir s'organiser en conséquence ou faire du télétravail car lors des précédentes journées de grève, la majorité des lignes de métro ne circulaient que partiellement et aux horaires de pointe, bien que le réseau des tramways et bus avait été relativement épargné. Les prévisions du trafic des métros, RER, tramways et bus seront communiquées lundi prochain au plus tard.

Les agents du réseau de transport parisien se joignent à la mobilisation nationale et interprofessionnelle du mardi 7 février à l'appel de l'intersyndicale française, cette date coïncidant avec le lendemain de la présentation de la réforme des retraites à l'Assemblée nationale. En effet, le régime spécial de retraite de quelques 40 000 agents de la RATP est lourdement menacé. De leur côté, les syndicats CGT-Cheminots et SUD-Rail de la SNCF ont déjà annoncé deux jours de grève consécutifs les 7 et 8 février :

Dans un communiqué, l'intersyndicale de la RATP a appelé "tous les agents de l'entreprise à poursuivre et amplifier la mobilisation par la grève et la manifestation le mardi 7 février puis le samedi 11 février pour dire non à cette réforme" des retraites. Les syndicats de la SNCF ne se sont quant à eux pas décider pour cette 4e journée de mobilisation interprofessionnelle et nationale contre la réforme des retraites. Le samedi 11 février tombe le deuxième week-end des vacances scolaires de la zone A et le premier de la zone B.

Plusieurs outils sont disponibles sur le Web pour prendre connaissance des prochaines perturbations de trafic à la RATP. Pour connaître l'état du trafic des métro, RER, bus, tram en temps réel, avec les stations éventuellement fermées aujourd'hui, consultez l'info trafic de la RATP. Pour le RER, vous pouvez également suivre les comptes Twitter @RERA, @RERB, @RERC, @RERD ou @RERE. Pour suivre le trafic des trains en temps réel, consultez le site du Transilien.