"Grève RATP : des perturbations ce vendredi 24 mars ? Les prévisions"

GREVE RATP 24 MARS. Au lendemain de la 9e journée de grève à la RATP contre la réforme des retraites, le trafic du métro va revenir à la normale ce vendredi 24 mars. De légères perturbations vont subsister sur les RER A et B. Les prévisions de trafic.

[Mis à jour le 23 mars 2023 à 17h21] Tandis que la journée de ce jeudi 23 mars était noire sur les lignes du métro parisien et sur les RER A et B gérés par la RATP, avec de nombreuses stations fermées et des circulations uniquement aux heures de pointe, la circulation va revenir à la normale ce vendredi sur le réseau de la régie des transports parisiens. "La RATP prévoit un trafic normal sur les réseaux Métro, Bus et Tramway", annonce le site de la RATP.

Seules les lignes A et B du RER géré par la RATP seront perturbées, mais les interconnexions maintenues pour chacune de ces lignes. Retrouvez dans le détail toutes les perturbations annoncées pour cette journée du vendredi 24 mars 2023.

Pour ce vendredi 24 mars 2023, la régie des transports parisiens prévoit un trafic normal sur les réseaux des métros, bus et tramways. Seuls les RER A et B sont perturbés. Découvrez les prévisions de trafic :

Perturbations métro : trafic normal vendredi 24 mars 2023.

​​​​​​​Perturbations RER : le trafic est encore légèrement perturbé sur les lignes A et B du RER vendredi 23 mars :

RER A : trafic quasi normal avec 3 trains sur 4 en moyenne ce vendredi 24 mars. En raison de travaux, aucun train entre Cergy–Le Haut et Maisons-Laffitte à partir de 22h15. Bus de substitution au départ de Sartrouville. Pas de changement de train nécessaire à Nanterre–Préfecture.

Perturbations bus : le trafic des bus est normal sur l'ensemble du réseau ce vendredi 24 mars.

Perturbations tram : le trafic est normal dans l'ensemble des lignes de tramway ce vendredi 24 mars.

Le mouvement est aussi reconduit par l'intersyndicale de la SNCF ce vendredi 24 mars, avec un trafic encore fortement perturbé sur les rails de France. Consulter les prévisions ci-dessous :

Plusieurs outils sont disponibles sur le Web pour prendre connaissance des prochaines perturbations de trafic à la RATP. Pour connaître l'état du trafic des métro, RER, bus, tram en temps réel, avec les stations éventuellement fermées aujourd'hui, consultez l'info trafic de la RATP. Pour le RER, vous pouvez également suivre les comptes Twitter @RERA, @RERB, @RERC, @RERD ou @RERE. Pour suivre le trafic des trains en temps réel, consultez le site du Transilien.